A la memoria de Dosieto Rodríguez, gran gallego y español y en defensa de Galicia, España, los pueblos de la Tierra, la deontología

Recluido en casa, en Santiago de Compostela (Galicia-España): “Ciudad Universal, Camino Universal, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino, O Bo Camiño”; recluido por la pandemia del coronavirus, muy mal, malísimamente gobernada y gestionada, en España, la primera nación del mundo en muertos por coronavirus por cien mil habitantes y no están todos los muertos contabilizados (han tenido que intervenir varios tribunales de justicia para controlar legalmente los muertos por coronavirus y evitar ocultamientos, falsedades, etc.); España, la primera en personal sanitario contagiado (mas de 27.000, el jueves 16 abril 2020, cuando se hace este escrito, y eso que, según, dicen y no se cansan de repetir, tenemos la mejor sanidad del mundo…), con, también, numerosos miembros de las fuerzas de orden y seguridad contagiados por el coronavirus, etc.

Muy mal, malísimamente gobernada, gestionada, la pandemia del coronavirus, en España, por PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Unidos Podemos, Sanchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, todo propaganda, a todas horas, por/en gran parte de los medios de comunicación “públicos” y privados, instancias de socialización, emisores varios, múltiples (controlados politiqueramente, de forma partidista, sectaria, nepótica-familiarista, amiguista, clientelar, comisionista, tajadista, etc.; controlados, en gran medida, por el PSOE y la oligarquía política, partidista, económica, sindical, mediática, cultural, etc. que han impuesto, vienen imponiendo; controlados politiqueramente, etc., en lo que debe ser una democracia representativa y una economía de mercado, que, necesariamente, deberían-deben ser de juego, competencia y cooperación limpios y basarse, necesariamente, en la mejor competitividad, generación de valor añadido, cadenas de valor, etc.); Gobierno PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, hablan, hablan y hablan, largan, largan y largan, y no dicen nada, contaminan, lavan los cerebros, manipulan con el marketing embaucador rendodero o rendondista (Ivan Redondo, Jefe del Gabinete del Gobierno PSOE, Unidos Podemos, Sanchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, todo embaucación… El prestigioso exalcalde de La Coruña por el PSOE, Francisco Vázquez Vázquez “Paco Vázquez”, que fue alto cargo del PSOE y de la política española por el PSOE y embajador en El Vaticano, ha declarado: “Sánchez ha declinado la dirección del país en un mercenario: Iván Redondo”), con encuestas tezaneras amañadas (José Feliz Tezanos, de la dirección del PSOE, entre otras, muchas y muy negativas cosas, con su politiquería, partidismo, sectarismo, soberbia, prepotencia, todo tipo de juegos sucios, etc., ha desprestigiado, hasta limites difícilmente superables, el Centro de Investigación Sociológicas/CIS), con oliveradas (Miguel Angel Oliver, Secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude), con oliveradas entrevistas, informaciones, etc. amañadas, censuradas, controladas, etc., de forma escandalosa, provocadora, con propaganda, marketing embaucador, intoxicador, linchador, etc., por todo tipo de cargos, asesores, medios, “científicos”, “expertos” como Simón “El Experto” y otros, etc., dispuestos a lo peor de lo peor, para acceder, mantenerse y reproducirse en el poder, gozar de muy injustos privilegios y descalificar, deslegitimar, ningunear y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos, con la peor propaganda, censura y prepotencia, con mentiras, engaños, falsedades, arrogancia, soberbia, racismo supremacista, superiorista, endiosado, divinista…

España, la gran nación española (con mas de 570 millones de personas que, en el mundo, hablan español y mas de 250 millones que hablan gallego-portugués-brasileiro, similar al español en un 89%. Lo que es una inmensa riqueza, un gran potencial, la lengua y cultura españolas, hispanas, ibéricas, hispano-ibero-americanas, etc.); la gran nación española, para poder rentabilidad esta grandeza, debe tener responsables, expertos, profesionales, técnicos, trabajadores, ciudadanos etc., en lo público, privado, eclesial, creyente, no creyente, etc., en el Gobierno, el Parlamento, la Justicia, los medios de comunicación y demás instancias de socialización, en los diferentes medios, instancias, sectores y campos sociales, dentro y fuera de España, deontológicos, honrados, de juego limpio, responsables, respetuosos, competentes, rigurosos, eficientes, muy humildes y comprometidos con el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, con el bien, la verdad, etc., debidamente medidos, aplicados y controlados, democrática, rigurosa y deontológicamente, con las debidas seguridades y garantías, como en Alemania, en las naciones occidentales, europeas, etc. democráticas mas desarrolladas y avanzadas, de las que forma parte España, y que saben, deben saber aprender de sus errores, fallos y fracasos propios y ajenos.

Como estaba diciendo, recluido en casa por la pandemia del coronavirus, me entero que ha muerto, el viernes 27 de marzo 2020, debido al coronavirus y a los 84 años, el gallego, natural de Ribas de Sil (Lugo-Galicia), el buen amigo Dositeo Rodríguez Rodriguez, abogado y profesor mercantil, del Cuerpo de la Administración del Estado en la que fue interventor, censor jurado de cuentas y el numero uno de su promoción en el cuerpo de inspectores de finanzas del Estado. Entre numerosos y prestigiosos cargos, fue gerente de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), conselleiro (consejero-ministro) de la Xunta de Galicia (gobierno autónomo) con Manuel Fraga Iribarne de presidente de la autonomía gallega, miembro del Consejo de Contas-Consejo de Cuentas de Galicia, Vicepresidente de la Diputación de La Coruña y concejal del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, capital de Galicia, siendo cabeza de lista por el Partido Popular (PP), candidato a alcalde y que ganó las elecciones por mayoría simple, con once concejales, pero no pudo gobernar.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, escribió un sentido artículo a la memoria, en recuerdo de Dositeo Rodriguez.

A Dositeo Rodríguez lo conocí, traté mucho y nos hicimos amigos, cuando fue gerente de la Universidad de Santiago de Compostela, con el rector de esta Universidad, el catedrático de medicina, el amigo José Maria David Suárez Nuñez; época en la que fui miembro del primer Claustro Democrático, de la Junta de Gobierno y de la Junta de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Santiago de Compostela

Gracias al gerente de la USC, Dositeo Rodríguez, a sus gestiones, mediación, pude publicar el libro, dentro de la colección “Monografías de la Universidad de Santiago de Compostela, Nº 92”, Sociología de mujer en la Universidad: Análisis histórico-comparativo Galicia-España, 1900-1981, 382 págs., cargado de datos, referencias de Galicia, España, etc., editado por la Universidad de Santiago de Compostela el año 1983.

Este libro científico, Sociología de la mujer en la Universidad…, lo hicieron, bajo mi dirección y como trabajo de curso, dos excelentes alumnas mías (entre las/los mejores de los alumnos que tuve en los 40 años que, hasta que me jubilé, estuve de profesor de sociología de la USC) de segundo curso de las asignaturas de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, las gallegas Maria Luisa Barrera Peña y Ana López Peña (posteriormente, se harían, como merecían por su gran trabajo, excelentes profesionales) y a las que el amigo Dositeo Rodríguez, como gerente de la USC y muy profesional, con una carta de presentación mía, les ayudó mucho al facilitarles el acceso a gran número de fuentes. Lo que no era ni es nada fácil y que creo que se debe mejorar para bien de la mejor formación, investigación, generación de valor añadido, cadenas de valor, etc.

Al ver el muy gran nivel del trabajo realizado por Maria Luisa Barrera y Ana López, el gerente universitario, Dositeo Rodríguez, le presentó su gran trabajo sobre Sociología de la mujer en la Universidad…, al rector José Maria David Suarez Nuñez y este se puso en contacto conmigo y me propuso que este gran trabajo científico fuese presentado, en debida forma, al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. El cual, después de los controles científicos pertinentes, lo publicó en su mejor colección, la de “Monografías de la Universidad de Santiago de Compostela”.

Este libro de las excelentes estudiantes universitarias, Maria Luisa Barrera Peña y Ana López Peña, Sociología de la mujer en la Universidad: Análisis histórico-comparativo Galicia-España, 1900-1981, figura, en el mundo, en las principales bibliografías internacionales sobre la mujer, en muy prestigiosas bibliotecas de diferentes naciones del mundo como, por ejemplo, la “United States Library of Congress”-“Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos”, en mas de 50 bibliotecas universitarias de todo el mundo, etc. Y, todo ello, fue posible gracias a Dositeo Rodríguez, el cual, al ver su gran nivel y repercusión, puso todo su interés en que pudiese ser publicado por la Universidad de Santiago de Compostela en su mejor colección. Era la primera vez que una universidad española publicaba un libro hecho por dos estudiantes universitarios en su mejor colección científica.

Desde su época de gerente de la USC, he venido tratando mucho a mi buen amigo, Dositeo Rodríguez, y con el cual había coincidido, hace muy poco tiempo, en una de las actividades de nuestro querido, monumental, Patrimonio de la Humanidad, “Parador-Hostal de los Reyes Católicos” de Santiago de Compostela bajo la buena dirección de nuestro querido amigo Julio Castro Marcote.

DOSITEO RODRÍGUEZ, EL SANTIAGO DE LOS AÑOS 70, 80…, LA DEFENSA DE LA MEJOR EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA, ETC. Y POR EL MEJOR DESARROLLO

Cuando el que suscribe fui portavoz de combativos movimientos universitarios en la Universidad de Santiago de Compostela, varios altos cargos de la Universidad de Santiago de Compostela y de otras instancias públicas, le pidieron, al rector José María David Suarez Nuñez, que me sancionase duramente por “peligroso subversivo”, etc. Como portavoz de dichos movimientos universitarios, llevé a cabo duras y fundadas criticas a la Universidad de Santiago de Compostela.

Pues, bien, ni el rector José María David Suarez Nuñez, ni el gerente Dositeo Rodriguez, fueron partidarios de aplicarme duras e injustas sanciones, y estas no se llevaron a cabo. Incluso, a los portavoces de uno de los muy combativos y reivindicativos movimientos universitarios, del que, el que suscribe, formaba parte de los mismos junto, entre otros, el libertario, artista, animador de tertulias como su gran y muy admirado maestro, el catedrático universitario de Lenguas Clásicas, el sabio español, Agustín Garcia Calvo; me refiero a Juan Luis Mari Solera “El Príncipe Galín”, perseguido y encarcelado por el franquismo cuando era estudiante, radiotelegrafista, cantante, estudiante de filosofía en la Universidad de Paris, estudiante de biología en la Universidad de Santiago de Compostela, empresario de orejas y erizos de mar… Se trata de una personalidad importante, referencial de Santiago de Compostela y su universidad, a finales de los años 70 y los 80, y que murió de una grave enfermedad, en Madrid, el 24 de julio 2015, a los 67 años. Entre otras muchas cosas, El Príncipe Galín es de los pocos españoles que estuvo en París, en primera línea con los libertarios, en el Mayo del 68 francés junto, entre otros, a los destacados españoles, el gran dramaturgo Arrabal y el gran cantante Amancio Prada.

A Galín lo conocí cuando, a mediados de los años 70, fui, en moto, a ampliar estudios de Sociología a París y donde él estaba ampliando estudios de filosofía, con Deleuze y otras grandes figuras del pensamiento francés e internacional, en la famosa Universidad de Paris VIII-Vincennes, creada tras el Mayo francés. Gracias a él, al Principe Galín, pude hacerme amigo del gran sabio español, el catedrático de lenguas clásicas, Agustín Garcia Calvo “Júpiter” y que se fue para París cuando, en 1965 y por apoyar a los estudiantes universitarios en lucha contra la dictadura del General Franco, fue expulsado de la universidad española junto al catedrático de ética y sociología, José Luis López Aranguren y otros profesores. En París, el Principe Galín (así lo bauticé, al volver para Santiago de Compostela y donde, juntos y con otros amigos y compañeros, hicimos bastantes y buenas cosas), estudiantes universitarios, profesores, artistas, escritores, etc., acudíamos a la famosa tertulia que daba Agustín Garcia Calvo en el café del Barrio Latino parisino “La Boule d’Or”-“La Bola de Oro”.

Francia y, sobre todo, París, tras la Segunda Guerra Mundial, estaba viviendo el gran éxito del gran milagro socioeconómico, cultural, etc. francés de los llamados “Les Trente Glorieuses”-“Los 30 Años Gloriosos” tras la Segunda Guerra Mundial y que, en el campo universitario, intelectual, en instancias como la “École Pratique des Hautes Etudes/École des Hautes en Sciences Sociales“-Escuela Practica de Altos Estudios/Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, el “Collège de France”-“Colegio de Francia” y otras prestigiosas instituciones universitarias, de investigación, culturales (Centro Beaubourg/Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou; etc.), etc., podíamos, se podía seguir los cursos, obras, aportaciones, acudir a conferencias, debates, exposiciones, etc., de grandes investigadores, universitarios, intelectuales, autores, creadores, etc. como, entre otros: Althusser; Ariès (Philippe); Aron (el gran pensador, liberal francés, Raymond Aron, y que tuvo razón frente a Jean Paul Sartre); Atlan (Henry); Attali; Augé (Marc); Balandier; Barthes; Beaud (Michel); Baudrillard; de Beauvoir (Simone); BHL (Bernard-Henri Lévy); Boudon; Boulez; Bourdieu; Bourricaud (François); Braudel; Bruckner (Pascal); Brunet (Roger); Callois (Roger); Camus; Canguilhem; Castoriadis; Cazeneuve (Jean); Changeux (Jean-Pierre); Chartier (Roger); Coriat (Benjamin); Courtois (Stéphane); Crozier; Cyrulnik; Compagnon (Antoine: autor de la famosa obra de gran repercusión: Les Antimodernes: De Joseph de Maistre à Roland Barthes, 2016, traducida al español con el título Los antimodernos); Debord (Guy); Debray; Deleuze; Delumeau; Derrida; Desroche (Henri); Dolto (Françoise); Domecq (Jean-Philippe); Duby; Dumazedier; Dumézil; Duverger; Duvignaud; Ellul (Jacques); Ferry (Luc); Finkielkraut; Foucault; Fumaroli; Furet; Gauchet (Marcel); Godelier; Girard (René: autor, entre otras cosas, de la teoría del chivo expiatorio); Glucksmann; Gorz (André); Gremion (Pierre); Guillebaud (Jean Claude); Guitton (Jean: gran intelectual católico francés, miembro de la Academia Francesa y por tanto “Inmortal”); Jacob (François); Jankélévitch; Lacan; Lacroix (Jean); Lapassade; Lecourt (Dominique); Lefort (Claude); Le Goff; Lejeune (Jérôme); Lepage (Henri); Lévi-Strauss; Lipovetsky; Lourau (René); Lyotard; Kolm (Serge-Christophe); Kouchner (Bernard); Kristeva; Manent (Pierre); Mendras (Henri); Monod (Jacques, el gran científico francés, Premio Nobel de Medicina, autor de la famosa obra de amplio impacto internacional “El azar y la necesidad”), Morin; Moscovici (Serge); Nora (Pierre); Passeron; Perroux (François); Revel; Ricoeur; Rosanvallon; Rosset (Clement); Roudinesco; Sansot (Pierre); Sartre; Sauvy (Alfred); Serres (Michel); Sollers; Sorman (este gran liberal francés, formado con el gran Raymond Aron, Guy Sorman, colabora, semanalmente de forma excelente, entre otros grandes medios internacionales, en el excelente diario español ABC); Todorov; Tood (Emmanuel); Pennac (Daniel); Touraine (el gran sociólogo francés, Alain Touraine, que tiene 94 años, casado con una chilena, a cuyos cursos de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales acudí y era muy amable con todos los estudiantes que íbamos a los mismos; Touraine vino, a Santiago de Compostela, a conferenciar con motivo de la celebración del Quinto Centenario de la Universidad de Santiago de Compostela y en lo que tuve el gran placer de colaborar en ello. Touraine tuvo un gran éxito en la conferencia-coloquio que dio); Vernant (Jean-Pierre); Veyne; Virilio (Paul), etc.

Sin embargo, Francia se durmió en los laureles y con su estatalismo, intervencionismo politiquero, partidista, sindicalero, corporativista, burocrático, malgastador, antireformista, se ha estancado, ha perdido mucha competitividad, influencia y, también, en el campo universitario, intelectual, cultural, etc.

Como estábamos diciendo, a dichos portavoces de las luchas universitarias de finales de los años 70, en la Universidad de Santiago de Compostela, siguiendo totalitarias, fundamentalistas, dictatoriales, autoritarias practicas represivas del peor juego sucio, se llegó al extremo de acusarnos de casi todos los robos, de todo lo malo que había tenido lugar cuando se llevó a cabo el famoso movimiento universitario y estudiantil que tuvo lugar en la Universidad de Santiago de Compostela (la única que había en dicha época en Galicia), en los cursos 1979-1980 y 1980-1981: el “Movemento da Coordinadora Aberta dos pisos e dos servicios universitarios”-“Movimiento de la Coordinadora Abierta de los pisos y de los servicios universitarios”, también conocido como: “Movemento dos Pisiños Boiños, Bonitiños é Baratiños-Movimiento de los Pisitos Buenecitos, Bonititos y Baratitos”; “Movimiento Universitario de los Doctores Gloriosis Causa, el Cerdo Juan Jacobo Paradox, el Asno Zenón de Kotapos, el Conejo Prometeo Encadenado y las Insignes Gallináceas que, alegre, ecológica y bulliciosamente, irrumpieron en el Paraninfo/as alborotando el Galiñeiro/Jaliñeiro ou Poleiro Universitario”. Gran movimiento universitario, estudiantil, muy participativo, abierto, autogestionario, autocritico y critico, festivo, que sabía reírse del mundo empezando por si mismo, pero muy serio en sus propuestas y alternativas educativas, universitarias, sobre los servicios universitarios, la vivienda, etc., elaboradas con rigor etc., que tuvo un gran impacto en Galicia y no solo en la Universidad, que fue seguido a nivel español y a pesar de la fuerte censura, control de los medios de comunicación, etc., de la época.

Las muy graves acusaciones policiales contra los portavoces de dicho movimiento universitario, no fueron estimadas por la justicia una vez que el que suscribe hice un alegato, debidamente fundado, sobre todas y cada una de las falsas, muchas y muy injustas acusaciones que se hicieron contra nosotros como “muy peligrosos, peligrosísimos subversivos”…

Este movimiento universitario tuvo importantes conquistas en el campo universitario, de los servicios y el alojamiento universitarios, de la participación democrática en la educación, la universidad, etc. Entre estas conquistas, destaca la apertura, en Santiago de Compostela, de la gran Residencia Burgo de las Naciones, que se destinaba a los peregrinos del Camino de Santiago, como gran residencia universitaria para los estudiantes, universitarios con menos recursos.

Por otra parte, debo agradecer al rector José Maria David Suarez Nuñez, al gerente Dositeo Rodriguez y al catedrático de derecho mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), al mejor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, el gran amigo Luis Suarez-Llanos Gómez, que pudiese poner en marcha, cada curso universitario, el “Ciclo de conferencias-coloquio, ponencias y debates” que, siguiendo lo que se venía haciendo en los mejores centros universitarios y de investigación, llevaba a cabo, cada curso universitario, en el marco de las asignaturas de Sociología que impartí en la USC (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas/ADE de Lugo), desde 1973 hasta que me jubilé, el año 2013.

Ciclos de conferencias, etc., en los que participaron mas de 250 expertos, investigadores, empresarios, profesionales, artistas, deportistas, creadores varios, responsables públicos, privados y eclesiales, etc. de Galicia, España y otras naciones (entre ellos, los catedráticos universitarios, Agustín Garcia Calvo, Jose Luis López Aranguren, Amando de Miguel, Ramón Tamames, a partir de lo cual nos hicimos amigos; los empresarios gallegos, entre otros: Florentino Cacheda; Isaac Díaz Pardo; Adolfo Dominguez; y Emilio Pérez Nieto que, en dicha época, era el presidente de los empresarios gallegos), y también los alumnos que el año anterior habían merecido las mejores notas por sus trabajos científicos-universitarios y que debían defender debidamente, por escrito, ante la clase, etc. (los estudiantes de mis asignaturas de Sociología debían hacer un trabajo en base a una serie de preguntas sobre cada conferencia, etc., que debían entregar a la semana siguiente y con bibliografía del asunto tratado). Ciclos de conferencias-coloquio, ponencias y debates, abierto al público, que se anunciaban en los medios de comunicación y que, aún, hoy, abril 2020, antiguos alumnos, asistentes a dichos Ciclos, me siguen agradeciendo. Los cuales fueron posibles, entre otros, gracias a la buena y competente colaboración de Dositeo Rodríguez. Posteriormente y tras el gran éxito de estos Ciclos de Conferencias, etc., puse en marcha, en la Universidad de Santiago de Compostela, el “Foro de la Universidad de Santiago”, en el cual y entre otros, conferenciaron con gran éxito los catedráticos universitarios, Jose Manuel Beiras Torrado y Manuel Fraga Iribarne. Algunos extremistas, protestaron porque en este Foro intervino, primero, Fraga Iribarne que Beiras Torrado. Los extremistas, también, boicotearon, entre otros muchos boicots y con gran violencia, la conferencia, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, del alcalde de Santiago de Compostela, José Sánchez Bugallo, que no pudo darla y tuvo que permanecer bastante tiempo en el decanato por la violencia generada por estudiantes extremistas.

Bastantes años, después, cuando Dositeo Rodríguez ya había dejado la Universidad de Santiago de Compostela, me pidió si le podría facilitar una bibliografía de sociología para un familiar que estaba preparando unas oposiciones y, también, me pidió, para el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, datos de socioeconómica de todos y cada uno de los ayuntamientos de Santiago de Compostela, que el que suscribe había publicado en algunos de mis libros, publicaciones científicas de sociología, socioeconomía y, también, en la prensa. Lo que, con gran placer y con la mejor intención en la defensa del bien común, le facilité. Lo que vengo haciendo con los que me piden datos, información, bibliografía, etc. Entre otras cosas, porque es una obligación del profesor, del investigador, profesional, etc., la de tratar de contribuir al bien común, al mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, riguroso, competente, responsable, critico positivo, integrador, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, humana, cultural, medioambiental, ética, espiritualmente…; al mejor desarrollo deontológico democrático eficiente de España, los “pueblos de la Tierra”, como dice nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978.

Descanse en paz, Dositeo Rodriguez y que ya esta en el cielo, este gran gallego y español, como me ha dicho nuestro muy querido amigo común, mi gran amigo, uno de los mejores, el médico, doctor, catedrático, poeta, artista, músico y gran dinamizador social, el genial Jose Luis Mari Solera “Licho”, gran defensor del Camino de Santiago, creador de la Joya, Pergamino, Auto Sacramental “Jaruleiro Peregrino-Camino de Santiago” (que le entregó en El Vaticano al gran Papa Razintger-Benedicto XVI) y que ha recibido celestialmente, a Dositeo Rodríguez, con todo los honores, interpretando con su gaita la “Marcha del Antiguo Reino de Galicia”.

