David Agüera: «España Llega tarde»

No debe ser bueno eso de acostumbrase a la muerte. Desde luego cada uno de nosotros ha vivido la trágica experiencia de perder a un ser querido y, en el peor de los casos, la despedida de alguien a quien por norma de vida no tenía que marcharse. Pero hoy el escenario nos muestra en primera plana una muerte sin protagonistas, una muerte alejada del sentimiento y muy cercana al temor. Temor por nosotros, por los nuestros y por la situación.

España, alejada históricamente de campos de batalla de esta magnitud, reacciona tarde y mal a la obligada reflexión de que lo que nos trae el Coronavirus se queda lejos de nuestro control. Asistimos impávidos a los números fríos que cada mañana nos dejan los representantes de ese comité de expertos. Los días pasan y aumentan los muertos, se multiplican los contagios y, es verdad, hay recuperados; pero los nombres de los que han caído se pierden en la nada. Como mucho les dedicamos un lamento al escuchar ese «hoy han fallecido 840 personas» y que dura el mismo tiempo que dedica este Gobierno a mostrar sentimiento alguno.

Parece que criticar lo que está pasando es desleal. Las redes sociales arden si se te ocurre dudar sobre las fechas (desde el 9 de marzo) que Pedro Sánchez pone sobre la mesa y que se alejan de la realidad, cuando a finales de Enero la OMS alertó a España de lo que llegaba. Es verdad que nadie se lo imaginaba, igual que es cierto que ninguna otra persona es capaz de tener acceso a toda la información que tiene el Ejecutivo.

Me duele la falta de respeto a las personas. Ese espectáculo bochornoso de tener a medio país pendiente del Boletín Oficial del Estado sin saber si en horas deben ir a trabajar. Me duele ese anuncio de reparto de dinero público protagonizado por Pablo Iglesias mientras se pasan los Seguros Sociales a las cuentas de autónomos y empresas que llevan semanas sin poder facturar. Pero lo que más me duele es el olvido, esa intención no sé si pretendida de silenciar las voces de los que pierden a un ser querido. Es tiempo de arrimar el hombro y mostrar la mejor cara, pero si se te va alguien debes tener el derecho a mostrar tu dolor.

España llega tarde. De poco nos sirvió lo que vimos antes en China o Italia y es que los muertos en la distancia son menos muertos. Aquí se cumple la máxima del periodismo: es más importante un muerto en tu ciudad que 100 en otro país. El problema es que no nos quedan manos, ni ganas, para contar los que nos han dejado y ellos, los políticos, nos siguen hablando de una curva que si baja, dicen, es para alegrarse. Triste sentimiento para un país que mira desde los balcones lo que todavía no ha podido asimilar.