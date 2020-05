Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Los Seres Políticos»

Hay dos tipos de seres, los seres humanos y los seres políticos. Los seres políticos se pueden gastar por noches de hotel mil y pico euros o dólares, eso es lo que suelen hacer y no precisamente con dinero suyo, del que se hayan ganado. Se ha formado una tropa que no ha tenido ni la más mínima humanidad con sus padres que se están muriendo. Mi gobierno imaginario es el que protege a todos, sin importar clase, condición, origen, etc. Una cantidad muy importante de aportes en la crisis del coronavirus están llegando de personas físicas, personales, grupos sociales, asociaciones, ongs, privados o empresas. El gobierno no ha hecho nada más que entorpecer, sacar pecho para ponerse chulo. Una tropa de mentirosos, irresponsables e indigentes morales. No tienen dignidad, decencia ni pudor. Se compran caserones, chalets y “que no les falte de na”. El desempleo es una lacra que no logran o no quieren resolver de una vez por todas. Ellos parece que se ríen en nuestra cara. El pueblo en este escenario va de tonto, no habla. Eso no quita para que yo pueda dar mi opinión. Hasta las carreras universitarias la puedes terminar con tres suspensos. Se premia la tontería, hay que premiar el esfuerzo y el trabajo. ¿Cuándo terminara esto ¿, cuando recuperemos el sentido común. Te quitas un problema cuando te mueres. Aquí es ya necesario que vengan los seres humanos y echen a los seres políticos. La sociedad es importante que deje de ser analfabeta para que no la puedan manipular más. Para la gente es necesario que se le hable claro, no con términos que hay que reinterpretarlos. Estos llevan años haciendo política a cuenta de la dignidad de sus abuelos. Tenemos ministros o diputados que se han saltado mas de mil sentencias judiciales. Si tu no pagas tu impuestito

un mes ya te llega una buena. Han creado en la población una psico pandemia. Lo único que quiero decir para que toméis conciencia es que a los seres políticos actuales le importan una mierda la gente. Así que nuevamente os animo a que empujéis en la dirección de ponerles en cuestión y de sacarles los colores una y mil veces hasta que logremos derribarlos y construir entre todos un nuevo espacio en donde sean las personas mas voluntarias y no salidos de la nada los que cojan las riendas.