Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Prostitución y el Coronavirus»

Los colectivos vulnerables se vuelven aún más con el confinamiento, es el caso de las mujeres que ejercen la prostitución.Hay puteros que están obligando a muchas de estas mujeres a realizar prácticas sexuales a pesar de la pandemia.Se trata de personas sin ahorros que con el confinamiento necesitan ayuda económica para las primeras necesidades, como higiene, comida e incluso alquiler y también psicológica. ahora la prostitución es aún más invisible.Y es que una pandemia como esta, que obliga al confinamiento, está siendo, y será, devastadora para muchas personas, pero especialmente para las mujeres que sufren violencia machista, pues muchas se ven obligadas a estar con sus agresores las 24 horas del día, lo que implica que probablemente aumente la violencia contra ellas, y también que tengan muchísimo más difícil escapar de la situación de violencia, pues les costará mucho más llamar, por ejemplo, al 016 para denunciar, ya que estarán vigiladas las 24 horas del día.

La explotación sexual también implica que exista un tercero que se lucre de una mujer prostituida. Pero, ambas cosas son muy difíciles de demostrar.

Y sabemos que existen muchas mujeres prostituidas, ¿es que están todas «voluntariamente», es que estamos hablando de «prostitución voluntaria», como algunas personas lo denominan? . NO existe la prostitución «voluntaria», existe la violencia, existe la explotación. Las mujeres prostituidas por puteros y proxenetas son víctimas de violencia machista, incluso con su «consentimiento».

¿Qué está pasando con estas mujeres prostituidas en este tiempo de confinamiento obligado? ¿Hay alguna administración que se esté ocupando de ellas?

No tienen ingresos, en muchas ocasiones no tienen ni casa, y tienen que mantenerse ellas y a sus familias, y no se está dando respuesta a sus necesidades. Siguen condenadas a la invisibilidad, a la explotación, y su vulnerabilidad aumenta exponencialmente, si son prostituidas porque pueden infectarse y estar sometidas a mayor violencia por parte de los puteros, si no lo son, porque no tienen absolutamente nada.

Y tiene que haber una solución, y la hay. La solución pasa por visibilizar esta situación y aportar medidas concretas encaminadas a la abolición definitiva del sistema prostitucional. No podemos permitir que las mujeres prostituidas se conviertan en «mercancías» y crear soluciones dignas entre todos , no vale con prohibir tenemos que abrir espacios para estas personas que son iguales que nosotros y no son ni mejores ni peores , únicamente que por circunstancias se encuentran en ese callejón. Tenemos una deuda con ellas y no podemos dejarlas atrás.

Y apoyo, mucho apoyo, a las mujeres prostituidas y visibilizar su situación real en medios de comunicación, en nuestras conversaciones, en todos los lugares.

Ahora es el momento de demostrar de que estamos hechos y realmente ponernos en lugar del otro, esa es la verdadera solidaridad, esta bien aplaudir pero ¿ que pasa con estas personas ? Es que no podemos hacer nada porque la escusa es que estamos encerrados en nuestras casas, sabemos en nuestro fuero interno de que eso no es asi. No hay tanto que aplaudir que eso es lúdico y facil , hay que denunciar desde los balcones mediante carteles,etc.esta y muchas otras situaciones injustas que vivimos hoy día.. hay multiples formas imaginativas para comprometernos. Apaga el televisor enciende la mente.