Jesús Antonio Fernández Olmedo: «7 de Abril Dia internacional de la Salud y Sanidad»

El autor Jesús Antonio Fernández Olmedo inspira acciones en este día tan especial que estamos viviendo. Una salida a los balcones a exigir una sanidad universal autentica y para todos por igual. » No , a ti que eres diputado te doy un respirador fetén y tu que eres albañil lamentablemente tendrá uno no homologado, lo siento es el único que nos queda y historias por el estilo que ya son bien conocidas» «Tu que estas en la privada para ti una cama de lujo y para ti que eres camionero una cama , bueno primero tenemos que ver si hay camas , será la cama seguramente mas fría, de esas que tienes que echar hasta 1 euro para ver tv». Estos trabajadores de la salud se la juegan diariamente , que menos que nosotros hagamos algo exponiéndonos en nuestros balcones exigiendo ante los poderes públicos una sanidad en condiciones, sin listas de espera manipuladas, que se comience a contratar a gente, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y no solo algunos. «Privatizar la salud , negocio para algunos , muerte para otros» este podría ser el slogan de un cartel que se expusiera u otros como » la sanidad derecho , no negocio empresarial» en nuestras ventanas. Es el momento de dar la cara y dejarse de bobadas . Debemos dejar de ser sumisos , esta bien , se cumple el confinamiento pero no somos jilipollas. Vamos a ver si el remedio es pero que la enfermedad: ruina, problemas psicológicos, violencia interfamiliar, violencia sexual, domestica en suma se ha instalado la Violencia Psicológica basada en la desconexión de las personas. El estado se presenta como un filosofo, poeta o protector ante una población atomizada como nunca se ha visto. Esto nos lleva a pensar que se están aprovechando para una vez mas controlar al mejor estilo de las películas de ciencia-ficción. Parece que la concentración del capital eso no para, eso sigue , continua bien. Se inyecta dinero para después pedírselo una vez mas en forma de nuevo impuesto al pueblo. El escenario es muy sospechoso. ¿ Están utilizando los estados la pandemia para otros fines ?¿ Porque me tengo que sacrificar, por la economia ? De aqui tiene que salir una revolución no violenta como nunca se ha visto.