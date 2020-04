Hans Ludwig Krueger Moulin: "Los funcionarios y ...los demás"

Ayer fin de mes, vimos en varias televisiones a varios Autónomos/as emocionarse y llorar contando sus casos de haber tenido que pagar sus cuotas a la Seguridad Social, mientras su actividad o negocios cerrados, no producían más y por tal efecto, no podían tener ningún ingreso, ni para pagar sus facturas y ni siquiera para su sustento familiar, con hijos etc

Hemos oído también, las grandes pérdidas en grandes, medianas y pequeñas empresas, que no pocas de ellas se quedarán por el camino, por su decrecida o nula actividad y a quienes solo se ofrece avales para tener unos créditos, que luego hay que pagar. Si ya iban apuradas muchas en su cometido normal ¿ como van a acometer dobles cargos y en unas circunstancias mucho peores, como serán las siguientes a esta pandemia?

Hemos oído a trabajadores de la privada, quienes ven mermados sus ingresos con ERTES y que tienen que vivir Dios sabe hasta cuando en esas circunstancias. Algunos que pueden o deben seguir trabajando, dejando a sus hijos al cuidado de los abuelos, si los tienen y en que circunstancias, de poder cuidar o ser cuidados

Hemos oído y visto emocionarse y llorar a tanta gente de merma parcial o total de sus ingresos, PERO TODOS SON DE LA EMPRESA PRIVADA, SUS TRABAJADORES Y AUTÓNOMOS

¿ Y QUE PASA CON LA MERMA DE INGRESOS EN EL FUNCIONARIADO ? Como generalizar sería como siempre injusto y más en estas circunstancias, vamos a desglosar, pues hay algunos, que debieran tener también grandes descuentos, mientras otros deberían ser premiados con primas de riesgo.

PRIMA DE RIESGO: Todos los cuadros Médico-Sanitarios de hospitales, ambulatorios etc y cada uno dependiendo del grado de peligrosidad. Las Fuerzas de Seguridad y en sus distintas variantes y riesgo, Militares, Policías Nacionales y Autónomas, Guardia Civil y operativas que hacen posible el abastecimiento como farmacias, transportistas de mercancías y personas etc .

Salvo estos funcionarios y no sé si me he dejado alguno más, los demás, deberían colaborar con sus descuentos en sueldos, como profesores, y otros funcionarios que, se van a casa de vacaciones, pero sin ningún menoscabo económico, cuando en la privada se está pasando tan mal y otros funcionarios arriba descritos también.

La guinda de este pastel son los funcionarios políticos y esencialmente los de este GOBIERNO INCOMPETENTE DE Sánchez-Iglesias, quienes no son culpables del coronavirus, pero muy culpables, responsables y que esperemos se les juzgue y penalice fuertemente por ello, pues por intereses electorales, desoyeron y taparon los avisos / advertencias de la OMS ( Organización Mundial de la Salud ) y del CE ( Comunidad Europea), desde principios de año y por supuesto mucho antes del 8M y cuya Ministra de Igualdad Irene Montero, quiso patrimonializar para su partido-gobierno, desoyendo los avisos y advertencias citadas, y que también debería ser especialmente juzgada .Pero claro, que queremos esperar de tanta incompetencia para gobernar y tanta intención de captar votos a costa de la salud de los españoles ¿

PUES BIEN, ESTA CUADRILLA DE SEUDO CRIMINALES POR INTERÉS DE SU GOBIERNO Y PARTIDOS PODEMOS-PSOE, NO SE DESCONTARÁN NADA. ¡¡ A la Corte Internacional de Justicia!!