Jesús Antonio Fernández Olmedo: «La Corona del Virus»

En todos los lugares hay coronas , hay gente que les gusta llevar ese articulo en la cabeza, para ellos es algo que les denota clase, grandeza, les ensalza, parece que los pone a tono. Pues bien, hoy tocaremos ese tema. Para algunos es espinoso y no se todavía porque. En primer lugar a estas alturas y ya en el siglo XXI mas de uno se ha preguntado para que esa figura, en que nos beneficia, y que utilidad practica real , dicho sea la palabra tiene. El virus obviamente también a tocado a las coronas , sin lugar a dudas, que andan en múltiples contradicciones, escándalos sexuales y un largo listado de corruptelas de las coronas que estas si que son un virus, anacrónico eso si, de Bélgica, Holanda, Suecia , Inglaterra y España. Como no , es sabido , resabido, que muchos medios de comunicación , que se llaman así porque todavía no hemos tenido tiempo de quitarles ese nombre, no es digno que lo lleven, pero , ya verán cuando termine todo esto como mucha gente va a reaccionar.

No solo a las monarquías caducas por el tiempo les ha comenzado a temblar el pulso, no , que va, sino a muchos comunicadores cómplices de todo este embrollo monumental. Por otro lado están los mantenidos, ahí, con sus cara de elitistas sin que nadie los haya votado. Por decir un dato, y estamos hoy dia hasta la coronilla de datos pero bueno , este lo digo ,22 millones de mascarillas, uff, vaya, se podrían haber comprado con el dinero que recibió el emérito de España del «rey del desierto». Por dar un datillo, bueno, por otro lado la solidaridad cuando se luce no es solidaridad, cada acto benéfico que realizan las casas reales las anuncian a bombo y platillo. Ni se bajan el sueldo , ni hacen sacrificios como hacemos los demás, nada ellos en su trono que es lo suyo. Solo bonitas y vacías palabras de vez en cuando desde sus alturas con sus collares. Esperemos que nos valga todo esto para algo y que esta bien aplaudir a los «héroes» pero también hay que denunciar las corruptelas que tenemos porque esto nos afecta y muy directamente. Vamos a ver , tu padre se puede morir porque no tiene un respirador porque otros viven muy bien. Que quede claro que sino lo hacemos nosotros porque no queremos exponernos, por cobardía, este virus u otros virus que sobrevendrán se encargarán de derribar todos los muros del sistema. se encargará de derribar todos los muros del sistema.