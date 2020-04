Dr. Jaureguizar Cervera: «Héroes con mascarilla»

Ya no se llevan los héroes con capa, ahora se llevan los héroes con mascarilla, bata y guantes. Desde hace ya muchos años vemos desesperada la sanidad española con unos sanitarios espectaculares que sacan el trabajo adelante no sólo bien sino a veces de una forma brillante para los recursos de los que disponen.

Mil GRACIAS a todos los mensajes que estoy recibiendo de apoyo y ánimo, significa mucho en uno de los momentos más duros que estamos viviendo.

Yo no soy ningún héroe, solo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Pero desde aquí quiero enviar un enorme GRACIAS para todos los sanitarios. Sois un ejemplo diario para mí. Compañeros míos están dando el 300% y me llena de verdadero orgullo. Me llena de orgullo ver ESPAÑA unida ante la adversidad y dándolo todo.

En la crisis es dónde se ve lo mejor y lo peor de las personas, los héroes y los cretinos. De estos últimos no quiero hablar porque todos ya les conocéis y al final se hará justicia. Yo quiero hablar de los héroes con mascarilla y con delantal de bolsa de basura. Porque ni todo el sufrimiento y las lágrimas del mundo le quitarán la sonrisa o una mano que consuela a un héroe. Un héroe no se queja aunque le salgan llagas de llevar mascarilla durante horas. Un héroe no tiene ningún reparo en poner las sirenas y hacer la ola delante de un hospital. Un héroe no duda en jugarse la vida por salvar la tuya. Un héroe no duda en cederte su respirador. Un héroe no duda en quedarse en casa y seguir las recomendaciones. Un héroe piensa en los demás y se queda viviendo en la residencia en la que cuida a los más desvalidos porque no quiere arriesgarse a contagiarles, incluso dejando a sus familias. Un héroe hace sus deberes y ayuda en casa, y obedece a los mayores y te dice que te quiere en el mejor momento. Un héroe está hecho de amor y no de rencor. Un héroe aplaude a las 8 y no pita ni critica. Un héroe piensa como aliviar y consolar, y no piensa en humillar. Un héroe despide a su padre en la puerta del hospital porque no sabe si volverá a verle, pero no deja que el miedo se apodere de él porque sabe que el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio y el odio al sufrimiento.

Se que muchos no estamos preparados para esto, pero no es momento de tener miedo, es momento de sacar al héroe que llevamos dentro y hacer lo mejor que sabemos por ayudar al que tenemos a nuestro lado. El miedo nos bloquea, y hoy te necesito, te necesito haciendo todo lo que puedas por mejorar esta situación desde sacar una sonrisa a donar 250.000 millones de mascarillas. Eres una persona muy importante y muy valiosa para España. Ahí en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, tu familia, tus vecinos… reza por mi para que sea digno de llevar la mascarilla que tantos héroes portan cada día!