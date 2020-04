Jesús Antonio Fernández Olmedo: «El Virus con Corona»

Este Coronavirus ha puesto a todo el mundo en su lugar, a todos en la misma linea, a politicos, a sanitarios, a ricos a pobres , a famosos , etc… Con dinero o sin dinero ya no hago siempre lo que quiero. Yo espero que el mundo no sea como antes , espero que esa normalidad no llegue , porque normalidad quiere decir conformismo. El Coronavirus es una oportunidad para que todo el mundo cambie , todos cambiemos de verdad y salgamos del viejo mundo que es un cascarón podrido en donde los hombres se mienten desde el amanecer hasta la noche. Los quedabien, los buenisimos, ahi estan todavía , sacando partido hasta de la desgracia de otros. Estan los apesebrados y por supuesto las elites que maquillan la partida. Ahora es el momento de poner los huevos sobre la mesa o los ovarios. Vivimos en un mundo donde la mayoria no cumple con su función con lo que esto viene traducido en una gran irresponsabilidad. Necesitabamos algo que sacudiese nuestras conciencias para recapacitar y despertar del largo letargo en el que venimos. Ahi que ver que ronquidos ¡ A nivel politico la cosa no parece clara del todo , nos aconsejan que teletrabajemos pero como hace un electricista, un fontanero, un albañil, un chapista, que , se prepara un video en youtube para enseñar como monta los cables ? Unos en el mundo se debaten entre como no morir de hambre y otros en como no morir de aburrimiento. Evidentemente que muchas cosas se estan haciendo a nivel de empresas que no son legales pero que no será posible o no se querá controlar. Lo del quedate en casa esta bien , si , y es lo que tenemos que hacer pero nos lo dicen personas que tienen pisos o casas de 500 o 1.000 metros cuadrados. Ya no sabemos a ciencia cierta si son gobiernos o empresas que nos venden el material sanitario que deberian de donar o bien dar una tregua economica ya que se anuncia diariamente de que esto es una catastrofe humana por las imagenes que nos muestran.

Y ahora les toca a los politicos ,que en algunos lugares se han subido el sueldo ya que tienen una gran responsabilidad ¿ porque no hacen una muestra de su generosidad por ejemplo no cobrando nada hasta que la pandemia se acabe ? el sueldo dedicarlo a obras de bien publico , en este caso a material sanitario . Pongamonos serios , hay mucha gente que no esta cobrando estos dias pues ellos que estan al servicio de la nacion igualmente , no veo el por que no y ahi demostrarian a todos que realmente el problema les preocupa mas alla de su carrera politica. O si se ponen malos pues a la publica o no decian que el sistema español ,por poner un ejemplo de los paises afectados, era el mejor del mundo. O sea que si soy ministro pues me ponen un respirador de esos buenos no y si soy un carpintero… ?. Vienen curvas y hay que ponerse el cinturón ya que incluso el virus con corona amenaza con desquebrajar definitivamente la supuesta Unión Europea que por cierto nunca estuvo unida, solo a nivel mercantil pero amigo cuando ya no hay negocio y toca arrimar el hombro como lo estan haciendo los sanitarios con vocacion ya es otro cantar. La Banca se frota las manos. Gobiernos que salvan a las televisiones privadas con fondos publicos y ¿porque no salvan a los autonomos ?Las televisiones hablarán de momento bien de ese gobierno. Puestos a salvar a los autonomos , parados de larga duración , etc…Muchas empresas , futbol etc.. hacen sus donaciones pero estas tambien desgraban. En muchos lugares se aprovecha la situación para retroceder en derechos por no decir en casi todas partes. El combate contra la pobreza es el mas noble combate , esto es para el ejercito.El coronavirus ha dejado al descubierto de una manera palmaria un sistema socioeconómico bárbaro e inhumano. Y, además, ineficiente: incapaz de proveer siquiera de objetos tan banales como unas piezas de tela, unas batas de plástico o unas gafas. El coronavirus puede poner de manifiesto la importancia de las relaciones personales, la necesidad de proteger y ampliar los ámbitos comunitarios, las relaciones económicas de cercanía, la obligatoriedad de que el estado, como forma organizativa de la sociedad, se responsabilice directamente del bienestar de sus ciudadanos. L

as monarquias de los paises tambien pueden jugar un papel importante donando , invirtiendo dinero que ha sido ganado en alguno caso con malas artes para algo bueno , porque no solo de palabras vive el hombre. El mundo del futuro sera muy diferente , un mundo unido en acción y en corazón , un espacio muy diferente alejado de estos detalles que hemos tocado hoy y este mundo ya se esta forjando en gran ola solidaria y vocacionista que en todos los lugares del mundo estamos viendo y para eso cada uno de nosotros desde ahora tenemos que aportar nuestro capital humano. Es la hora de dar.