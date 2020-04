Rafael López Charques: «Peor ni entrenando»

Todos deseamos que este período de confinamiento domiciliario, respecto del que algunos juristas tienen dudas sobre su constitucionalidad, acabe cuanto antes. No dudamos que el desgobierno también lo desee, pero no solo por lo que significaría en cuanto a la superación de la pandemia, sino porque no le conviene para su propia existencia.

¿Razón? Estando encerrados en casa, y aún siendo aficionados a comunicarnos por las redes con las amistades, nos sobra demasiado tiempo, que muchos aprovechamos para pensar. Aquí está el problema. A los que mandan ahora, sobre todo a los morados, no les gusta que la gente piense, quieren que vivamos felices, confiando en las promesas de todo lo bueno que harán por nosotros. Si alguien piensa, puede llegar a la conclusión de que hay cosas raras, que no encajan; entonces comenzará a hacerse preguntas y al no encontrar respuestas racionales desconfiará, denunciará y si no le hacen caso, como es habitual, y las cosas siguen igual, puede empezar a pensar en pasar a la acción.

Viene esto a colación con la actuación del gobierno bicéfalo, que peor ni entrenando. Estamos de acuerdo con el viejo dicho de que el hombre y la mujer son el único animal y única animala que tropieza dos veces en la misma piedra. (Empleamos el lenguaje moderno para que ninguna persona o ningún persono progre de salón se ofenda). Pero una cosa es eso, y otra muy distinta estar tropezón tras tropezón un día tras otro.

Como hemos pensado, y no habiendo todavía una norma similar a la Ley de Defensa de la República, aunque hacia ello vamos, comentaremos algunas cosas que nos han chocado. De antemano pedimos, que si es todo resultado de nuestra imaginación calenturienta por los días de encierro, nos disculpen.

Estamos enterándonos todos los días de quejas por no haber test, no se compran los necesarios y muchos de los adquiridos son un autentico pufo. Lógicamente, en estas circunstancias a quienes deberían hacérseles siguen esperando a ver si tienen suerte y les toca. Sin embargo según parece a una persona le han hecho cuatro en un mes, dos de ellos en la última semana. Da la casualidad que esa persona es la Ministra de Igualdad. ¿No les parece sospechoso? Le recomendamos a esa señora que lea en el diccionario el significado de la palabra igualdad.

Según nos dijeron las peluquerías estaban cerradas, y el servicio a domicilio solo era para discapacitados. Sorprendentemente “cum fraude” aparece en el Congreso con el pelo cortado. Que sepamos nos es discapacitado, al menos físico; si lo es mental que nos lo diga, para no acusarle de que se ha saltado sus propios decretos.

El jefe morado se ha cansado de criticar a cierto empresario, incluso menospreciando las donaciones millonarias que ha hecho en sanidad. Es su opinión, que no compartimos, pero que como sinceros demócratas respetamos. Lo curioso es que nos sorprende llevando al Congreso una chaqueta fabricada por el citado empresario. ¿Coherencia? Lo lógico es que no la comprase e incitase a la gente a imitarle, así al no tener ventas, el empresario se hundiría.

Estamos de acuerdo con que las críticas del coleta a la sentencia del TSJM dictada contra la portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid, son libertad de expresión. Ahora bien, la citada se ha acogido a su condición de aforada para que la juzgase el Supremo de la Comunidad, por unos hechos acaecidos cuando no tenía cargo público alguno. Nosotros, como ciudadanos particulares nos sentimos discriminados y humillados por el tema de los aforamientos. ¿No somos todos iguales? La Constitución dice que si, pero el morado, que tanto clama por la igualdad, en esto hace mutis por el foro. Otra incoherencia. ¿Entrena?