Javier San Julián Muñoz: «En respuesta al editorial de Pepa Bueno»

En respuesta al editorial de Pepa Bueno:

https://cadenaser.com/programa/hoy_por_hoy/el_editorial_de_pepa_bueno/

A la buena de Pepa se le olvida comentar, ni siquiera por encima, que el primero en difundir esas mentiras ha sido el propio Gobierno. Mintieron cuando sacaron a Fernando Simón, al que han convertido en un meme, a decir que “solo habría algún caso diagnosticado”. Mentían cuando decían “seguir los consejos de los expertos” en vez de cerrar el país, solo para sacar provecho político del fatídico 8 de Marzo. Mintieron con la cantidad de esos rídiculos test falsos que han sacado de Aliexpress, una, dos y hasta tres veces; y a día de hoy siguen sin decir a quién se los compraron.

La mentira en el gobierno es sistemática, pero eso a Pepa se le olvida deliberadamente.

A Pepa no le importa que no hayan censurado las preguntas en la rueda de prensa. A Pepa no le importa que la empresa para la que trabaja corrigiera y volviese a corregir un tweet sobre “las desavenencias internas en el consejo de ministros”, hasta que consiguió sonar tan inofensivo como fuera posible.

Tu empresa, Pepa, que era del Estado hasta que Felipe se la regaló a Polanco, es un altavoz de la mentira.

Es patético que te atrevas a hablarnos de personas de bien. Ese moralismo puritano solo convence a quien está deseando que le conozcan Porque no hay moralismo que pueda blanquear la negligencia. Aunque apeles a los muertos para defenderlo.

En esa la misma línea de moralismo vomitivo, la buena de Pepa trata de apelar al Papa Francisco. Como si tuviese la más remota idea de dirigir un País. Como si fuese un criterio de autoridad en materia económica. Como si tuviésemos que hacer caso al moralismo de un fantoche que todavía cree que a la Virgen María la fecundó una Paloma.

Quién te iba a decir a ti, Josefa, que acabarías agarrándotelos al cristianismo. En su huída hacia delante a Pepa ya le vale cualquier cosa. En su perfecta construcción del hombre de paja al que ataca con tanta seguridad, rescata al Comunismo Bolivariano como solo la derecha puede hacer. A Pepa a estas alturas se le empieza a poner cara de Abascal.

Pero una vez más, ay, la memoria selectiva, se olvida citar la base real de los argumentos que caricaturiza. Supongo que no estará al tanto de las últimas noticias. Ayer, después de pedir a las empresas que consiguieran para sus trabajadores los test que ellos no han podido conseguir, el Ejecutivo le requisó a Siemens Gamesa 2.000 test PCR. Si bien a nadie le van a robar su dinero del banco, Pepa, se parece bastante a expropiar.

La debilidad parlamentaria de la que hablas también es (sorpresa) una mentira atroz. La coalición cuenta con mayoría absoluta, siempre que cumpla religiosamente con el debido soborno de sus socios. Como decía Rajoy al PNV, si quieres trigo, Aitor, te dejaré mi tractor. Y tú, que aunque te hagas la tonta no lo eres, sabes perfectamente que nadie en El Congreso se atreve a votar en su contra. Porque sería un harakiri político para la opinión pública.

Así ha metido Pablo Iglesias la cabeza en CNI. Con tirabuzón y triple voltereta. Aprovechándose de la imposibilidad de negación del resto de los partidos.

Lo que “todos sabemos desde las elecciones” es la debilidad interna de esta coalición, que hace apenas un par de años se arrojaban a la cara la cal viva de Felipe. Clama al cielo que, ante la enfermedad de Carmen Calvo, Pedro Sanchez haya blindado su sucesión en la ministra de exteriores. Se ha asegurado de que bajo ningún concepto sea Pablo Iglesias quién le sustituya. Aunque sea el vicepresidente de boquita.

Hay que tener el rostro de cemento armado para hablar de la unidad justo antes de cargar contra el PP. Justo antes de barrer hacia la Comunidad de Madrid. No sin antes meterle en el mismo saco mierda en el que metes a Torra y a Vox.

Cualquiera diría, Pepa, que estás haciendo política de esto.

Es irónico que digas que criticar al gobierno es la obligación moral de los medios, porque en tu editorial no tenido cabida ni una miserable crítica.

Si hay una cosa peor que hacer política de esto es hacerlo de tapadillo, en nombre de la moral y la ética de los muertos.

Y tú me preguntas qué es mentira, Pepa.

Mentira eres tú.

Limpiáte la boca antes de hablar del 11M.