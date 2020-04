Amadeo Muntane Sanchez: «¿Hay que rezar muy muy fuerte?»

Es verdaderamente increïble el Tuit que ha escrito Revista Mongolia a los creyentes, haciendo alusión a «en qué momento exacto de la oración o rezo se elimina el coronavirus de manera definitiva? ¿Hay que rezar muy muy fuerte?».

Es increïble porque este Tuit puede obedecer a dos situaciones diferentes. La primera es que puede existir una ignorancia vencible o invencible del que escribe, o bien se hace patente una animadversión oscura hacia las creencias.

En el primer caso, y esperando que se trate de una ignorancia vencible, hay que decir que la oración al Dios único, todopoderoso y misericordioso puede hacer milagros. No es la primera vez que alguien se cura por haber pedido a Dios el restablecimiento de una enfermedad. No es necesario mencionar la literatura de múltiples testigos al respecto. Pero es que además, desde el punto de vista médico existen investigaciones sobre los efectos de la oración en la enfermedad que realmente son fascinantes. Por tanto hay que considerar que, no ya como petición a Dios que se supone, sino que al parecer la oración tiene un efecto naturalmente saludable en los pacientes. Por ejemplo el cardiólogo Randolph Byrd estudió a 393 pacientes de la Unidad Coronaria del Hospital General de San Francisco, y pudo observar que la oración de estos pacientes hacia que tuvieran una evolución significativamente mejor que los que no hacían oración. Este estudio fue publicado en la revista médica Southern Medical Journal. En otro estudio de 900 pacientes que se publicó en Archives of Internal Medicine, puso de relieve recuperaciones asombrosas con menor estancia hospitalaria en los pacientes relacionados con la oración. Por tanto creo que razonablemente no debe desdeñarse la oración que como es lógico debe tener una prioridad fundamental que es hablar con Dios de todo aquello que nos atañe.

En la segunda situación es difícil con un escrito solucionar un error de similares características. Únicamente mencionar lo que está escrito en la Vulgata (que fue la Biblia traducida al latín en el año 382 por San Jerónimo), en el Libro del Eclesiastés: Perversi difficile corriguntur et numerus stultorum infinitus est, que traducido al castellano quiere decir: Los perversos difícilmente se corrigen y el número de los necios es infinito.