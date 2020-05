Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Cara o Cruz»

En esta serie de artículos que voy escribiendo estoy casi siempre con la intención de que saquemos un poco de casta, ya que muchos de vosotros decís que sois muy españoles. Pues es la hora, ahora es la ocasión para plantarle cara al virus, pero no nos confundamos, digo al virus que tenemos de la clase gobernante. Vaya por delante que esto siempre es una opinión personal pero el plan de desescalada si no se hacen test masivos es poco menos que absurdo. Todos esos expertos que dan su opinión si ellos están de una u otra forma vinculados al poder esa opinión es sumamente cuestionable. Este plan de desescalada en España es un poco moneda al aire y a ver lo que sale. Pero de una sociedad que arrasó con el papel higiénico la primera semana creo que hay que esperar poco de responsabilidad social y civismo. Ha llegado el momento en que hay que hacer algo bien, yo me pregunto ¿podéis ayudar en algo ¿ Me refiero a ti el de la frutería, el de la peluquería, el funcionario, el de la asociación , el parado ,el jubilado y etc.…

Porque algo podréis hacer aparte de ver televisión y quejaros en la barra del bar para empujar hacia un nuevo espacio. Hay una opacidad en lo que se habla se habla mucho para no decir nada y no me refiero solo a los políticos. Es evidente que si ahora sale algo mal ellos le van a echar las culpas a la gente. En este tema de los políticos ya no da igual el que este, me refiero a que qué hacen ministros ocupando unas carteras que nada que tienen que ver con su especialidad. Pero no solo basta con tener una gran capacidad, pues algunos la tienen, tienen que sentir a las personas, poder ponerse en la piel de los otros, de lo contrario todos sus estudios no valen para nada. ¿Qué es esto de recortar negocios, bares, hoteles y ellos que se recortan ¿ Un alcalde de una ciudad lo cogieron el otro día haciendo eses con su coche tomado de alcohol hasta arriba , pero en manos de quien estamos. No soy experto, pero tampoco jilipollas. Se ven dos realidades: una realidad tangible, la del día a día y otra la virtual y creo que la mayoría se deja llevar por la última. Para cargarse este sistema hay que ser muy perseverante y cuando te encuentres con muros muy altos los tienes que trepar, con calma, paciencia y perseverancia acabas con este sistema.

Mi consejo de hoy es que os activéis de alguna forma, aunque sea hacer grafitis en vuestros balcones denunciando a esta mafia. Y desde aquí mis sinceras condolencias a las personas que han perdido familiares y mucha fuerza a los que se recuperan de la enfermedad.