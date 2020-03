Hans Ludwig Krueger Moulin: «Gobierno Español ( Sánchez-Iglesias) y Análisis»

No hay cosa peor que un tonto con poder, pues no es solamente que no sepa gestionar, sino que su incompetencia le hace prepotente, déspota y virtudes similares. Si esto ocurre a nivel del gobierno de un país y empezando por el presidente, vice-presidentes y demás acolitos , sicarios voceros, e ignorantes votantes que prefieren las migajas de paguitas crea vagos, al verdadero bienestar social de un puesto digno de trabajo. Si ese país al que tanto queremos es España, con el Gobierno de Pedro Sánchez, comunistas, separatistas nazi-bolcheviques y demás sanguijuelas, incompetentes y enemigos de España, pues pobre España y pobres españoles, que luego y con la propaganda propia de la izquierda y manipulando como saben a través de tanto vocero por La Sexta, RTVE del régimen actual, TV3, EITB, etc etc del régimen separatista etc etc, pues se aseguran la fabricación de pobres, para luego convertirlos en sus votantes, e ignorantes ellos, ni se enteran que sus lideres se hacen ricos Y ELLOS SIGUEN POBRES. Luego, puede pasar como en Cuba, donde su mayor reclamo turístico era la prostitución de CUBANAS pero pagado con dólares “ del capitalismo denostado”, o simplemente con unos jabones y no digamos nada si eran unos vaqueros, también del denostado “capitalismo USA”, visto con nuestros propios ojos. Esperemos que con esta gente que nos gobierna y tan amigos de Cuba, Irán, Venezuela etc, no nos pase como en estos países y sobre todo a las mujeres. ESTO NO ES PROPAGANDA, ESTO SON HECHOS REALES, COMPROBADOS IN SITU.

Pasamos a analizar a la cuadrilla de incompetentes PARA LA GESTIÓN que, en su mayorísima mayoría componen el Gobierno Español Y QUE ADEMÁS DE INCOMPETENTES , SUS SOCIOS SON ENEMIGOS DE ESPAÑA

PRESIDENTE – Pedro Sánchez: Doctor en Economía pero de izquierda social-comunista ( mal asunto ), pues gastan más que ganan y SIN EXPERIENCIA EN GESTIIÓN. Axfísian a las empresas Y autónomos, que son las gallinas que dan los huevos (trabajo ), ahuyentan al inversor y crean pobres y miseria, para tener votos.

VICE-PRESIDENTA 1ª – Carmen Calvo: Doctora en Derecho Constitucional y Mtra. De la Presidencia. Mucho título y curriculum político, pero sin experiencia en la privada. Proveniente del Gobierno Andaluz anterior PSOE, el más corrupto y retrógrado de Europa. Deshechos de tienta, que había que recolocar.

VICE-PRESIDENTE 2º – Pablo Iglesias Turrión: Doctor en Ciencias Políticas y Mtro. De Derechos Sociales ( profesorcete adoctrinador comunista ), tan abundantes en los colegios y universidades públicas y convertidos en políticos, sin experiencia en gestión de la privada y ahuyenta inversores. Ruina de un país. Su ideal: Cuba-Irán y Venezuela.

VICEPRESIDENTA 3ª – Nadia Calviño: Licenciada en Dcho. Y Economía y Mtra. De Asuntos Económicos. Buen curri-culum político, pero sin experiencia en la privada a ningún nivel. La privada, no tiene el paraguas del Estado, por tanto es allí, donde se ven y están los buenos gestores. No obstante, de lo menos malo del Gobierno incompetente.

VICEPRESIDENNTA 4ª – Teresa Ribera: Licenciada en Dcho. Curriculum político pobre y sin experiencia en la privada a ningún nivel.

MTRA. DE ASUNTOS EXTERIORES – Arantxa González Laya: Licenciada en Dcho. Algunos cargos políticos de nivel y sin experiencia en la privada.

MTRO. DE JUSTICIA – Juan Carlos Campo: Doctor en Dcho. Tanto él, como la Mtra. De Defensa y el Mtro de Interior, deberían estar inhabilitados para volver a la adjudicatura, para convertirse en jueces y parte. Prevaricación. Que se monten un bufete de Abogados y sabrán lo que es tener que gestionar, sin el paraguas económico del Estado

MTRA. DE DEFENSA – Margarita Robles: Licenciada en Dcho. y Magistrada. Lo dicho al Mtro. de Justicia

MTRA DE HACIENDA – Mª Jesús Montero. Licenciada en Medicina, Cirugía y Técnica en Función y Administración de Hospitales. Menos mal que hay una de Ciencias y se le nota. ¿ Por qué no asumió ella por su profesión la cartera de Sanidad, siendo hoy la más importante, en lugar de dársela a un filósofo y que el Mtro de Sanidad además de filósofo es máster en Economía , hubiera cogido la de Hacienda???? Porque Pedro Sánchez y además de incompetente para él, es para los demás, no sabiendo organizar. En la parte negativa de esta ministra, que no haya trabajado en la privada ¿?, demasiado lenguaraz, para el Gobierno que representa y recolocada de un gobierno, nada ejemplar como el andaluz. Como la Vice-Presidenta 1ª

MTRO. DE INTERIOR – Fernando Grande Marlaska: Licenciado en Dcho. Económico y Magistrado.. Cuando se está al servicio de un Director ( Sánchez) incompetente, eso se transmite y ejerce. Lo mismo que al Mtro de Justicia y a la Mtra de Defensa. En justicia y ética, debería estar prohibido, que pueda volver a la adjudicatura.

MTRO. DE TRANSPORTES – José Luis Ábalos: Profesorcete adoctrinador, caáncer de colegios y universidades públicas, que luego devienen en políticos, ¡ MAMA MÍA ¡ y sin experiencia en la privada

MTRA DE EDUCACÍON – Isabel Celáa: Licenciada en Filosofía y Dcho. Esta debería empezar por educarse a si misma y saber que: LOS HIJOS SON DE LOS PADRES HASTA SU MAYORÍA DE EDAD Y RESPONSABLES DE LOS MISMOS. Otra cosa es , que les den maltrato o no puedan atenderlos, para lo que hay en el Estado las instituciones oportunas

MINISTRA DE TRABAJO: Licenciada en Dcho y de “des-formación” familiar sindicalista-comunista para su cargo. Destroza empleos, tantos como faltan, y por tanto la antítesis de su cargo, con leyes de protección a vagos y baldarras a quienes blinda en las empresas, en perjuicio de las mismas y sus trabajadores. Si sus antepasados además de sindicalistas fuero enlaces sindicales, los más vagos y absentistas en las empresas. Vamos, que esta ministra , para ese cargo y para la situación de España en parados, es como poner una ZORRA A GUARDAR GALLINAS.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO – Reyes Maroto: Licenciada en Economía y Máster en Evaluación Sanitaria. Poca consistencia le vemos para tal cargo. Sin embargo y por su máster, hubiera sido quizá mejor que Illa para Sanidad. Sin experiencia en la privada

MINISTRO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN – Luis Planas: Licenciado en Dcho. y buen currículum político, pero sin experiencia en la privada. A ojo cubero, no se ve mal

MTRA. DE POLÍTICA TERRITORIAL – Carolina Darias: Licenciada en Dcho. Currículum político, pero sin experiencia profesional. Dada la catadura de quienes mal-dirigen su Gobierno Sánchez-Iglesias, no creemos que ponga en su sitio a los nazi-bolcheviques separatistas y enemigos de España. Son sus socios. Dios los cría y ellos se juntan

MTRO. DE CULTURA Y DEPORTE – Doctor en Dcho. Profesor, pero sin experiencia en deporte ni en la privada. Dudas

MINISTRO DE SANIDAD – Salvador Illa: Ldo. En Filosofía y máster en Economía y Dirección de Empresas. Experiencia en gestión pero no en sanidad., ni en la privada. Que permute el cargo con la Ministra de Hacienda o con la Mtra. De Industria. Así, los trés sabrán lo que dirigen. Como Sánchez no tiene ni pajolera idea de organizar porque es incompetente, le vamos a ayudar y gratis.

MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN – Pedro Duque: Experiencia en gestión privada de alto nivel ¡¡¡ ALELUYA !!!. Este ya está bien donde está, que no se deje corromper por la incompetencia política.

MINISTRA DE IGUALDAD Y GALAPAGAR – Irene Montero. ¿ Máster en Psicología ? Menos mal que tiene experiencia en la privada……de cajera de supermercado. Esto en la privada es impensable, aunque fuera la hija del dueño. ¡¡¡Como va a funcionar un país con gente así !!! ¡ Hay que joderse, como se prospera cuando te acuestas con cierto elemento!!! Si si, no es ningún insulto, es la realidad. Antes Tania etc y ahora Irene y….ya veremos todavía. El caso es que con los ignorantes y manipulados votantes de izquierda, ellos se han colocado bien. Causante de la mayoría de contagios como máxima responsable de las multitudinarias manifestaciones del 8M y que perjudican a la mujer .. Más os valdría ir a vuestros paraísos de Cuba-Venezuela-Irán etc y que traten bien a homosexuales, mujeres y pueblo

MINISTRO DE CONSUMO – Alberto Garzón: Master en Economía. Siendo comunista no lo queremos ni regalado. Estos que derrochan más que ingresan…. No nos extraña, como Sánchez. Fabricar pobres con migajas y votos.URSS.

MINISTRO DE SEGURIDAD SOCIAL – José Luis Escrivá: Ldo. En Economía. Buen curriculum político, no en la privada

MINISTRO DE UNIVERSIDADES – Manuel Castells: Varios doctorados y másters, propios para su cargo. El problema de estos personajes es que al no conocer la privada, hacen muy poco a favor de las empresas, más bien lo contrario. Es esa semilla nociva de colegios y universidades públicas, como los sindicatos, siempre a favor incluso de baldarras.