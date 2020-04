Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Quédate en casa hasta la paguita»

Todos los medios están con la cosa que ellos son los que dan la autentica información. Es el momento de la gente , la gente sencilla, de sacar del poder o poderes a todos esos mantenidos . El tontopollismo de mucha gente que quieren ser inseguros y cobardes que están todo el día quejándose y ya no van a tener ni donde lamentarse porque les van a cerrar los bares. Se permite un sistema de partidos para que todos puedan robar. Una partidocracia. Ahora con los test rápidos y mascarillas podemos salir a trabajar y con ciertas normas de educación como no toserle al de la mesa de al lado ni cuando hablemos con el otro no le escupamos en la cara. Quieren que te arruines que vivas de una paguita que te van a dar para ellos encargarse de todo. Si hay médicos que se han desmoralizado pues que se vayan a una oficina a escribir y ya esta , que se dediquen a otra cosa. En este momento ya estamos en condiciones para exigir salir a trabajar con la precaución que he dicho. Han hecho grande un virus de pacotilla. Nos han metido el miedo. ¿ Va a poder un virus con el ser humano y sus grandes capacidades humanas e intelectuales ? ¿ Pero de que vamos ?

Si deberíais estar inundando las redes de mensajes de protesta , para abrir ya vuestras cafeterías, negocios y etc… ¿ que pidamos prestamos ? ¿por que ? si yo tengo mi negocio mi forma de vida, porque tengo que pedir un préstamo. Ya deberíamos estar trabajando a piñon. Yo promuevo la abstención en elecciones para cargarnos este sistema. Están matando nuestras vidas , volviendo locos a nuestros hijos. Hay que crear una nueva constitución. El mundo no va a ser como antes , si esa frase esta muy bien, pero cuando nos quitemos el miedo, el puto miedo, que todo esta en la cabeza. El coronavirus ha sido una oportunidad para nuestras vidas., que esa «desescalada prudente» que lo que quieren es quedarse con tu negocio. Así que ha espabilar.