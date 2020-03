Victor Entrialgo De Castro: «Hay vida más acá de la puerta»

Cuando el enemigo se haya ido los que venden las armas seguirán ordenando disparar. Entre tanto, desde el torreón desde el que nos protegemos del coronavirus se ven los buitres multiplicando por 400 el precio de las mascarillas o subiendo notoriamente el tono dramático de los telediarios mientras venden seguros.

La pandemia del coronavirus es un drama histórico pero los medios están retransmitiendo el drama como si fuera una final de Champions y eso lo multiplica. El drama y el miedo.

Las televisiones debieran limitarse a dar la información relevante. Y los payasos de la tele a entretener sólo con lo que saben hacer, su circo, no pasarse el dia retransmitiendo la atención médica o dando opinones o explicaciones con una entonación de alarma insoportable al servicio de sus televisiones como si fuera un espectáculo aumentando el morbo y los ingresos publicitarios.

Pero hay vida y convivencia al margen de la pandemia. Recluida y poca, pero la hay. Dentro de casa. Tiene que haberla. Y cada dia más. Aunque no sea fácil. Si la convivencia es complicada de por si, ni te cuento en un encierro.

Todo esto sucede en nuestras madrigueras mientras el gobierno ha tardado semanas en descubrir la verdad de perogrullo, que lo importante es detectar quien da positivo y tenerlo geolocalizado.

Pero este pandilla sociocomunista que menos los chalets para vivir cuando medran compra en el todo a cien, no encuentra el material ni logra hacer entender a la Unión Europea que son preferentes las compras de material sanitario de paises cuya situación actual sea más grave.

Pero la gente se pregunta, si la Unión europea no funciona ahora y aqui, ¿cuando?¿Tanta burocracia para un sálvese el que pueda?

Lo triste de esta situación a nivel global es pensar que el hombre/hombra es tan idiota que necesita una tragedia mundial para decidir y crear uniones y cooperaciones.

Aparte de las imprudencias y negligencias, aparte de las traiciones de un Gobierno ilegítimo, si Europa no da la talla ante esta circunstancia, que se prepare su burocracia que, como la nuestra, comenzará a sufrir tambien fuertemente la presión de la opinión pública.

Luego del desengaño inicial la Unión europea tendrá que crecer en integración y respuesta como lo hizo tras las grandes tragedias históricas.

Pero tendrá que hacerlo rápido, con bonos o lo que sea. No solo para la inmediata ayuda a sus socios sino para poner freno tambien a quienes, igual que quienes aprovechan el confinamiento para la rapiña y el saqueo, han nacido para enriquecerse con las tragedias históricas.

Porque la Unión Europea, o es unión o no es nada. Ser unión o no serlo. He ahi el dilema. Dentro, el Presidente tira la piedra y esconde la mano, el coletas trata de conseguir más poder estatalizando todo lo que engancha sin poner a disposición del interés general su vivienda de Galapagar, y la ministra podemita de trabajo nos trata a todos de tú sin conocernos de nada.

Aunque tengamos que padecer una pandemia universal con un gobierno de osados, hay vida más acá de la puerta.