¿Qué fue de Ábalos?»

A José Luis Ábalos le vino Dios a ver (pese a que no crea en Él) con la pandemia que padecemos, pues se ha dejado de hablar de forma repentina de su indecente e ilícito encuentro con la delincuente Delcy Rodríguez, segunda del narco-gobierno de Maduro, que tenía prohibido entrar en territorio europeo por su descarada y repetida vulneración de los derechos humanos.

Las mentiras de nuestro ministro de transportes -sin duda buen aprendiz de su maestro Pedro el trola-, para intentar justificar ese delito y esconder la verdadera razón de esa visita, fueron numerosas. No hace falta crear un ministerio para detectar los muchos “bulos” que ideó nuestro pícaro José Luis, pero que tuvo que ir rectificando sucesivamente porque todos eran desmontados.

Aunque se dejase de hablar de ello, yo insisto, ¿a qué vino esta señora? ¿Solamente a pedir que no recibieran al verdadero presidente de Venezuela, Juan Gaidó? Naturalmente tuvo que dar algo a cambió. ¿Qué es lo que le entregó a Ábalos? ¿Qué llevaban las maletas que entraron sin control y sin saber a dónde? Mientras la censura informativa que nos imponga este gobierno no esté vigente, debemos recordar estas cosas, conscientes de que no aparecerán en el NO-DO de Pedro el falso. El virus pasará y, aunque los borregos y las TV apesebradas lo olviden, la gente honesta seguirá recordándolo.