Rafael López Charques: «Gobierno gobierna»

No estamos haciendo un ejercicio de lenguaje inclusivo, tan de moda ahora entre ciertos sectores de la sociedad, que en vez de trabajar seriamente y con responsabilidad por el bien común, emplean su tiempo en elucubraciones lingüísticas, que en nuestra opinión, tan respetable en democracia como cualquier otra, son ridículas y solo evidencian fanatismo e ignorancia.

Le decimos al ejecutivo, gobierna, porque está haciendo muchas cosas menos precisamente eso, que es lo que tendría que hacer.

Para colmo de desdichas con el tema de la pandemia la situación se le ha complicado. Ya no puede continuar con su habitual inercia, dejar que pasen los días mientras yo siga en el sillón y pueda hacer viajes de lujo. Por un lado tiene la desastrosa situación sanitaria. Por otro un futuro económico muy negro, pues las estimaciones apuntan a un paro, estructural más temporal, del treinta y siete por cien; además se prevé que casi el sesenta por cien de la población tendrá que vivir a costa del Estado.

A todo lo expuesto tiene que añadir otro problema, del que es plenamente consciente, pero que “cum fraude” ha asumido con tal de figurar. Consiste en que tiene al enemigo dentro de casa; un enemigo que en cuanto pueda, lo echará; solo espera la ocasión propicia que le permita venderlo a los ciudadanos como algo necesario para nuestro bien.

Hasta ahora, el no gobierno ha sido un ejemplo de lo que no se debe hacer. Muchas ruedas de prensa soporíferas, que en definitiva creemos que solo tienen como fundamento lucirse ante las cámaras, para en resumen decirnos que si no llueve hará sol. En vez de eso sean más serios, cometan menos errores, y si los comete tengan la dignidad de hacer lo que predicaba el jefe de los morados hace casi seis años, en política no se pide perdón, en política se dimite. Por cierto, él ha sido el primero de no aplicarse lo que dijo.

Creemos que el presidente visible del Gobierno es consciente de lo que decimos, pero su ego le impide aceptarlo, solo piensa en cómo poder continuar en su puesto al precio que sea, y cada vez lo tiene más difícil.

El tema de las compras ha sido un claro ejemplo de no gobierno. Según ha aparecido en la prensa, últimamente se han comprado batas a China sesenta y seis veces más caras que las que se fabrican en España; si es cierto no tienen perdón. Mucho nos tememos que lo sea, después del desastre de las compras de test y mascarillas.

A pesar de la situación económica nos debe sobrar el dinero, puesto que se ha contratado por un millón doscientos mil euros, la difusión de los viajes de “cum fraude” y de su vicepresidenta primera, esa que dijo, ya hace años, que el dinero público no es de nadie. ¿No sería mejor emplearlo en material sanitario?

El jefe morado ha dicho hace pocos días, nada más ideológico que politizar el dolor, hacer que el dolor se convierta en propuestas políticas para cambiar la realidad. ¿Qué está haciendo él? Aprovechando la ocasión vuelve a la carga con lo de “expropiar es democracia”, “que existan medios privados ataca la libertad de prensa” al tiempo que ataca por ideología a personas que ha hecho donaciones multimillonarias a sanidad.

Como el gobierno no gobierna, se limita a soltar normas para capear el temporal.

Parece que está estudiando la geolocalización de usuarios de móviles, para vigilar la desescalada. ¿Solo para eso? No nos lo creemos. Aún así, estimamos que choca frontalmente con el artículo 18 de la Constitución.

Como el gobierno se limita a figurar el país se hunde, lo que le conviene a algunos del mismo, para implantar su solución frente populista.