A la memoria de Michael Robinson que nos ayudó a legalizar el fútbol mixto de niños en España

El martes, 28 de abril de 2020, moría a los 61 años, de una grave enfermedad, en Madrid (España), rodeado de su familia, el gran jugador de futbol, en Inglaterra, Irlanda y España (donde se afincó), Michael John Robinson, que había nacido en Leiscester (Inglaterra-Reino Unido) el 12 de julio de 1958 y que, después de su etapa de gran jugador de fútbol, se dedicó, con gran éxito, al periodismo deportivo en España.

El año 1997, se dirigió al que suscribe (Miguel Cancio), en calidad de economista y sociólogo, profesor de “Sociología”, “Sociología de la empresa” y “Socioeconómica del desarrollo y los movimientos sociales” de la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia-España), experto en sociología y economía del deporte; se dirigió a mi el equipo de fútbol de la villa de Valga (Pontevedra-Galicia/España), “Furia Athletic Club”, debido a que las jugadoras de este equipo, Rosa Pardal, Diana Rey y Rebeca Viñas, se les prohibió jugar, con sus compañeros varones, por la Federación de fútbol gallega competente en la materia, en el campeonato regional de cadetes (14 años), grupo XIV, en la temporada futbolística 1997-1998; equipo en el que, dichas chicas, venían jugando, muy bien y sin ningún problema.

El equipo de futbol “Furia” de Valga me pidió que hiciese un informe sobre dicha, negativa y muy injusta discriminación, exclusión, prohibición y una defensa constitucional, legal, psicosociológica, económica, etc., del fútbol mixto, de la justa, positiva y enriquecedora incorporación de dichas niñas al equipo “Furia”.

No solo hicimos este informe con referencia a la legislación nacional e internacional y a múltiples estudios e informes internacionales en la materia, sino que denunciamos, este muy injusto caso de discriminación, en todo tipo de instancias sociales, de medios de comunicación, locales, provinciales, regionales, nacionales, de otras naciones, internacionales, etc. Lo que tuvo un gran impacto institucional, social y mediático, pues, de este caso se dio cuenta, se informó, en todo el mundo, por la prensa, radio, televisión, agencias, etc.

Michael Robinson y su equipo del programa televisivo “El día después” de “Canal Plus” del grupo mediático español PRISA, desplazaron a periodistas a Santiago de Compostela e hicieron un excelente reportaje con las niñas excluidas del equipo de futbol “Furia”, etc. Lo cual, gracias a Michael Robinson, fue muy importante y, junto a otros muchos programas, acciones, etc., dio lugar a que las autoridades deportivas, en base al fallo del “Comité Gallego de Disciplina Deportiva”, anulasen, legalmente, tan injusta e inadmisible exclusión, prohibición, discriminación.

Descanse en paz Michael Robinson, una excelente persona, muy simpático y gran profesional futbolístico, deportivo y mediático, muy querido en toda España. Ya está en el cielo y ya le hemos encargado, rápidamente, nos hemos puesto en contacto, vía Santiago Apóstol, con nuestro muy querido amigo, y siempre recordado, nuestro corresponsal celestial, José Luís Mari Solera “Licho”, “Gran Trobeiro, Jaruleiro Peregrino del Camino de Santiago”, médico, doctor y catedrático, poeta, músico, artista y gran dinamizador social, también, celestial, y para que se reciba como merece, en la Gloria, Patria Celestial, al gran inglés-irlandés-español, Michael John Robinson.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; Santiago de Compostela (Galicia-España): «Ciudad Universal, Ciudad del Camino, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-O Bo Camiño”; jueves 30 de abril 2020