Gaspar Albertos: «Los puntos sobre las ‘íes'»

Concediéndole la ventaja al Gobierno de que ahora “no es el momento” (y dale Perico al torno) de críticas hacia su gestión sobre las crisis sanitaria del coronavirus y la económica que se avecina. Aunque él no deje pasar la mínima ocasión de arremeter por acción u omisión contra todo aquel que inoportuna preguntando, bien a través de sus comparecencias públicas o de sus televisiones satélites (que son casi todas). Concediéndole esa ventaja, digo, ¿que sí que será el momento de al menos poner los puntos sobre las íes?

En primer lugar, me gustaría que los ministros de mi país hablaran con la propiedad que se les supone por ser licenciados en Filosofía (Salvador Illa) y Derecho (Fernando Grande Marlaska), dos carreras “de letras”, y el uso incorrecto que están haciendo de los términos “desescalar” “desescalada” y “desescalamiento” que para la Real Academia Española de la lengua no existen. Me permito sugerirles el término “descender” y sus variables. Como muestra, el uso continuo del término “desescalar” y sus variables en la comparecencia de hoy lunes día 13 de abril.

Pero ya que todo fuera un error a la hora de utilizar el lenguaje. Los puntos sobre las “ies” tienen mucha mayor importancia cuando se trata de ir desgranando la gestión de una crisis tan severa como esta y se están escondiendo o camuflando datos esenciales para la resolución de la misma.

En la comparecencia y posterior rueda de prensa de hoy mismo no han dejado de manifestar uno y otro la aparición de bulos y noticias falsas pero cuando se le ha preguntado al Ministro de Sanidad porque no se facilitaba el nombre de la empresa que suministró 670.000 test defectuosos (fuese la empresa de Madrid, de Barcelona o de Albacete…). ¿Saben lo que ha contestado? Que se detectaron defectuosos en un alto porcentaje y se devolvieron. Chin pum (no lo busquen que no figura en el diccionario de la Rae). ¿Esta pregunta sin responder es un bulo o noticia falsa?

Cuando no se responde a la pregunta de cuantos fallecidos por motivo del coronavirus no se habrán contabilizado al fallecer sin diagnosticar en residencias de ancianos o en domicilios particulares ¿Esta pregunta sin responder es un bulo o noticia falsa?

Y ahora vamos con los porcentajes, los gráficos, los picos y las curvas.

Cuando nos ponemos delante de un plano cartesiano en el que la línea horizontal (abscisa) supone el tiempo transcurrido y la línea vertical (ordenada) el número en este caso de fallecimientos, contagiados o desinfectados, se nos confunde con la mezcla de las tres líneas resultantes y de que se ha de llegar al momento de doblegar la línea de ascenso.

En el caso de fallecimientos, con el transcurso del tiempo la línea no va a dejar de ir hacia arriba hasta que cesen los fallecimientos por coronavirus y sólo entonces se convertirá en una línea paralela a la abscisa sin ninguna posibilidad de descender. Nunca habrá descenso (a no ser que certifique alguien la resurrección).

Cuando la línea resultante trata de contagiados, ésta no parará de subir hasta que efectivamente en una línea de curva más o menos “aguda” comience a descender porque las altas o desinfectados superen a los nuevos contagiados. Lo que no es de recibo es que de una manera maniquea se manifieste que el incremento de contagiados se ha reducido del 20% de hace un mes al 3% actual. Pero nunca lo traducen en incremento real de contagiados. Como muestra un ejemplo:

1/Cuando había 5.000 contagiados y el incremento en un día era de un 20% se pasaba de 5.000 a 6.000 contagiados: 1000 contagiados más.

2/Cuando hay 160.000 contagiados y el incremento en un día es de un 3% se pasa de 160.000 a 164.800 contagiados: 4.800 contagiados más.

¿Esto es un bulo o una noticia falsa?

Simplemente es ir tomando nota, poner los puntos sobre las “ies” para cuando “llegue el momento.”