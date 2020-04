Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Cuando el hartazgo supere el apesebramiento»

No se ya si el virus es el coronavirus o la clase política en general , pues estos son un virus endémico y muy peligroso, mienten, ponen paños para amortiguar golpes, no tienen capacitación real para cambiar las cosas, todos les viene grande y etc… y etc..utilizan palabras rebuscadas , hay que utilizar un traductor cada vez que hablan y eso que hablan , se supone , el idioma del pueblo, todo vale por dinero, la cosa se sigue calentando, se sigue con la censura, borrando cuentas en instagram, twiter y mas …un reflejo de la sociedad que tenemos. Aumentar el sueldo a los sanitarios es lo que tenían que haber hecho. Muchos todavía están esperando cobrar la ayuda desde Marzo pero a los de arriba » que no les falte de ná». El banco europeo ( la cueva de ali baba y los 40 ladrones ) se frotan las manos con la llegada de sus acólitos , los políticos. Algunos ciudadanos ya se les esta pasando por la cabeza imágenes de las películas sobre las cartillas de racionamiento. Un día dicen una cosa , otro día otra. ¿ A que estamos jugando ? ¿ los que nos llevan saben lo que hacen ? Hara falta que la sociedad todavía toque fondo de lo contrario no podemos esperar grandes cambios.

Hablan mucho de reinventarse pero como se puede reinventar un pintor, un albañil , un peluquero, un carpintero , a ver si nos lo pueden explicar en el idioma del pueblo. Pero y ellos ¿ se reinventan ? Porque su manera de proceder ante los conflictos es siempre la misma. Cuando quiere uno llevar un mensaje guay , que puede ser bueno para la gente, uno se encuentra con muchos obstáculos, tantos que le lleva a uno a sospechar de que vive en una dictadura psicológica y económica, por no añadirle mas elementos. ¿ Que van a hacer si esta situación de desempleados en los países se prolonga en el tiempo ? Esperaran confiando de que se mantenga la gente entretenida con la televisión o con algún partido a puerta cerrada ? ¿ Quieren matar a la gente lentamente ? No necesitamos a gente con muchos estudios, sino gente con valores y coraje , sobre todo coraje y ganas de cambiar las cosas , arriesgándose. Eso es lo que necesitamos. Todavía hay gente que se entretiene en minudencias como si no pasara nada ¿ existen las reacciones humanas ?.

Parecen que quieren que esto se alargue y que va a pasar cuando la gente no tenga un duro que echarse a la boca. Los ciudadanos no tenéis los mismos derechos que los políticos. Hay gente estupenda pero muy cobarde. Gente que habla mucho en la familia, en los bares , etc pero a la hora de la verdad …Muchos necesitáis sufrir y pasarlo mal para poder después tomar conciencia. Necesitamos un país donde las grandes personas sean los que lleven las riendas, que se escuche a la gente buena y los malos que se pudran en la cárcel. Esto no se arregla peleándose entre nosotros y dividiéndonos