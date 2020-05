Jesús Antonio Fernández Olmedo: «¿Por qué no se puede cambiar el sistema desde dentro?»

Tenemos que ir creando un movimiento social, por llamarlo de alguna forma, que no se deje manipular por nadie, por ningún partido, institución, grupo y etc.… Bueno quería preguntaros hoy cómo estáis, con un calorcillo que no veas, no ¿hoy en mayo. Bueno, a nadie se le prohíbe coger el coche, hacer surf, pero con el Coronavirus, no veas, nos tienen encarcelados. La pregunta de hoy de este artículo que está en la línea de despertar el interés es si se puede cambiar el sistema desde dentro. Pues simplemente porque la Constitución del 78 que tenemos no lo permite. Porque impone a los partidos la hegemonía sencillamente. El sistema que tenemos en España no lo permite. El jefe del partido es el que elige la lista de candidatos y no la gente, las personas, a través de hoy día de todos los medios que disponemos para ello, elegir a personas concretas que conocemos, que nos parecen gente honesta, trabajadora, luchadora y etc.…En esta ocasión desde ya se está traicionando a la gente. No se tiene en cuenta las intenciones de los ciudadanos en la elección de estas listas. Desde entonces esa lista ya no nos representa. Por eso, y hoy lo quería explicitar para que se haga evidente, no podemos nunca cambiar el sistema desde dentro. ¿Cómo podemos reventar el sistema ¿esa es la pregunta que a mi me pone tan cachondo.

La respuesta es Una Revolución. ¿Por qué tanto miedo a esa palabra ¿ lo que quiere decir esa palabra es simplemente que se haga un cambio , que estén en primera línea y por el bienestar de todos es la gente con vocación y que no cobre durante los 2 primeros años, siempre después que haya un balance judicial de sus promesas y las cosas creadas , pudiendo sufrir desafuero. Está llegando el momento de que nos tenemos que poner serios y cada uno que asuma su responsabilidad en este momento y dejar de tanto evadirse. Es necesario deslegitimar el sistema, como hizo Gandhi. Al tribunal constitucional no puede ir la gente solo los partidos. El estado de alarma en ningún momento puede suspender el derecho de reunión y huelga. Cuando a la gente le hablas de “Tribunal Constitucional” , hui ¡ , parece que le estas hablando de algo superior, como de gente sabia. Cuando ellos trabajan para quitarnos derechos. Nosotros, la gente común tenemos que ir pensando en varios puntos, primero y muy claramente: No participar en elecciones, llegar allí y romper la papeleta. Y segundo y esto llegará, movilizarnos, agruparnos, movernos con cabeza fría para ir denunciando las irregularidades del sistema. España es una partidocracia. Cambiar esto supone mucha responsabilidad y a la cual os animo ya que las tenemos todas en este momento que el Coronavirus nos la ha puesto a huevos. Yo creo que nos merecemos un sistema político mejor , que se puedan presentar personas y que las listas las elija la gente. Hacer ver a la clase política que las mentiras no son gratis.