Jose Mateos Mariscal: «Así es como el estado Aleman ayuda a las empresas a superar la crisis»

Mantener a los empleados, atender los pagos de Alquiler , atender los impuestos, todo esto se convierte en un problema en la Crisis del coronavirus. El estado aprueba subvenciones únicas, préstamos y otras ayudas.

El Gobierno Federal ha decidido varias medidas para ayudar a la economía en la crisis de la corona.

Debido a la crisis de Corona, no solo los autónomos temen por su existencia, por ejemplo, músicos, fotógrafos, artistas, naturópatas, intérpretes o enfermeras médicos, pequeños locales , kioscos , peluquerías… más y más perjudicados y damnificados, Muchas tiendas tienen que cerrar en este momento, se cancelan ferias, eventos y conciertos. Como resultado, los pedidos y las ventas de muchas pequeñas y medianas empresas se desplomaron .

El gobierno federa Aleman,los estados federados Alemanes y los fondos de seguridad social están tratando de mitigar los efectos económicos de la crisis. La ayuda que el Ministerio de Económia y el Ministerio de Finanzas tienen previsto proporcionar será de hasta medio billón de euros. Básicamente, el apoyo solo se aplica a los cuellos de botella causados ​​por la crisis de Corona. Y las medidas son limitadas. Continuaremos actualizando esta descripción general de quién puede recibir qué ayuda estatal:

Crisis de coronavirus: Berlín lanza un programa de ayuda de emergencia para trabajadores independientes y autónomos, los trabajadores independientes, autónomos y pequeñas empresas han podido solicitar ayuda financiera en el Banco de Inversión . Puede recibir hasta 5.000 euros directamente del país de renta garantizada para sobrevivir.

El gobierno federal quiere ayudar a las pequeñas y medianas empresas.

Si no hay ventas, el gobierno ayuda con subvenciones únicas para que los empresarios puedan pagar alquileres y otros costos: hay hasta € 9,000 al mes para empresas con hasta cinco empleados a tiempo completo. Las empresas con hasta diez empleados deben recibir hasta 15,000 euros. Esto también se aplica a los trabajadores autónomos y pequeñas empresas. El gobierno está preocupado por reemplazar el colapso de las ventas, sino por ayudar a las empresas a cubrir los costos de funcionamiento. La solicitud de los subsidios debe comenzó el 30 de marzo a través de los bancos estatales de desarrollo. Muchos bancos estatales de desarrollo ya están otorgando subvenciones únicas de los presupuestos estatales. Los bancos de desarrollo quieren garantizar que se evite la doble financiación.

Las empresas también pueden aprovechar la ayuda de liquidez del banco estatal KfW a través de su banco interno, por ejemplo para cubrir los costos de funcionamiento. La tasa de interés es establecida por el banco de la casa. Según KfW, está entre uno y 2.12 por ciento, dependiendo del riesgo de crédito. El banco evaluará esto sobre la base de la situación económica a fines de 2019. Lo que es especial: KfW depende de la evaluación del banco interno para préstamos de hasta tres millones de euros y no verifica la solvencia crediticia en sí misma, lo que acorta el procedimiento. Desventaja: KfW no proporciona una fase libre de intereses. Y: si el empresario quiere pagar el préstamo antes del final del plazo, debido a que la crisis ya se ha superado, debe pagar una multa por pago anticipado, por los intereses perdidos para el banco. Para recibir un préstamo puente, debe enviar una descripción actual de la situación, incluida la cuenta de superávit de ingresos y una lista de otros préstamos actuales.

Hay más información disponible en los sitios web de los diversos bancos y cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, por ejemplo, explican las posibilidades de ayuda de emergencia en línea y se refieren al contacto telefónico. Vale la pena consultar el sitio web del banco de la casa. Puede tomar un poco de paciencia comunicarse con un asesor bancario interno por teléfono en el segundo paso. Los sitios web también están sobrecargados a veces

KfW también ha lanzado los llamados préstamos rápidos. El prestatario solo tiene que pagar intereses aquí durante dos años, solo entonces comienza el reembolso. Además, KfW ahora está quitando todo el riesgo de crédito del banco interno para préstamos de hasta 800.000 EUR para costos operativos continuos y para inversiones de pequeñas y medianas empresas . Esto es particularmente importante porque después de la reciente crisis bancaria, el estado ha impuesto altos requisitos para préstamos con cobertura propia para evitar quiebras bancarias. Estos requisitos ahora no están destinados a obstaculizar los préstamos de Corona.

Nadie debe perder el espacio comercial, el crédito o la conexión telefónica debido a dificultades de pago. La ley ahora estipula que aquellos que deben alquilar entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 no deben ser rescindidos. Anteriormente, la terminación era posible después de dos pagos mensuales faltantes seguidos. El aplazamiento de los pagos también debería ser posible para los contratos de electricidad, teléfono celular, teléfono e internet. Aquellos que no pueden pagar cuotas de crédito deben recibir un aplazamiento de pago por al menos tres meses. El contrato de préstamo se extiende en consecuencia.

Trabajo a corto plazo, si no puede contratar personal: si las empresas tienen dificultades económicas, pueden enviar a todo o parte de su personal (al paro un periodo corto ) en lugar de despedirlos. Y solicite en paralelo a la Agencia Federal de Empleo para beneficios de trabajo a corto plazo. Luego, los empleados trabajan menos o nada, pero reciben el 60 por ciento de los salarios netos perdidos y el 67 por ciento para los empleados con hijos. Las empresas son libres de agregar la diferencia a su salario original.

Las empresas pueden reclamar beneficios laborales a corto plazo a partir del 1 de marzo, incluso si el diez por ciento de los empleados se ven afectados por la pérdida del trabajo. Hasta ahora, el límite era un tercio. Los empleadores también reciben un reembolso total por las contribuciones a la seguridad social que tienen que pagar por el trabajo a corto plazo. Las agencias de empleo temporal también pueden solicitar beneficios laborales de corta duración. La agencia de empleo describe cómo funciona en su sitio web. Si hay menos que hacer, los empleadores pueden hacer que sus empleados reduzcan las horas extras primero.

Lo bueno: si tiene un trabajo a corto plazo y desea tomar un trabajo diferente temporalmente, puede hacerlo sin que este crédito se acredite por completo a la asignación de trabajo a corto plazo. Requisito previo: Contrata en un área relevante para el sistema, por ejemplo, durante la cosecha. Tan pronto como se haya alcanzado la cantidad original de ganancias, se tendrán en cuenta ganancias adicionales. Hay una regla similar para los pensionistas.

Aplazamiento de impuestos: si los costos de funcionamiento presionan demasiado: los empresarios pueden pedirle a la oficina de impuestos que difiera los reclamos de impuestos si son difíciles para la empresa debido a la crisis. Los pagos anticipados deben ajustarse sin burocracia porque las perspectivas para este año no son buenas. «Las autoridades fiscales tienen instrucciones de no hacer requisitos estrictos», dice el gobierno federal. No se deben aplicar recargos por penalización.

Ayuda legal: el gobierno suspende temporalmente la obligación de declararse en quiebra, por ejemplo. Los derechos de los acreedores están restringidos. Las reglas para las cooperativas y organismos similares se cambiarán ya que las elecciones y asambleas actualmente no son posibles.

El gobierno federal quiere ayudar a los pequeños trabajadores autónomos

Además de los subsidios únicos de 9.000 euros mencionados anteriormente, los autónomos pueden, como antes, aprovechar la seguridad básica. Lo bueno es que los activos de los solicitantes actualmente no se cuentan. El tamaño del apartamento tampoco se tiene en cuenta. El centro de trabajo también se abstiene de transferir a los solicitantes a la agencia de empleo de inmediato.

Así es como los estados federales ayudan a los empresarios y a los autónomos

Al mismo tiempo, los estados federales lanzaron sus propios programas para apoyar a las empresas y a los autónomos. Sajonia, por ejemplo, permite a los trabajadores autónomos suspender los pagos de impuestos y los anticipos que vencen. El Sächsische Aufbaubank ofrece a las pequeñas empresas y autónomos (con un máximo de un millón de euros de ventas anuales) hasta 50,000 euros de crédito sin intereses para permanecer líquidos (tres años sin reembolsos. También hay garantías de préstamos.

Bavaria también tiene un programa de ayuda de emergencia para empresas y autónomos. Dependiendo del número de empleados (de cero a 250), los trabajadores autónomos bávaros pueden solicitar ayuda de emergencia de 5.000 a 30.000 euros. Estas son subvenciones únicas que no tienen que devolverse.

El estado de Berlín apoya a sus empresas y a los autónomos en la crisis de la corona a través del banco estatal de desarrollo IBB, que muestra la forma de ayudar en su sitio web. Debido a la fuerte demanda, hay un patrón de espera. La experiencia inicial muestra que la ayuda única se paga en días. Sin embargo, aquellos que buscan ayuda también pueden comunicarse con sus bancos internos: Sparkasse, por ejemplo, muestra en su sitio web formas de obtener un préstamo puente para las empresas locales, incluidos los beneficios laborales a corto plazo o los aplazamientos de impuestos. El préstamo no tiene intereses durante varios meses, como explica un portavoz del Investitionsbank Berlin.

Otros estados federales han lanzado programas similares con pagos de ayuda o préstamos a bajo interés o parcialmente libres de interés.

Ayuda para empleadores de padres

Muchos padres no pueden trabajar o solo pueden trabajar de manera limitada porque las guarderías y las escuelas están cerradas. El gobierno planea extender los salarios continuos para los empleados que no pueden trabajar debido al cuidado de sus hijos menores de doce años. Las empresas deberían poder recuperar el dinero del estado. Esto no debería reducir los sueldos y salarios. Los detalles se resolverán antes de que la ley llegue al Bundestag en busca de asesoramiento.

Los padres que trabajan en ciertas profesiones («sistémicamente relevantes») tienen derecho al cuidado de sus hijos si no pueden hacerlo por sí mismos. Aquí hay un ejemplo de la regulación para Sajonia. Dichas regulaciones también se anuncian en otros estados federales en estos días.

Esta ayuda se debe dar a las empresas sociales.

Debido a que los hospitales tienen que mantener camas gratis: por cada cama que no se puede usar para pacientes con corona hasta finales de septiembre debido a la crisis, los hospitales pueden recibir 560 euros por día. Por cada cama intensiva adicional asta 50.000 euros. Por el esfuerzo adicional que implica la protección del personal, también hay 50 euros por paciente. Se suspenden los controles de calidad, se relajan los requisitos de personal. Los médicos residentes y profesionales similares deben ser compensados ​​por el hecho de que actualmente vienen menos pacientes ( recordemos que los médicos en Alemania son autónomos)

Si, debido a la prohibición de los contactos, ya no pueden cuidar a las personas y, por lo tanto, pierden ingresos: las organizaciones caritativas y las empresas sociales deben recibir descuentos de pago de sus proveedores de servicios anteriores por adelantado, para que las empresas no se vean en peligro por la pérdida de ingresos.

Porque la atención se está volviendo más costosa: las compañías de seguros de salud legales desean reembolsar a los hogares de ancianos y servicios de atención por todos los costos que surgen de la crisis de la corona. La organización paraguas de las compañías legales de seguros de salud asegura que la financiación sea proporcionada por el seguro de atención a largo plazo sin burocracia. Por lo tanto, las compañías de enfermería deben contactar a sus personas de contacto en las compañías de seguros de salud.

Así es como el estado quiere ayudar a las corporaciones

Cuando la adquisición amenaza: en casos extremos, el estado también quiere participar en empresas económicamente debilitadas para evitar su adquisición . «Estamos decididos a apoyar a nuestras empresas», dijo el ministro de Economía, Peter Altmaier (CDU). Los fondos de cobertura «no deberían esperar» poder hacerse cargo de una u otra compañía a bajo precio.

El fondo de estabilización del mercado financiero, que todavía existe desde el momento de la crisis financiera, juega un papel importante aquí. El gobierno quiere convertirlo en un fondo de seguridad: el fondo debería poder otorgar una garantía de préstamo de 100 mil millones de euros. Esto podría garantizar préstamos por valor de 400 mil millones de euros. También se dice que el fondo puede comprar acciones o bonos corporativos para apoyar a las empresas.