Jesús Antonio Fernández Olmedo: «El Pareado del Miedo»

Este virus que ha salido de un pedido

por todos lados a todos tiene acojonados

y así comienza este pareado

hasta el magnate tiene que ir varias veces al bate

y con lo que está perdiendo tiene la mente ardiendo

y esta para que lo atén

lo tiene bien merecido ya que solo por dinero se ha desvivido

y solo para eso fue vivo y ahora sabe que mucho dinero se le ido

a otros dinero les ha llegado casi de lado como por el costado

suben ahora sus fortunas que en eso también pensaron desde que

salieron de la cuna

bueno seria que donaran porque al otro lado no

se llevan nada

cuando de esta salgamos mas solidarios tendremos

que pensar no solo en nuestros honorarios

porque la Sra. Muerte tiene su horario

asi que lo mejor es el esfuerzo diario

esto no ahi quien lo aguante parece que el virus viene del levante

¿ Porque miras al vecino como alguien sospechoso sino tiene la cara

oso ?

¿Porque no te miras tu primero en vez de poner tantos peros ?

Un poco de reflexión te vendría mejor que el colchón

Ni un sastre podría arreglar lo que has causado de desastre

Expresate con total libertad porque la vida ya no da para mas

Si piensas que el virus es algo biológico es que haces algo ilógico

A tu pareja ahora le ves mas el pelo

no corras un tupido velo

llevamos una vida insana porque hacemos lo que nos da la gana

el ultimo en la evolucion se creyo un campeón

y hemos metido nuestra vida en una palangana

el miedo nos corroe llegandonos facil como el sonido del oboe

Y a ti me dirijo y no hablo como un pijo

que temes perder el fisico y piensas que con la caida se

acaba todo porque solo eres un bobo

y lo quieres todo

sigue en cambio mi consejo que no solo es

que te comas un buen conejo

da ayuda al que te rodea y veras que esta marea

pronto deja de ser tan