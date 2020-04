Álvaro Martínez Serrano: «Cese de 2 Ministros»

Buenas tardes,

Como todo español cabreado por las continuas negligencias tenemos que demostrar nuestra indignación y exigirle a la oposición que a su vez exija la dimisión inmediata una vez más del Ministro de Sanidad y ahora la Ministra de Industria.

Resulta que no contentos con tomarnos por imbéciles respecto a la nula previsión y actuación en la adquisición de todos los materiales necesarios para todos los sanitarios, no paran de cometer chapuzas que tienen consecuencias mortales.

Hace un par de días un médico en Cataluña detectó que un modelo de mascarilla importado y distribuido por el Ministerio de Sanidad que aparentemente no parecía tener la calidad adecuada. Ante su duda llevo una muestra a analizar por un laboratorio homologado con el fatídico resultado de ser NO apta par su uso por el personal sanitario.

Todo esto después de los enormes fallos continuos y retirados de este gobierno en los materiales como las decenas de miles de TEST adquiridos a una empresa “fantasma” (porque nos quieren esconder su nombre) con las dramáticas consecuencias que ello ha supuesto al ser una prioridad para la población.

Volviendo a la chapuza de la última adquisición de la mascarilla defectuosa, se trata de la referencia “Garry Galaxy N95” embalada en un sobre blanco y verde.

Se han importador y distribuido decenas de miles de mascarillas por todas las CCAA sin siquiera haber realizado un mínimo control de calidad a su llegada a España.

Cualquier empresa privada que adquiere cualquier materia prima o materiales auxiliares hace un control de calidad de cada pedido precisamente para asegurarse que estos no supondrán un problema en su cadena de producción o uso , amén de controlar a sus proveedores.

Pues resulta que después de las últimas chapuzas del Ministerio actúa como si distribuyeran tiritas.

Son probablemente centenares de sanitarios los que han estado usando esta mascarilla y muchos de ellos hayan sido contagiados, los cuales a su vez habrán transmitido el Covid19 a sus familiares. Justo lo que necesitaba el personal sanitario para hinchar la lista de bajas y también provocar un número de muertes que nunca sabremos ha tenido esta nueva negligencia.

Pero quién tiene aquí la máxima responsabilidad en la adquisición , importación y control de calidad y distribución de todo el material sanitario. Como es posible que Illa siga al frente de ello con consecuencias “criminales”.

Al principio de mi escrito también exigía el cese la Ministra de Industria. Por qué. Resulta que ayer, en la programa de La Sexta Noche, a pesar de ser un bálsamo por su manipulación a favor del gobierno social comunista, no tuvo más remedio que su presentador (niñera de podemos) le preguntara a la Ministra Reyes Maroto por el escándalo , quien dijo que eso era

como cuando vamos a un supermercado compramos algún producto y a veces nos hemos encontrado algo que no estaba en condiciones».

ESTO LO HA DICHO LITERALEMENTE Y A AHÍ ESTA GRABADO. Vamos como el que compra unas cerezas y hubiera alguna pocha en la bolsa.

Esto no solamente es eludir la gigantesca responsabilidad, sino no tener ni pajorela idea de cómo se ha de proceder antes de hacer una importación con las consecuencias de esta negligencia como he relatado.

Esta tía no puede estar ni un segundo más junto con el Illa en su cargo, aunque sea por la dignidad y respeto de los miles de muertos ya fallecidos y los que habrá también en parte por esta negligencia criminal.

Ah, por si todo esto no fuera suficiente, a una pregunta del presentador manipulador respecto al autoabastecimiento de mat. Sanitarios, la Ministra le echo la culpa a “gobiernos anteriores”. Y así esta el PP con tonito de cordero degollado con el complejo que le ha llevado donde está.