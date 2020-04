En defensa de Andalucía La Grande, de la gran nación española, sefardita, flamenca, hispana, ibérica, europea, universal…

“El orgullo de ser andaluz”, Tercera de ABC, sábado 29-02-20, que recoge el magistral discurso del periodista y escritor sevillano, gran español, Antonio Burgos, pronunciado en el Teatro Maestranza de Sevilla (Andalucía-España), al concederle, con toda justicia, la Junta de Andalucía-Gobierno autonómico, este año 2020, el título de «Hijo predilecto de Andalucía”. En este excelente y emotivo discurso, Antonio Burgos hace una magnífico y muy brillante resumen de la gran riqueza de Andalucía.

Que grande, muy grande, cuanta emoción, que altura, la de Antonio Burgos, para nuestra querida España, la gran nación española, y para la Tierra Bendita de Jesus del Gran Poder, el Cristo de los Gitanos y María Santísima: Andalucía La Grande.

Viva Jesus del Gran Poder, Viva La Esperanza Macarena, Viva la Esperanza de Triana, Viva La Blanca Paloma, Viva Maria Santísima de las Angustias Coronada (Hermandad de los Gitanos), Viva La Candelaria, Viva la Virgen de los Angeles, Viva la Virgen del Sol, Viva Maria Santísima del Buen Fin, Viva Nuestra Señora de la Salud, Viva Nuestra Señora de la Gracia y la Esperanza, y así hasta 56 vírgenes; Vivan la copla, el flamenco y la buena guasa; Viva el ABC de Sevilla, de toda España (gran, tradicional diario español, muy bien dirigido por el buen y comprometido periodista Bieito Rubido y con un gran suplemento “ABC Cultural”, muy bien dirigido por el buen y comprometido periodista Luis Ventoso); Viva la gran nación española, Viva Antonio Burgos, Viva El Faraón de Camas (Curro Romero, el gran torero sevillano de Camas, el gran torero español, el gran torero del arte, premiado, muy justamente, como “Hijo Predilecto de Andalucía 2020”); Gloria al gran Manuel Alcántara (el gran, maravilloso periodista y poeta español, que nació en el barrio malagueño de La Victoria y murió, a los 91 años, en su querida ciudad de Málaga, el 17 de abril 2019 y que, entre otros premios, distinciones, fue Hijo Predilecto de la ciudad de Málaga y de la provincia de Málaga y Medalla de Oro de Andalucía); Vivan los grandes, los buenos empresarios, profesionales, maestros, profesores, investigadores, creadores, artistas, deportistas (merecida “Medalla de Andalucía 2020 al Deporte” al futbolista Joaquín Sánchez Rodríguez “Joaquín”), trabajadores y ciudadanos andaluces; Viva la Legión Española (“Medalla de Andalucía 2020 a los valores humanos” y cuando se celebra su Centenario: fue creada por el militar español José Millán-Astray y Terreros de La Coruña-Galicia, el 28 de enero de 1920); Vivan España y los que, ayer, hoy, y mañana, la han defendido, defienden y defenderán con justicia justa, honor, rigor, amor, belleza, máxima entrega y valentía, con buena, positiva y necesaria crítica, ironía, alegría…

Me ha alegrado mucho que Antonio Burgos, una vez más, haya reivindicando al gran andaluz, al gran español, gran ciudadano universal, periodista, ensayista, novelista, poeta, dramaturgo, gran conferenciante, doctor en derecho, etc., José María Pemán, en su muy justa, necesaria y oportuna colaboración dominical de ABC titulada “Reivindicación de Pemán” (domingo uno de marzo 2020, pag. 15). Y, donde, Antonio Burgos ha tenido, también, el detalle de recordar a dos grandes figuras del flamenco de la guasa, de la mejor gracia, a Vicente Pantoja “Picoco” y Benito Rodríguez Rey “Beni de Cádiz”. Y a los que quiero añadir, de la gran lista de figuras andaluzas, a Gregorio Esteban Sánchez Fernández, el Gran Chiquito de la Calzada y que murió a los 85 años en su muy querida ciudad de Málaga, el 11 de noviembre 2017. Gloria a Picoco, Beni de Cádiz, Chiquito de la Calzada, a los grandes andaluces que nos han alegrado y alegran la vida, con muy buena guasa, muy buen arte, de forma muy alegre y positiva.

Les recomiendo el libro maravilloso, de José María Pemán, Mis almuerzos con gente importante, 1970, muy brillante, riguroso, muy positivo, cargado de muchos y muy buenos datos, de muy buenas historias, de una parte de la gran historia de España, de la gran nación española. Gran libro donde Pemán cuenta, magistralmente, con el estilo que le caracteriza, sus encuentros con las siguientes, muy importantes personalidades españolas y de otras naciones, entre otras, por orden de aparición y que son numerosas, de ahí, entre otras cosas, la gran riqueza que aporta este gran libro (que, de nuevo, debería editarse en una edición ampliada y mejorada y que mejor que Antonio Burgos para encargarse de ello, hacer una gran introducción, etc.): General Primo de Rivera; Pedro Sainz Rodríguez; Julio Cejador; Ossorio y Gallardo y Azorín; marqués de Quintanar; José Calvo Sotelo; Angel Herrera, Gabriel Maura y Cambó; Eugenio d’Ors; José Ortega y Gasset; Raquel Meller; Jose Antonio Primo de Rivera; Millan-Astray; Cardenal Segura; General Cabanellas; Almuerzos de Embajadores; Almuerzos en Roma; General Franco; General Queipo de Llano; Jacinto Benavente; Almuerzos académicos; Almuerzos cerebrales; Arias Salgado; Jean Cocteau; Manuel Fraga Iribarne; Almuerzos americanos; almuerzos enciclopédicos, etc., etc.

Este inmenso, gran libro de Pemán, donde salen buena parte de las principales personalidades españolas de la época, grandes personalidades de la historia de España, el mundo (España de 1939 a 1975 fue la nación del mundo que mas creció, seguida de Japón y dio lugar a una clase media que, entre otras cosas, hizo posible la democracia a partir de 1977. En esa época, de 1939 a 1975, en que España creció de media un 4,4%, fue también cuando mas creció España desde que hay estadísticas del crecimiento y hasta la actualidad, abril 2020. Véase “The Maddison Project”-“Proyectos de Estadísticas Históricas de Maddison”), etc.; este gran, maravilloso, muy documentado, enriquecedor y positivo libro de este gran español, uno de los mas grandes, fue editado en 1970 y reeditado en numerosas ocasiones, pues, fue un gran éxito editorial. Este libro se puede adquirir en las librerías que venden libros antiguos, etc. Este libro incluye también la bibliografía de Pemán, que escribió, sintió y proclamó “la gloria infinita de ser español”.

Muchas Gracias a Antonio Burgos por reivindicar al gran Pemán, a Andalucía La Grande de España, la gran nación española, sefardita, flamenca, hispánica, ibérica, europea, universal…

El gran periodista y escritor andaluz, Antonio Burgos, publicó, el año 2017, en la editorial Almuzara, el libro titulado La Semana Santa y que les recomiendo.

Hago y publico este escrito en plena Semana Santa 2020, del Domingo de Ramos, 5 de abril, Jueves y Viernes Santos 9 y 10 de abril, y Domingo de Resurrección 12 de abril 2020, cuando todo el mundo y, especialmente, España, Italia, Europa y Occidente sufren la pandemia del coronavirus, lo que nos hace ver los débiles que somos, que es el ser humano y como decía el gran español José Maria Pemán: “No hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que terrenos que hacer”; “Donde reina el orgullo no hay más dios que uno mismo”; “Conviene sentir también la amargura del fracaso”; “Saber sufrir y tener el alma recia y curtida es lo que importa saber; la ciencia del padecer, es la ciencia de la vida”; “La virtud que no es modesta raya en la ufanía”; “Leí en el viejo libro de cocina aquella receta del ‘cocido español’. Hablaba de garbanzos, de jamón, de patatas, de nabos, de tocino, de mano de cerdo. Y luego al fin, tras la angustiosa hartura de veinte renglones pantagruélicos: ‘…y se le echa una hojita de laurel’. España, España, en las recetas de tu política y tu reorganización, termina siempre, como en las de tu cocido, con una hojita de laurel…”; «Fray Luis de León es el poeta de las palabras justas y felices, en la aridez de los versos broncos y duros. Hay que tener, frente a sus largas odas, buen ánimo de alpinista. Hay que lanzarse, cuesta arriba, por los peldaños calvos de sus estrofas, esperanzadas siempre con la súbita e inesperada flor que pagará nuestros desvelos”; “El encanto de las rosas es que siendo tan hermosas no conocen que los son”; “Y hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento” …

Creo que, siempre, en todo momento y circunstancia, debemos, con deontología, honradez, rigor, mucha humildad y compromiso, tratar de hacer el bien, luchar por el bien, por la buena salud del cuerpo y el alma, y frente al mal, los malos y los que, ayer, hoy…, les vienen haciendo el juego, y, si cuadra/se cadra, siempre que se pueda, con buena poesía, alegría, música e ironía, con buen arte, humor, cante, baile…

