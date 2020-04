Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Cuidadoras y Limpiadores en la Pandemia»

La solución ahora para muchos ancianos en España ya que estan en alto riesgo las residencias, es contratar a una mujer normalmente sudamericana. Los hijos no se suelen hacer cargo de sus padres aqui en el llamado «primer mundo», no hay tiempo, por trabajo, porque tienen hijos y etc..etc..y eso todos sabemos que mas que todo que era antes de que apareciera el tema del confinamiento , ahora empiezan a aparecer algunos familiares, porque se han quedado sin trabajo, por preocupación por sus padres, etc.. Las internas dejan todo por compromiso social para atenderlos igualmente las cuidadoras de empresa que desempeñan su trabajo con vocacion porque consideran que los mayores han dado todo lo que han podido en la vida y ahora no pueden valerse por si mismos. Estas están en primera linea de batalla pero no se les aplaude. Con unos sueldos pauperrimos y una exposición diaria al virus estas mujeres soportan una gran tensión. Su trabajo no es valorado y mucho menos remunerado adecuadamente , ahora seria ademas una profesión de riesgo.Por ejemplo, este es el único colectivo que puede ser despedido sin razón y que no puede acceder a una prestación por desempleo. Las mujeres empleadas de hogar, sobre todo las migrantes, han sido la respuesta ante esta crisis. Pero la cosa es que lo valoren, y no con una palmadita y diciendo ‘muchas gracias’, sino con derechos. Algunas empiezan cuidando al abuelito, después haciéndole la comida al hijo y mas tarde lavandole las bragas a la novia del hijo. Es un trabajo tan digno como el de los sanitarios.

Pero, que le interesa realmente y puestos a reflexionar : Que se muera mucha gente, que sobran, sobramos, para ahorrarse dinero en muchas cosas, pensiones, sistema sanitario y etc…por eso crean comisiones de salud que son un fraude y esa continua privatización y de manipulación de listas de espera que hemos estado viendo , jugando con la salud de la gente y no contratando gente, se han hecho muchos hospitalitos pero cuasivacios de profesionales, aqui no va a venir ningún cambio de los partidos políticos ya que ellos pisan las alfombras y se le queman las neuronas sino de nosotros de las personas que aparte de aplaudir nos pongamos manos a la obra a reclamar nuestros legitimos derechos diariamente con todos los medios a su alcance moviendo el culo del sillón.