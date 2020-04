José Mª Millán Sanz: «Repartir la crisis económica para que no la paguen siempre los mismos»

Hola. Lo primero agradecer el trabajo que realizáis en estos momentos difíciles. Quisiera haceros llegar estos temas que nadie pregunta al Gobierno, si se pretende igualdad y defensa de todos los colectivos, y en este caso de todos los trabajadores dañados por esta crisis, ya que en estos temas habría que defender a todos por igual y las medidas que se apliquen deberían ser iguales tanto en el ámbito privado como público, porque parece que el sector público y funcionariado son intocables, al igual que los representantes políticos. Dos temas muy importantes en esta desgraciada crisis:

– Reparto de ERTEs entre todos (empleados privados y públicos):

Además de superar la crisis sanitaria que es lo más importante, hay que superar también la crisis económica, pero siempre la pagan los mismos: autónomos y trabajadores por cuenta ajena.

El Gobierno sólo plantea ERTEs en empresas privadas, pero no los plantea ni a la clase política ni al resto de la Administración, ya sea del Estado, Autonómica o Local, sean funcionarios o contratados laborales. Ni siquiera en estos órganos los que pueden hacer teletrabajo lo harán al 100% de su jornada ni al mismo rendimiento, por tanto lo razonable es que también a ellos se les apliquen los ERTEs totales o parciales igual que se aplican a todos los trabajadores de las empresas privadas. Ya que el estatuto de los trabajadores no permite la figura de ERTE a la Administración, habrá alguna figura jurídica similar, siempre se podría aplicar reducción de jornada o algo similar, o sino en un Estado de Alarma si se quiere se podrían aplicar las medidas necesarias por decreto o fórmula equivalente. A algunos colectivos públicos (sanitarios, fuerzas de seguridad y similares de servicios esenciales) y sus equivalentes privados, se les debe una gratificación no sé si económica o en tiempo libre por el gran esfuerzo que realizan, pero el resto de trabajadores públicos que no teletrabajan el Gobierno les debe aplicar ERTEs totales, y a aquellos que sólo teletrabajen algo pues ERTEs parciales, igual que los permisos retribuidos recuperables que a ver si se los aplican también. En la Administración es diferente porque no se perderían los puestos de trabajo como en las empresas privadas, pero sería tratar por igual a todos y además con ese dinero ahorrado se podría reinvertir en los colectivos más necesitados que no suelen trabajar en la Administración precisamente. Y en ese sentido de ahorro también se podría revisar la situación de que las pensiones altas no obtengan exenciones en medicamentos sólo por ser pensionistas (hay parados jóvenes con más familia y menos recursos que si las tienen que pagar). Podría parecer que son medidas impopulares electoralmente, o quizás no tanto.

Tampoco se aplica ninguna medida a los Consejos de Dirección y Administración de las empresas que realizan ERTEs o EREs, quienes deberían soportar las mismas medidas que aplican a sus trabajadores. El Gobierno debe tomar medidas de reparto de la crisis económica entre todos los colectivos, empezando por la clase política (lo de las dietas de los diputados no tiene nombre…, y no se trata de compensarlas con donaciones que eso es otro tema a nivel particular), por todos los órganos de la Administración y por los Consejos de Dirección y Administración de las empresas afectadas. Y apoyo de verdad a los autónomos que no les llegan las medidas anunciadas, siguen sin recibir esas ayudas prometidas pero tienen que seguir pagando sus cuotas a pesar de lo que se publicita.

– Educación:

Otro punto muy importante es la pérdida de calidad que puede suponer todo esto en la Educación tanto pública como privada, desde colegios hasta la más importante de institutos y universidad, no puede ser que nos quedemos conformes con una medida rápida de que se den clases remotas a los alumnos, aparte que no todos tienen acceso a esas herramientas sobre todo de los colectivos más desprotegidos. Eso está muy bien y me consta que hay muy buenos profesores que se están dejando la piel en hacerlo efectivo pero eso no es suficiente y no podemos quedarnos pasivos, hay que tomar medidas más contundentes y de calado europeo incluso en cuanto a reforzar clases en meses de vacaciones como julio, agosto (aunque suponga un compromiso de no perjudicar mucho el desplazamiento vacacional para reactivar el consumo), o septiembre y retrasar un mes el inicio del siguiente curso (esto podría coordinarse a nivel europeo). En fin algo hay que hacer y no puede ser acabar el curso escolar en junio y cerrar los colegios en vacaciones como los años anteriores sin hacer nada, confío en que hay buenos profesionales en el sector de la educación y el Gobierno con ellos deberían buscar soluciones novedosas, y no acomodarse en lo de siempre, irse de vacaciones como si no hubiera pasado nada. Parece más importante la vuelta del fútbol que la vuelta de los estudiantes…