Pablo Delgado Escolar: «España en alarma»

Pero no, no me refiero a esa que pregonan día y noche, por orden gubernamental, todas las televisiones y que es consecuencia del coronavirus. España está en alarma política. Nunca como ahora hemos tenido más peligro que con estos gobernantes. Y el mayor peligro es que nos han vetado la información veraz para que no descubramos la ineptitud y perversidad de los que son responsables de nuestra situación; y lo han hecho con millones de euros. Ineptitud indudable, incluso para los borregos, del presidente que tenemos y perversidad porque sabiendo que ni él ni los españoles podríamos conciliar el sueño si el chavista Pablo Iglesias entraba en el gobierno, él ha optado por quitarnos el sueño a todos.

El peor País del mundo, con mucha diferencia, en el tratamiento de las medidas para combatir la pandemia; la culpa no es de nuestra sanidad, es de los que debieron tomar decisiones para protegernos y proteger a los sanitarios. Una psicóloga, Abigail Rodríguez, ha calificado a Pedro el trola como psicópata, mentiroso, peligroso, amoral, entre otras muchas cosas que sería largo de expresar. Y lo peor que ha hecho es dar entrada en su gobierno a ese señor que quiere acabar con España y con todos los españoles; Pedro lo sabe y no le ha importado hacerlo así, con tal de llegar al poder.

Pasamos por una coyuntura muy grave y lo saben una gran mayoría de españoles, pese a lo que diga Tezanos y las televisiones compradas; pero a nuestro presidente le importa un bledo todo y solamente le interesa conservar el poder aunque los españoles, ya muy divididos, lleguemos a lo peor.