Pablo Delgado Escolar: «Minimizar las críticas»

No está en mi ánimo maximizar la dolosa desinformación que nos ofrece el gobierno del mentiroso Pedro el trola. Trataré de atenerme a la más exacta realidad de lo que ocurre, como lo hacen los medios de comunicación que no han sido “untados” con millones por el gobierno, para engañar a los borregos.

Cuando el domingo circuló por las redes sociales un bulo, los españoles se pusieron a dar saltos de alegría. ¿Qué pasaba? Se afirmaba que Pedro el falso dimitía y dejaba en su puesto a otra persona de su gabinete. Razonando la noticia se podía deducir que era falsa, pues, conociendo el paño, es imposible que un señor que vive solamente para el poder, sin importarle nada España ni los españoles, pudiera dimitir por el solo hecho de no saber hacer nada en condiciones; pobrecillo, si su capacidad intelectual no da para más que para autopromocionarse y mentirnos.

Pero no solo me preocupa el ínclito presidente; más me inquieta su gabinete. Sabiendo la que está montando este señor en España, la incapacidad manifiesta para gobernar, su apego a lo peor de la ultraizquierda mundial, que solo nos puede llevar al mayor de los fracasos, ¿no hay un solo ministro con capacidad y honestidad suficiente para dar un puñetazo en la mesa y decir: ¡basta ya!? en estas condiciones yo no quiero seguir colaborando en destruir mi Pais y me marcho.