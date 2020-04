La prensa al servicio del poder: se censuran las verdades y se publicitan las mentiras

El auténtico coronavirus que acabará con nuestra vida si no le ponemos remedio es el gobierno socialcomunistafascista que nos ha caído del mismo infierno. No sé cómo vamos a librarnos de esto, ni cuándo, pero hay que seguir denunciando, sin miedo a ser silenciados. Hay que seguir insistiendo y delatando a los nuevos inquisidores del Ministerio de la verdad orweliano-socialcomunista, que urde bulos y censura verdades incómodas. Están muy nerviosos, a pesar del paraguas protector del maquiavélico Soros, regalador de impunidades. Lo están haciendo tan mal que no dan abasto a acallar tantas bocas y plumas disidentes. Por eso han implantado la censura, eliminando artículos de periódicos digitales que no siguen su corriente de mentiras, webs de medicinas integrativas, y rastreo de las redes sociales con el fin de interceptar lo que ellos denominan contenidos “peligrosos o delictivos”. Estas consignas vienen nada menos que del ministrillo Marlaska. Habría que recordarle que peligroso y delictivo fue aquel asunto del Faisán cuando decidió cambiar de chaqueta y militar en el lado oscuro. Creo que quizá siempre fue un malvado en la clandestinidad y nos tenía engañados a quienes aún creíamos en una justicia independiente de tentáculos políticos e intereses personales.

Pero van a saco, como apisonadoras, y ni se ocupan en disimular. No pararán hasta hacerse dueños de nuestras voluntades, y casi lo están consiguiendo estos días de confinamiento con el acosador bombardeo mediático. “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. Es la frase más famosa de Goebbles, que viene bien recordar, porque es lo que está ocurriendo ahora con el Gobierno fake que padecemos, en todo, pero de manera especial en el tema del coronavirus. El nazismo no hubiera llegado a los extremos que llegó de no ser por los medios que insuflaban sin tregua la propaganda goebblesiana del ministerio de la guerra. Como ahora.

Mentiras mil veces contadas que se convierten en verdades. Vuelvo a decir que no hay mayores bulos que los partes de guerra diarios del Gobierno en los que se miente y se manipulan las cifran de muertos. Le hacen mentir a mandos policiales con galones haciéndoles desmentir las propiedades de determinados productos para curar, adjudicándoles incluso una peligrosidad inexistente. Eso sí que son fake news de categoría. ¡Y qué decir del Alo Presidente de la sobremesa de los sábados, en los que Sánchez deja ver a las claras su falta de empatía!

No se sabe cuántos miles de personas fueron sedadas o dejadas morir sin sedar porque sus vidas ya “no tenían valor”, según la ideología fascista del Tercer Reich, tan fascista como la de los socialcomunistas de Moncloa.

Nos dicen que vamos bien, porque cada día hay menos muertos, pero no nos especifican que hay menos muertos porque cada vez hay menos gente de la franja entre setenta y noventa años con neumonías y patologías crónicas. Mejor seguir metiéndonos miedo con la tos del vecino. La manipulación es total incluso en los programas de entretenimiento, que no paran de lanzarnos consignas sobre lavadas de manos, mascarillas y demás comportamientos para que seamos ovejitas obedientes y cívicas. Yo estoy un poco harta de tanto aplauso a toque de campana y de que me digan lo buenos que somos por quedarnos en casa. Soy muy consciente de que –aparte de que se pueda evitar algún contagio—, nos quieren confinados para indoctrinarnos por medio de la amenaza disfrazada de paternalismo de Estado, del que tan buen uso han hecho siempre los regímenes totalitarios. Nos quieren angustiados, con miedo al presente y al futuro. Puedo dar fe de esto ya que atiendo por teléfono cantidad de llamadas pidiendo apoyo emocional y empático. Y nos quieren en casa para medir nuestro aguante y comprobar la influencia de los medios en nuestras mentes entristecidas y apocadas. Es puro control emocional; es pura propaganda de guerra.

Cosa lamentable son los robos/confiscaciones del Gobierno a las empresas privadas y otros chanchullos que vamos descubriendo. Han empezado los primeros días con el alcohol y continúan ahora con los test adquiridos para sus propios empleados, por no hablar de la mafia de las mascarillas que tienen organizada con sus amiguetes de los paraísos fiscales. En un próximo artículo nos ocuparemos de esto.

Solo un lamento para terminar y una pregunta. Decíamos “que viene el lobo, que viene el lobo”, y el lobo llegó, hambriento de carne humana, dispuesto a devorarnos a todos. ¿Habrá algún cazador como el de los cuentos, capaz de salvarnos? Se admiten apuestas.