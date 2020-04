Marc Querol: «El SARS-CoV-2 puede acabar con la infidelidad»

La regulación europea en materia de protección de datos es muy estricta y, como regla general, no se pueden tratar datos sin el consentimiento inequívoco de los afectados, razón por la cual los infieles podrían decidir no dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos de geolocalización. Sin embargo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) reconoce explícitamente en su considerando 46 que el tratamiento de datos personales será lícito en casos excepcionales, como cuando sean necesarios para el control de epidemias y de su propagación o para proteger los intereses vitales del interesado u otras personas físicas. Es decir, la COVID-19 podría convertirse en el pretexto perfecto para implantar el Gran Hermano del novelista inglés George Orwell.

El SARS-CoV-2 no sólo causará un gran número de muertes en todo el mundo, sino que cambiará nuestros hábitos sociales. Si finalmente medidas tecnológicas como el rastreo de ciudadanos se impusieran, nuestra privacidad podría verse gravemente afectada. Sólo aquellos que no tuvieran nada que esconder se sentirían cómodos con una solución como ésta, porque serían conscientes de que los beneficios de la misma superarían con creces los inconvenientes. Otros, quizá, no verían con buenos ojos la implantación de la medida. El SARS-CoV-2 podría acabar con su infidelidad.