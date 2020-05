Jesús Antonio Fernández Olmedo: «La del Todos y para Todos»

Ser español hoy significa el dinero que me paguen por «defender a España». Más allá de esa cantinela falsa y partidista, un pueblo no necesita una bandera ni un caudillo ni un rey para que sea un pueblo real con una historia real y una cultura real. España no es una homogénea, sino que es un conjunto diverso, heterogéneo que se caracteriza por un crisol amplio de culturas y de mentalidades diferentes. Aquí está su riqueza y su gran reto, el cual ni un gobierno central ni autonómico ha tenido el coraje y la capacidad de enfrentar, para que nuestro barco común, el territorio español haya arribado a un buen puerto: el puerto del progreso común, de todos y para todos, de todos y para todos.

Lo triste hasta ahora ha sido que desde que salimos del país del totalitarismo político para llegar al país de la democracia real, La del «Todos y para Todos», nuestra nave España naufragó en varias singladuras sin llegar a ese puesto modélico, porque tanto los capitanes con sus oficiales, como las tripulaciones llanas no han sabido ni querido bogar en el mismo rumbo. Entonces, no nos dejemos llevar ahora por unos medios de masas manipuladores y también partidistas que nos están haciendo comulgar con la rueda de molino de que “España» es un país maravilloso, sólo porque hemos estado obligados al confinamiento en esta pandemia, debido por la inepcia del Sistema. Debemos de rechazar la pandemia de la desinformación y esto se hace con que cada uno de nosotros comience a preguntarse cosas. Nada más y por mi parte , mis más sinceras condolencias a todas esas personas que han perdido familiares y los que están enfermos mucha fuerza a ellos y a todos también mucho ánimo.