Dr. Amadeo Muntané Sánchez: «La peste moderna»

Entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa. Sembró la muerte por todo el continente. La causa fue la Yersinia Pestis, una bacteria que propagaban las pulgas que picaban a las ratas y después a los humanos.

Actualmente tenemos otra peste pero por un virus: el Covid-19. Esta peste es una zoonosis pandémica originada en China.

Ante este panorama podemos hacer unas reflexiones. Gracias a todo el personal sanitario y a los propios ciudadanos, se está evitando que el virus se extienda más, haya más complicaciones y más muertes. Las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del estado evidentemente están siendo fundamentales. Sin embargo, quiero manifestar que muchos políticos que han promovido recortes en la sanidad, que han sido los promotores de jubilar a los médicos a los 65 años en su plenitud profesional y además, las hemerotecas han puesto de relieve como han hablado y después nada de lo dicho ha sido cierto, salen al estrado a decir lo bien que se está haciendo todo. A mi juicio se les ha ido de las manos por necedad. Se ha derrochado dinero y se ha malversado en cuestiones puramente políticas y de propaganda. Dinero que ahora hace más falta que nunca. Nos hemos dejado engañar con cantos de sirena de lo maravillosos que somos. Por tanto, no hay que olvidar para que no nos vuelvan a hacer creer que los seres humanos somos «los reyes del mambo», ni que somos capaces de dominarlo todo, ni tampoco seremos capaces mediante ideologías perversas que no son más que una distorsión antropológica distópica, de acabar con esta enfermedad infecto-contagiosa. Y hay que estar atento porque a lo mejor ésta no será la última peste y por consiguiente, se deberán pedir responsabilidades a todos aquellos que se les llena la boca con promesas y luego no hay nada de lo prometido o bien, se hace todo lo contrario.