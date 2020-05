Pablo Delgado Escolar: «Me surgen dudas»

Que todo lo que toca Pedro el trola lo convierte en basura, es algo que no hay que hacer mucho esfuerzo para probarlo; únicamente los borregos están orgullosos de que sea así y no les importan mentiras, tramas, trucos, demagogia, miserias ni acciones similares. Pero a todas esas maniobras que le salen tan de sus entrañas, se suma la dependencia que tiene del dictador bolivariano que acogió en su gabinete, con tanto cariño y sumisión. Cada día sufrimos más el recorte de nuestras libertades por esta causa. Recordemos la frase de Antonio Gala: “La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer; la democracia se presenta desnuda porque ha de convencer.”

Pero ahora me surgen las dudas. ¿Cuál es la razón de semejante sometimiento? Naturalmente habrá más de una. ¿Por dónde te tiene cogido el perverso Pablo? Y me acuerdo del chiste del paciente y el dentista, que acabó con aquello de “¿verdad amigo que no nos vamos a hacer daño?”. Y aquí podemos echar la imaginación a volar y pensar si será ¿el recuento de votos en las elecciones pasadas?, ¿alguna conversación decisiva con el sátrapa Maduro?, ¿las muchas maletas que trajo Delcy Rodríguez?, o algo que no hemos podido descubrir todavía de los muchos enredos de este tramposo.

Este hombre carece de escrúpulos para hacer cuanto sea preciso en su provecho, sin tener nunca en cuenta el interés de los españoles. Los borregos le seguirán a pie juntillas, unos por su ignorancia y otros por formar parte de chiringuitos subvencionados. Mas lo lamentable es que en su gobierno no haya ministros con la calidad humana suficiente para decir: “esto es indecente, yo me marcho”.