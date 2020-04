Dr. Amadeo Muntané Sánchez: «Gran tensión en sus caras»

Mirando las fotos que salen en la prensa, me ha llamado la atención el aspecto de los rostros del Presidente del Gobierno D. Pedro Sánchez y del Vicepresidente D. Pablo Iglesias. En sus caras de trasluce una gran tensión. D. Pedro Sánchez muestra una contracción de los músculos maseteros que puede observarse por el relieve que improntan en la piel. Normalmente eso se debe al apretar con fuerza las arcadas dentarias. D. pablo Iglesias presenta un ceño fruncido de desagrado con cara de malhumor como si tuviera una ira contenida. Estos elementos no son buenos para la salud, ya que pueden generar diferentes patologías por el estrés que traducen.

Seguramente no están en paz, quizás porque no se implementa aquello que políticamente e ideológicamente tienen en la cabeza. Probablemente ellos piensan que es lo mejor para la ciudadanía pero podrían estar equivocados. Por consiguiente, hay que hacer autocrítica y examinarse para ver que se está haciendo mal, que es lo que se hace bien y que se podría hacer mejor. Claro está que para hacer este ejercicio es necesario liberarse del amor desordenado a su propia excelencia, de lo contrario es muy difícil encauzar objetivamente el bien para los demás. Escribió Santa Teresa en su obra Las moradas que «humildad es andar en verdad». Por eso Jesús define a Satanás como «padre de la mentira, cuando habla la mentira habla de lo suyo propio. Es homicida desde el principio.»

Para quitar la tensión y tener paz interior de manera que esos rostros reflejen alegría, convendría leer otra cita de Santa Teresa de Jesús y lógicamente ponerla en práctica: «Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza; quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta».