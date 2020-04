Pablo Delgado Escolar: «Adiós libertad»

Lo he dicho en diversas ocasiones, el ansia de poder del señor Pedro el trola, junto a la pasión de acabar con España del bolivariano Pablo infierno, ponían en peligro nuestras libertades. Ahora que han formado un gobierno bicéfalo -en el que manda más el chavista- se acabaron las libertades. Ya no existe la libertad de enseñanza, nuestros niños solamente pueden ser educados como quiera Sánchez/Iglesias, sin que se les ocurra oponerse a los padres. Nuestras propiedades peligran, incluso las colectivas, como son los Templos, Catedrales, edificios católicos, etc. Y ahora la libertad de información y expresión, atacando con crueldad a quienes manifiesten opiniones contrarias al interés del dúo que nos gobierna.

No hablo gratuitamente, pues entre otros muchos que aparezcan por ahí, se encuentran algunos bastantes conocidos en el mundo de la información, ya mártires de ese ataque autócrata a la información: César Calderón, despedido del diario Público por desvelar estrategias de Pedro Sánchez; Alfonso Ussia, tuvo que salir también del periódico La Razón, por su empeño en pronunciarse siempre con la verdad en su columna; Alfonso Rojo ha sido duramente atacado por el delegado de Maduro (Pablo infierno) por su valentía de decir las cosas claras. Si a ello sumamos los muchos millones de euros con los que se ha untado a las televisiones (la mejor forma de arrastrar a los borregos) y la decisión de crear un organismo que decida lo que es un bulo y lo que no, no sé qué nos queda para recibir una información veraz en nuestro País.