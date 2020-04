Jesús Antonio Fernández Olmedo: «El Bicho que paró al Mundo»

Y además es invisible, no lo ves , no lo puedes tocar , no sabes por donde te puede venir. Se le tiene mas miedo que a un león que te puede destrozar el brazo pero el bicho te puede matar. Bueno, hemos ido a la luna y ahora no podemos ni saludarla. Ahora ni el magnate de los magnates es feliz. ¿ Para que entoces tantos premios, condecoraciones y medallas de prestigio ? No hay despilfarro. El que mas y el que menos estamos acojonados. Ya no estamos tan subidos. La ciudad de la justicia era para ser justos y ahora es para los muertos. Los padres tienen ahora la oportunidad de aprender a ser padres ahora que están obligados a estar con sus hijos todo el dia . Es una buena oportunidad a nivel educativo. Ahora se ha enterado hasta el gato. El que normalmente no acepta las normas es que le falta un tornillo. Positivo ahora mismo el cuidarse y cuidar. Aprender a convivir y a vivir con la situacion que tienes y que has podido construir. Es un momento de sincerarse. No te quejabas de que estabas solo , pues se acabo la soledad.