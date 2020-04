Victor Entrialgo De Castro: «Un cuento chino»

Si ha habido cuentistas buenos esos han sido los orientales con sus Mil y una noches, Sherazade, o más que ninguno, los chinos. En sus cuentos los animales hablan, los hombres se transforman en animales, los animales se convierten en personas. A diferencia de los cuentos occidentales de los hermanos Grimm o de Hoffman, en una atmósfera mágica e irreal desde el principio, lo que caracteriza al cuento chino es que en medio de una atmósfera real sucede algo extraordinario.

En un lugar de Wuhan de cuyo nombre no quiero acordarme vivía un chico llamado Hu Chu lin. Vivía en un piso de 40 metros cuadrados con su mujer, su hijo, sus padres y sus suegros, que se llevaban bien, y esto es una de las cosas extraordinarias del cuento. Todos los meses recibía el auxilio del gobierno para su alquiler a cambio de su promesa firmada con el Gobierno de no tener ningún hijo más y otras restricciones. Trabajaba en una fábrica de ropa durante doce horas diarias cosiendo camisas de mujer que se vendían por medio mundo según le habían contado porque él no había salido nunca de Wuhan y del mundo sólo conocía donde alcanzaba su bicicleta. Un día, animado por un amigo, después de pensarlo mucho, decidió pedir trabajo en un laboratorio químico que había a las afueras de la ciudad.

Y aunque no lo esperaba, le admitieron. El primer día tuvo que atravesar puertas que se abrían al pasar, vestirse con batas, guantes y pantuflas y visitar salas llenas de tubos y líquidos de todos los colores que al hacer experimentos con sustancias y animales provocaban humos de colores como los que usan los magos.

Para celebrarlo se fueron juntos a comer al mercado de Wuhan donde había todo tipo de animales, una excepción al arroz, las verduras y la sopa de todos los días. Pidieron el menú del día, patatas con murciélago y té verde cuando, de pronto, oyeron una explosión que resultó provenir en la fábrica donde acababa de ser admitido, donde al parecer experimentaban en su laboratorios con animales. Murciélago, explosión, o las dos cosas, este cuento continuará.

Pero el cuento más grande es el del gobierno de España donde dos embaucadores picapedreros Pedro y Pablo, megalómanos de traje raquítico, coleta y pantalones chinos, andan vendiendo estos días por las televisiones como si fueran mormones la Biblia de su boletín oficial que corrigen por las noches.

Con su atrevimiento primero y su negligencia después han ayudado a que un maldito virus acabe con la vida de más españoles juntos que en ningún otro momento de la historia, desde nuestra terrible guerra civil. Aún no sabemos si han muerto tantos compatriotas como los 55.000 del desastre del 98, cuando en Cuba y Filipinas terminamos de perder un imperio, pero en cualquier caso son más víctimas que en ningún otro sitio del mundo por número de habitantes sin que el Gobierno haya tenido con sus muertos, nuestros muertos, ni un símbolo, ni siquiera un gesto.

Un gobierno de vampiros y murciélagos, sin ningun otro plan que la fe de los trileros. Llegado este momento en el que aún no han presentado cómo debería a sus expertos al pueblo soberano para explicarle por qué decisiones de tanta trascendencia no concuerdan con los del resto del mundo, empieza a pensarse desde muchos ámbitos que estos nuevos Sherezades están tratando de prolongar nuestro confinamiento contándonos uno y otro cuento para seguir no haciendo nada más tranquilamente y evitar que nos levantemos frente al oprobio que estamos viviendo.

La llegada al gobierno de estos peligrosos embaucadores después de su debacle electoral y lo que siguió, que suena a más fábula que el coronavirus, ha sido propiciada por una nefanda ley electoral masoquista que ha hecho posible que los españoles, después de años de surrealismo, llevemos más de un mes escuchando el mismo cuento chino.