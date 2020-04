Victor Entrialgo De Castro: «Pinocho, vete ya!»

Cuando termine de doblar la curva esa de la que hablan, Pinocho se va a dar un costalazo con sus huesos de madera que le van a parecer dos.

Cuando termine todo esto y pasen el tártago, todos estos aprendices descarados e insolentes no cabrán en la barca de Carón.

Alli pasarán sus sombras al infierno despues de esta tribulación, aunque es sabido que el diablo vuelve pronto a la querencia.

Al pasar el tártago, estos personajes dejan su culo al aire y su grave trastorno de personalidad en el que sin responsabilidad, ni conocimiento de su propia personalidad, puede verse su nula capacidad intelectual, por su nula capacidad de introspección.

No se conocen a sí mismos lo más minimo. Hitler, Mussolinni , Stalin, Napoleón, Sanchez, Zapatero, etc ..,siempre hay grados. No se sabe qué afán de reconocimiento lleva a esta gente, que no sabe nadar, a tirarse de ese alegre modo a la piscina de la historia.

El pueblo querrá castigar a buen seguro su descomedimiento pero Sancho recomendará no tomarse con farsantes, que son gente favorecida. Todos le hemos oido recitar en el mismo tono monocorde discursos vacuos, infantiloides e interminables, escritos por siervos bien pagados pero sin alma, que usan a Kennedy como si lo mataran otra vez.

Pinocho, nuestro muñeco con alma de madera de tantos ataúdes como no ha visto, hace comparecencias donde sin querer revela que no está haciendo nada, porque no daría tiempo, salvo poner parches mal puestos. Le veo preso de cientos de muertos.

Estos psicópatas esperan que el tsunami pase, pero no pasará ni la falta de previsión, ni los daños, ni las muertes, sin haberse puesto siquiera el traje de faena para entrar en los hospitales, cuando mandaron a los sanitarios a morir sin material.

El Presidente aprovecha un estado de alarma para tratar de contener a los españoles y hacer mítines políticos. El Presidente que concibe de modo partidista hasta el coronavirus permite repetir como slogan oficial de la publicidad subliminal «unidos podemos», algo sencillamente vomitivo.

Este Pinocho golpista habla de una empatía, que no posee. Es un milagro que a este traidor no le hayan sacado de la Moncloa por los pies, o colgante del cuello de la camisa. Sólo alguien con un grave padecimiento y el alma de madera puede creer que con su bagaje y el de su tropa se puede atravesar el Ponto sin graves daños y perjuicios para el interés general.

Empleando los medios subvencionados y las redes como su campo de batalla, Pinocho aprovecha para preparar la avalancha que se le viene encima, después de dejar morir a mas de 5.000 abuelos y los que faltan.

Cuando sale a hablar no sabe parar y las más de las veces aprovecha para anticipar su defensa con extemporáneos mitines políticos involucrando a todos y amenazando con despeñarse desde el monte de su simplicidad al profundo abismo de su ignorancia, mientras echa estiércol sobre el agostado entendimiento de sus ministros que sueñan con disfrutar de sus pensiones vitalicias antes de que tengan que salir por pies.

Pinocho traidor e incompetente ¿Por qué no pagas al menos a las familias de los abuelos muertos 6 meses de paga de jubilación para que puedan hacer frente a lo que, en parte por tu culpa, se les viene encima?

El costalazo que se va a pagar Pinocho es a fecha de hoy indescriptible. Cuando termine todo esto será tarde. Tendrá que ser antes.

El pueblo está pensando en conjurar el peligro que suponen Pinocho y sus amigos antes de que lo embadurnen todavia más.