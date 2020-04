Cristina L.M: «Mi caso Covid»

Buenas tardes. Les escribo para dar a conocer mi caso y denunciar públicamente lo que me ha pasado.

El pasado 10 de marzo, justo antes de decretar el cierre de colegios, empecé a tener síntomas de covid: malestar, dolor por todo el cuerpo y un poco de tos. Ese día estuve trabajando porque no tenía fiebre ni había estado en contacto con ningún contagiado ni había viajado ni había acudido a ningún acto multitudinario. En ese momento todavía no había pandemia ni caos. Por la noche tuve unas décimas y por aquel entonces llame al teléfono habilitado para el coronavirus en el que nadie me contestó. Llame al 112 y después de mucho esperar me atendieron, me tomaron nota y me dijeron q me llamaría un médico. Nunca me llamó. Al día siguiente con miedo por tener el virus y haber estado con mi madre, persona de riesgo al ser hipertensa y al tener yo dos niños pequeños el cual uno de ellos con dos años y pulmones inmaduros, decidí ir al hospital (con mascarilla y guantes por supuesto porque por aquel entonces no veías a nadie protegido) y fui de las afortunadas que me hicieron la prueba al contar que estaba dos dos personas de riesgo. Todo esto en el hospital del henares en madrid. Ese día me hicieron placa de pulmones y lo tenía todo bien y al tener síntomas leves me dijeron que tenía que estar en casa en aislamiento y que la prueba me llamaban a los tres dias por telefono. Ese mismo viernes me llamaron y me dijeron que era positivo así que tenía qie seguir con la cuarentena en casa. Al día siguiente sentí mareos y falta de aire y me llevo mi marido al hospital porque el telefono seguía sin funcionar. En el hospital me hicieron placa y vieron que tenía neumonía y me ingresaron de urgencia. Allí estuve hospitalizada 9 días y me hicieron firmar para poder suministrarme las pastillas para el sida y la malaria ya que era un tratamiento experimental. No tengo ninguna queja del hospital ni del trato. Todo excelente. Me empecé a encontrar mejor, la placa ya no me daba neumonía y la analítica ya estaba bastante mejor. Al estar dos dias sin fiebre y lo demás bien me dieron el alta y tenía que seguir en cuarentena en mi casa durante dos semanas más y el médico de atención primaria me hacía el seguimiento por teléfono. El alta hospitalaria me la dieron el 20 de marzo y el alta médica me la han dado el 13 de abril ( el lunes pasado) el martes empecé a trabajar ya que trabajo en una oficina de una fábrica junto a dos personas más en la misma oficina. Cuando me dieron el alta les dije que como me podían dar el alta sin hacerme la prueba para confirmar que era ya negativo y me dijeron que llevaba más de 15 días sin síntomas después del alta hospitalaria, ya no tenía neumonía y la analítica estaba bien y yo me encontraba y me encuentro bien. Pero como estaba mosqueada y de este virus no hay que fiarse, decidí llamar a Sanitas (desde entonces todavía no había acudido a la sanidad privada y eso que yo estoy asegurada) y me llamo un médico por videoconferencia. Le mande mis informes y le conté mi caso y decidió hacerme la prueba a pesar de lo que el gobierno había dicho de que no se hicieran pruebas a no ser que fuese por gravedad u hospitalización. El médico que me llamo era mayor y por lo que hablé no era muy simpatizante del gobierno. Ayer día 23 me hicieron una prueba pcr por covid 19 y hoy me han llamado para decirme que ha dado positivo.

Con todo esto quiero decir:

Después de 46 días desde el primer síntoma y desde la la prueba que me hicieron sigo dando positivo.

Los médicos están dando altas médicas y la gente está saliendo a trabajar y encima ahora con los niños sin hacer pruebas.

Los médicos tramitan las bajas como enfermedad común y las Gestorias no pueden tramitar la baja como accidente laboral como se dijo a los enfermos de covid. Tesorería les dice que es una baja normal. Son muy diferentes

Hablan de curados y se les llena la boca. Curados??? Como saben que están curados si no hacen pruebas? A mi tb me decían que estaba curada y que era imposible que el virus estuviera después de un mes.

Por favor, dar a conocer esto. He hablado con más médicos y me dicen que tienen muchos casos así que después de 45 días siguen dando positivo. Gracias a que me he hecho la prueba por lo privado me han tenido qie dar nuevamente la baja. Es indignante.

Cristina L.M