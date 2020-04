Javier Cabrerizo Daniel: «¿Cuál es el futuro de nuestro país?»

El futuro no se puede adivinar pero sobre el ayer y hoy se puede presentir el mañana. Formulo mejor la pregunta:

¿Podemos hacernos una idea de cómo será España dentro de unos años?

No he vivido en otros países pero por lo que veo y leo puedo intuir cómo son las sociedades de nuestro entorno. Bien, en Europa también existe una crisis de valores pero me temo que ellos se encuentran en lo más alto de la curva (no digo pico por que una curva no tiene pico como se acostumbra a decir estos días) y nosotros ya nos encontramos bien adentrados en la desescalada total.

Las comparaciones son odiosas pero necesarias para evolucionar y tener una perspectiva. Hoy comentaban en la radio corresponsales de países como Alemania, Portugal, Bélgica ,etc. Como estaban llevando la crisis sanitaria; Alemania ya va retomando la normalidad, hasta tal punto que la mayoría de tiendas están abiertas y los alumnos que se presentan a selectividad tienen clases presenciales. Bélgica no optó por un confinamiento masivo y la primera ministra ha tenido una labor ejemplar. Lo más curioso es que se cuentan tanto los casos confirmados como los sospechosos . La primera ministra optó por concienciar a la población mediante un contacto fluido con las personalidades mediáticas del país. Portugal tiene 700 muertos y si se compara con su único país fronterizo que tiene 22.000 (oficiales) se evidencia la nefasta gestión del segundo.

Las comparaciones en este caso son odiosas y muy dolorosas.

Cualquier ciudadano europeo que conozca los datos españoles debe pensar que tanto los medios de comunicación como la mayoría de la sociedad esta verdaderamente enfadada, rabiosa y decepcionada con el Gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez (fíjese en el orden). Lamentablemente no es así, la sociedad española se encuentra es estado de putrefacción. No toda pero sí la suficiente para escandalizarse.

Aquí que los políticos que guarden luto e incluso lloren es motivo de crítica por parte de la izquierda y se les considera fascistas. Aquí las televisiones ocultan el dolor y los muertos y el gobierno ostenta el poder absoluto de una televisión pública a su servicio. Aquí se nos miente constantemente. Aquí los test se han encargado a empresas de amigos del gobierno, siendo estos falsos y pagando hasta tres veces el precio de mercado por ellos. Aquí tenemos 23 ministros, cuatro de ellos Vicepresidentes del Gobierno y un gasto político absurdamente elevado en comparación a su eficacia (…) En definitiva, aquí el mando sanitario único lo ejerce un exalcalde de un pueblo de 10.000 habitantes sin ningún conocimiento en dicho ámbito.

Respóndanse ustedes mismos a la pregunta del principio.