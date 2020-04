Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Encuentros en la tercera fase»

Sería conveniente ver la película para poder “comprender “el plan del Gobierno de desescalada. Y como no podremos abrazarnos hasta la fase tercera tendremos que verla hasta el final. O sea, si estamos en un bar todos separados y con mascarillas si alguno estornuda nos vamos todos o como seria la cosa. Todo muy incierto, ¿no es cierto ¿En los planes del Gobierno algunos echamos en falta algo justo y necesario: Un pacto de estado con importantes agentes, esto es la Banca, la Iglesia, Sindicatos, el Ibex 35, las empresas ¿Qué va a poner la Banca por ejemplo ¿y hacer una lista , en época de crisis tienen que ponerle los que mas tienen , no les vamos a pedir que pongan los que están en un piso pequeño con los hijos que ya no aguantan más. Es de sentido común. El que piense que esto es punto y seguido se está equivocando. El coronavirus se ha enfocado como un problema individual y personal y eso es un error. De esto se sale con el apoyo de todas las grandes fortunas y derivar toda esa energía en investigación, salud y educación. Estas serían unas buenas bases para el futuro. No podemos salir de aquí como diciendo, off, bien ya estamos otra vez en marcha, pero que marcha, ¿la de concederles a los ricos y poderosos privilegios ¿ La de que continúen los paraísos fiscales a todo tren y que la banca no devuelva nada de lo que el estado le dejó. Después está la mayoría, la gente que necesita pilotar, lo mas fácil del mundo es ser padre o madre, eso lo hace cualquiera ahora educar es otra cosa. El estado debería hacer un cursillo de padres si están aptos o no para ser y si no pues prohibido tener hijos. ¿Para que quieren tener hijos, para que sean unos cínicos, violentos, maleducados y derrochadores ¿El Coronavirus ha desenmascarado el virus de la hipocresía? Hace poco se hablaba de que querían expulsar a todos los emigrantes y ahora les quieren dar papeles a todos incluso los tratan con mas ternura cuando llegan a nuestras costas ¿Pero de que vamos ¿¿Alguien pilota aquí ¿

Si queremos quitarnos no solo la mascarilla sino también la mordaza que nos han impuesto algunos un esfuercito tendremos que hacer.

La realidad es que el país está funcionando gracias a los trabajadores y no gracias a los marqueses. Aquí todavía cuando aparece un señor vestido de uniforme entonces nos relajamos todos porque en nuestra cabeza creemos que es garantía de seguridad y del arregla todo. Consecuentemente nos vamos a nuestras casas, ponemos la tv y nos relajamos porque ya hay alguien que vela por nosotros. Cada uno de nosotros tiene que asumir su propia responsabilidad.