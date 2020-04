Jose Mateos Mariscal: «Un emigrante en Alemania. Sé que no puedo permitirme la nostalgia ni el desmoronamiento»

«Todos somos aprendices en un oficio en el que nadie llega a ser un maestro» E. Hemingway (El viejo y el mar)

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define “Emigrar” como: Dejar o abandonar su propio país con ánimo de establecerse en otro extranjero. De esta definición nos aparece la pregunta de: ¿Por qué hay emigración? El hecho de emigrar no es nada fácil ya que muchas veces deja cambios en la vida de cada individuo, a menudo irrevocables. Por eso nos preguntamos cuales podrían haber sido las causas por las que los españoles tuvieron que emigrar.

José Mateos Mariscal también fuy víctima de la crisis y de cómo funcionan las cosas en este país España . Allá por 2008, mi empresa de estructuras metálicas para grandes superficies comerciales quiebra. Tenía 20 personas en plantilla. Comienza entonces una triste y dura historia. “Me embargaron todo despues de seahucio en desahucio nos quedamos en la calle con dos niños. No sabíamos qué hacer. Cobrábamos una ayuda social por la Junta que no nos daba para comer a los cuatro. Vendimos un coche y en 2013 nos cogimos un avión a Alemania mi mujer, mi niña de 10 años, mi niño de 6 y yo”.

Sé que no puedo permitirme la nostalgia ni el desmoronamiento pero para un Español en Alemania aquello es tan obligatorio como trabajar para ganarse el pan y sobrevivir .

Morriña es una palabra gallega que significa dolor por no estar en Galicia, me la Aprendí en Zamora al estar en contacto con gallegos , y pasar vacaciones en Pontevedra .

Añoranza, saudade, extrañamiento, tristeza. El amor es la única tierra sin la que no se puede vivir. El concepto ese tan manido, tan de clase de cívica, tan de día festivo, de patria finalmente es solo la voz dulcísima de tu madre diciendo que la comida está servida, el pecho de la mujer amada que es como tu hogar, la carcajada estrepitosa de tus hermanos, el brindis de fin de año con los amigos que conocen todas tus miserias e igual te aman.

Finalmente uno se da cuenta de que la patria son tus sentimientos, quienes amas y te aman y el resto (la bandera, el escudo, el himno, la nacionalidad) es irrelevante. Al fin de cuentas, digo, el lugar que habitas en el que está tu

A pesar de todo aquello que deje atrás y que no sabe cuándo volverá a formar parte de su rutina diaria, “el balance total tiende a ser positivo en la mayoría de los casos, ya que salir y vivir en un lugar como Alemania, donde cada día te encuentras con otra forma de actuar, es enriquecedor aunque no sea consciente de ello. El aprendizaje es constante y eso te hace crecer. Por ello, sobreponerse a la nostalgia del pasado y al miedo que provoca un desafío tal como es cambiar de país de residencia tiene su recompensa en cualquiera de los casos, sea cual sea el perfil del emigrante”.

Se es donde se pace, no donde se nace. Se es donde se pace, no donde se nace. Cuando el lugar donde se ha nacido no te da aquello que necesitas, lo normal es abandonarlo en busca de otro que si pueda proporcionártelo. Ese es el concepto básico de la emigración y la inmigración