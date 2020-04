Victor Entrialgo De Castro: «El encierro empieza ahora»

Suenan los clarines. Los españoles aguardamos escarbando en el callejón a que los siniestros de la Moncloa, con compás y cartabón en lugar de con la muleta, den las órdenes confusas e impracticables para salir del confinamiento.

Seguirá entonces la arrancada y la embestida para que con el virus recibiéndonos a puerta gayola, Pedrito el de la Moncloa y Pablito de Maracay perseveren en el engaño y nos cambien otra vez el viaje.

Y en cuanto nos suelten bravos y encastados pero escasos de fuerzas, empezaremos el verdadero encierro delante de una manada entre la que tambien estarán los cabestros que tan mal están conduciéndonos en la «transición hacia una nueva normalidad», esta grandilocuencia que parecen haber sacado del comunismo chino.

Pero no puede ser las dos cosas.

O es nueva o es normalidad. No podremos evitar que sea nueva pero sí que se imponga para siempre como única normalidad. Porque no lo será.

Esta gente ignora despues del experimento con niños que hay personal, algunos de los que se querian separar, que necesita normas simples, ¡sujete a los niños de la mano! y ya está, porque si no se lían.

Órdenes sencillas, no complejas y menos aun normas contradictorias de un gobierno inepto, porque si no, se lían, se dispersan y no se acuerdan.

Hemos visto que hay minorias que no respetan las normas ni aunque el planeta se fuese al carajo. Eso explica el gobierno que tenemos y mas cosas.

Por eso prudencia con el encierro que ahora vamos a correr. Porque junto a esa gente extraordinaria ejemplar y maravillosa que estamos deseando volver a ver, va a salir tambien a correr una minoría de ganao que mete miedo.