Dr. Amadeo Muntané Sánchez: «Nazismo y comunismo»

He leído el twitter que escribió el futbolista García Calvo vertiendo una serie de improperios a Pablo Iglesias. No ha tardado el Sr. Echenique en escribirle en twitter lo siguiente: «Lo de García Calvo parece una cosa anecdótica: un señor maleducado y del que nadie se acordaba diciendo barbaridades en medio de la peor epidemia del último siglo. Pero en realidad revela un patrón más general que define el fenómeno de la ultraderecha».

Personalmente creo que no debe insultarse a nadie en twitter, se pueden decir las cosas sin denigrar. Dicho lo cual, no entiendo como una persona de Podemos puede hablar de un «patrón que define la ultraderecha». Quisiera decirle al Sr. Echenique que el nazismo en Alemania fue verdaderamente atroz. El nazismo es una ideología que no tiene ninguna consideración hacia las personas, puesto que su control y elminación estaban sometidos al partido o ni tan siquiera. Ahora bien, no es menos cierto que el comunismo, que Podemos intenta establecer a lo bolivariano, también tiene una vertiente que hace considerar a los individuos números sin valor alguno haciendo desaparecer la libertad de las personas, sus bienes que controla el Estado (o sea que lo controlarían ellos mismos) y dando lugar a una pobreza como la que se vive en Venezuela y que los venezolanos están hartos de contar. Tanto el nazismo como el comunismo están cargados de crímenes. Son las ideologías, curiosamente ateas, que han dado lugar al mayor número de asesinatos y muertos que ha habido en la historia. Los partidos nazis creo que son ilegales. No entiendo como el comunismo siendo de una estirpe similar no se ha ilegalizado, ya que en potencia puede llegar a destruir una sociedad por empobrecimiento y hambre. Por tanto, se puede hablar de ultraderecha pero hay que cargarse de razones, no vaya a ser que se vea la paja en el ojo ajeno y no se vea la biga en el propio.