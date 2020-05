Héroe chino Li Wenliang, España y muertos por coronavirus por cien mil habs. en el mundo. Por una nueva globalización

POR UN GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE SALVACIÓN NACIONAL, EN LÍNEA CON ALEMANIA (ESTA GRAN NACIÓN EUROPEA, CON GRAN RESPONSABILIDAD SOCIAL, NACIONAL, HA VENIDO PONIENDO EN MARCHA GOBIERNOS DE GRAN COALICIÓN DE LAS FUERZAS DEL CENTRO-DERECHA Y EL CENTRO-IZQUIERDA, EN SITUACIONES MUCHO MENOS GRAVES QUE LA CREADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS: ¿A QUE ESPERA ESPAÑA?) Y OTRAS NACIONES EUROPEAS, CON LA UNIÓN EUROPEA Y PARA HACER FRENTE, EN LAS MEJORES CONDICIONES, A LA CRISIS MAS GRAVE QUE HA TENIDO ESPAÑA EN TIEMPOS DE PAZ Y CREADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. ESPAÑA, LA NACIÓN ESPAÑOLA, ESTA A LA CABEZA DEL MUNDO EN MUERTOS POR CORONAVIRUS POR CIEN MIL HABITANTES, EN PERSONAL SANITARIO CONTAGIADO, ETC.; ESPAÑA SE VE MUY GRAVE, GRAVÍSIMAMENTE AFECTADA, SOCIOECONOMICAMENTE: AL SER UNA DE LAS PRIMERAS POTENCIAS DEL MUNDO EN TURISMO, EN FABRICACIÓN EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN; AL TENER MAS DEL 94% DE EMPRESAS DE UNO A DIEZ EMPLEADOS; AL TENER, CUANDO EMPEZÓ LA CRISIS DEL CORONAVIRUS, UNA DEUDA PÚBLICA, EN 2019, DEL 95,5% DEL PIB (PRODUCTOR INTERIOR BRUTO), LO QUE SITUA A ESPAÑA ENTRE LAS NACIONES DEL MUNDO QUE TIENEN MAS DEUDA PÚBLICA; AL TENER UN DÉFICIT PÚBLICO 2,8% DEL PIB, QUE SITÚA A ESPAÑA EN EL PUESTO 114 DE 189 NACIONES DEL MUNDO QUE FACILITAN DATOS DE LAS 194 NACIONES RECONOCIDAS POR NACIONES UNIDAS; AL TENER UN PARO GENERAL, EN 2019, DEL ORDEN DEL 14%, UN PARO JUVENIL DEL 31%, UNA BAJA PRODUCTIVIDAD, ETC.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA REMITIÓ AL GOBIERNO DE LA UNIÓN EUROPA, LA COMISIÓN EUROPEA, EL 1 MAYO 2020, PARA EL “PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2020-2021” (SE PUEDE CONSULTAR POR INTERNET), EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, LAS SIGUIENTES Y MUY NEGATIVAS PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA: UNA CAÍDA DEL PIB DEL 9,2% (OTROS INFORMES DE DIFERENTES Y ACREDITADOS ORGANISMOS ESPAÑOLES E INTERNACIONALES HABLAN DE CIFRAS PEORES, INCLUSO, DE UNA CAÍDA DEL PIB SUPERIOR AL 15%, DE UN PARO SUPERIOR AL 20% E, INCLUSO, AL 25%) Y UNA RECUPERACIÓN EN EL 2021 CON UNA TASA DE CRECIMIENTO DEL 6,8%; UN PARO DEL 19% EN 2020 Y ENTORNO AL 17% EN 2021; UN DEFICIT PÚBLICO DEL 10,3% PARA EL 2020; Y UNA DEUDA PÚBLICA DEL 115,5%, TAMBIÉN, PARA 2020. COMO SE PUEDE VERIFICAR, SE TRATA DE CIFRAS MUY NEGATIVAS, ENTRE LAS PEORES DE ESPAÑA EN ÉPOCAS DE PAZ. CONVIENE RECORDAR QUE EL GOBIERNO DEL PSOE DE FELIPE GONZÁLEZ DEJÓ A ESPAÑA CON UN PARO DE MAS DE 22% Y LA QUIEBRA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. POR SU PARTE, EL GOBIERNO DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO DEJÓ A ESPAÑA CON UN PARO DE MÁS DEL 22% Y UN DÉFICIT PÚBLICO DEL ORDEN DEL 10%, Y CON EL MUY NEGATIVO TRIPARTITO CATALÁN, EN LA AUTONOMÍA ESPAÑOLA CATALANA, QUE ABRIÓ LA VÍA AL PEOR NACIONALISMO, IZQUIERDISMO SEPARATISTA GOLPISTA ILEGAL CATALÁN, CON EL APOYO DE LA NUEVA INTERNACIONAL NEOCOMUNISTA, EXTREMISTA POPULISTA, IZQUIERDISTA, ETC. DEL FORO NEOCOMUNISTA DE SAO PAULO 1990, ETC.

Licho Licheiro, Lyeandrín Lyeandrineiro, José Juan Conde de Kotapeiros "Trobeiros, Jaruleiros, Combatientes de los Caminos de Santiago: Ciudad Universal, Ciudad del Camino, Principio y Fin del Camino, El Buen Camino-O Bo Camiño", a partir de Terencio: "Istuc est sapere, non quod ante pedes modo est/ vidére, sed etiam alla quae futura sunt/ prospícere" – "La sabiduría consiste en, no solo en ver lo que tienes ante ti, sino en prever lo que va a venir".

A continuación facilitamos los datos mundiales de los muertos por la enfermedad del coronavirus, por cien mil habitantes (habs.), el miércoles 22 abril 2020, facilitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas y por el Centro para los Sistemas de Ciencia e Ingeniería de la prestigiosa Universidad privada Johns Hopkins de Baltimore (Maryland-Estados Unidos), JHU-CSSE (siglas en inglés).

Facilitamos los datos de aquellas naciones de mas de un millón de habs. y de naciones y territorios (por lo general islas) de menos de un millón de habs., y que están por encima de la media mundial de muertos por el coronavirus. Media mundial que, para 178.068 muertos por coronavirus, el miércoles 22 abril 2020, es de 2,3 por cien mil habitantes y con los datos de la “División de Población de la Organización de Naciones Unidas 2020”.

El sábado 2 de mayo 2020 estos son los datos: contagiados en el mundo 3.314.322 personas; España 216.582; muertos en el mundo 239.410, España 25.100; recuperados en el mundo 1.056.911, España 117.248.

EL HEROE CHINO, EL MÉDICO LI WENLIANG QUE DEBEMOS RECORDAR, HONRAR, EN LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS Y PEDIR MUCHAS Y BUENAS CUENTAS A CHINA COMUNISTA, POR LA EXPANSIÓN DE LA PANDEMIA Y A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD CONTROLADA, EN BUENA MEDIDA, POR CHINA COMUNISTA

Antes de dar la lista mundial de las naciones del mundo que tienen mas muertos por cien mil habs., con fecha, miércoles 22 abril 2020, conviene decir, señalar la gran, muy grave, gravísima responsabilidad de China comunista que castigó, en diciembre 2019 (OJO, FIJEMONOS EN LA FECHA), al médico oftalmólogo de 33 años, Li Wenliang de la ciudad china de Wuhan (Hubei), que trabajaba en el Hospital Central de Wuhan y que denunció, dio cuenta del surgimiento del coronavirus, de una nueva enfermedad y que él asimilaba, con toda la razón, a una enfermedad como la de la neumonía atípica SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave, en inglés) y que también se había propagado en China comunista, al igual que la gripe aviar, etc.

China comunista, con muy grave responsabilidad nacional e internacional, y con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, que en buena medida controla, pero financian mayoritariamente Estados Unidos y las naciones democráticas occidentales; China comunista, con gravísima responsabilidad tanto nacional como internacional, dejó pasar, al menos, tres semanas, sin dar cuenta de la gravedad de la nueva enfermedad causada por el coronavirus y que se trasmite muy fácilmente. Lo cual permitió la expansión en el mundo de la pandemia del coronavirus. Entre otros, los primeros contagiados de Italia por coronavirus, se deben a ciudadanos que habían estado en China, que procedían de China y, así, en gran número de naciones.

El joven médico chino, Li Wenliang de Wuhan, que murió a causa del coronavirus, creo que debe ser recordado y honrado en todo el mundo y como sucedió en China comunista, donde un sector de la población de su zona Wuhan, lo honró y homenajeó a pesar de las represalias del comunismo chino.

El mundo y, especialmente, las naciones, organizaciones democráticas nacionales e internacionales, deben pedir cuentas, deben investigar esta muy grave, gravísima responsabilidad de China comunista y de la Organización Mundial de la Salud, y que permitieron que la enfermedad de coronavirus, durante tres semanas o más, se expandiese en el mundo, se convirtiese en una pandemia.

China comunista ha amenazado al Estado democrático de Australia que declaró que hay que investigar a China comunista en relación con la expansión mundial del coronavirus. La respuesta de China comunista, inmediata, ha sido que, si Australia sigue insistiendo en investigar a China comunista en relación con el coronavirus, suprimirían sus compras de vino, carne, etc. a la nación australiana. ¿Que tiene que ocultar China comunista, porque se niega a ser investigada por la expansión de la pandemia del coronavirus?

Además de investigar la muy grave, gravísima irresponsabilidad de China comunista y la Organización Mundial de la Salud, en la expansión mundial del coronavirus, al no haber intervenido a tiempo en el foco de origen que expandió el coronavirus, es primordial tomar medidas nacionales e internacionales para evitar que algo así, que lleva causados en el mundo 216.582 muertos contabilizados oficialmente, el sábado 2 mayo 2020, y en España 25.100 (que pueden ser mas en la realidad-practica real y no solo en España, sino en naciones antidemocráticas como China comunista y otras, y donde no hay posibilidad de controlar, investigar, vigilar, criticar, comprobar, de la forma mas deontológica, honrada, responsable, competente y rigurosa, los datos que da, facilitan los Gobiernos de dichas naciones antidemocráticas, supercontroladoras, represoras, contaminadoras, lavadoras de cerebros, manipuladoras, corruptoras-corruptas y hasta el punto de vender medios, material sanitario, etc. adulterados, falsos, que no funcionan como sucedió en ventas, por importantes millones de euros, en España y otras naciones en el caso de esta pandemia del coronavirus y en otros casos); ademas de investigar a China comunista, a la organización Mundial de la Salud (OMS), es primordial: aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos; exigir las responsabilidades debidas, en las diferentes naciones, islas, territorios y a los diferentes niveles, a los difereentes organismos, instancias implicados; y tomar las justas, rigurosas y necesarias medidas para evitar que algo así, tan sumamente grave, pueda repetirse de nuevo.

Conviene señalar, a propósito de China comunista, que se ha convertido en la nación que vende mas material, medios sanitarios para controlar, combatir la pandemia del coronavirus (respiradores; test; mascarillas; guantes; batas; buzos; calzas; gafas; gorros; delantales; soluciones hidroalcohólicas; etc.).

España ha comprado a China comunista material médico defectuoso para combatir la enfermedad del coronavirus. Lo que ha dado lugar al contagio de profesionales del personal sanitario, etc. Y por lo cual se han presentado denuncias judiciales. Es necesario controlar las compras de material médico por parte de España, por cantidades de dinero muy importantes, por cientos y cientos de millones de euros, para evitar casos de politiquería, partidismo, clientelismo, comisionismo, tajadismo, corrupción, juego sucio por diferentes vías. Lo que acaba de darse con motivo de la pandemia del coronavirus y en otros casos. Es fundamental controlar estos casos de corrupción, juego sucio y exigir responsabilidades, políticas, judiciales, etc., con critica y justicia justas, bien medidas, aplicadas y controladas, dentro y fuera de España, en los organismos, medios democráticos, tanto políticos, parlamentarios, judiciales, mediáticos, sociales, etc. Lo que no se viene haciendo, en este gravísimo caso de la pandemia del coronavirus, y que a la muy grave crisis sanitaria y asistencial, añade una gravísima crisis socioeconómica, empresarial en España, otras naciones, etc. Lo que no se viene haciendo, en este gravísimo caso y a los diferentes niveles, y en otros casos, epidemias, catástrofes, etc., por ello hemos llegado a la muy grave situación nacional e internacional causada por el coronavirus.

Es muy grave, lamentable, condenable, que el Gobierno español haya comprado material, medios médicos a China comunista, por muy importantes cantidades de dinero y no de forma limpia, cuando en España hay empresas que fabrican estos medios médicos para combatir la pandemia del coronavirus.

Algunos, individual, grupal, social, colectivamente, etc., como persona, grupo, partido, fuerza, nación, etnia, ideología, religión, cultura, identidad, etc., se sienten, en plan, claramente, narcisista, egococentrista, grupocentrista, racista; se sienten supremos, superiores, divinos, endiosados, intocables, “inmortales”, etc., hasta el punto, hasta el extremo, de que todo lo bueno se debe a ellos y todo lo malo, lo peor, se debe a sus adversarios, competidores, críticos, a los que no se someten a sus muy injustas imposiciones, contaminaciones, lavado de cerebros, manipulaciones, etc., a sus muy injustos, inadmisibles narcisismos, racismos supremacistas, superioristas, divinistas, endiosados, hiper-ultra-mega-tera-soberbios, etc.

ESPAÑA Y LAS NACIONES DE MAS DE UN MILLÓN DE HABS., POR ENCIMA DE LA MEDIA MUNDIAL DE 2,3 MUERTOS POR CORONAVIRUS POR CIEN MIL HABS.

Estas son las naciones de mas de un millón de habs., que, a fecha de miércoles 22 de abril 2020, están por encima de la media de muertos por coronavirus por cien mil habs.: 2,3 muertos. Y de las que, entre paréntesis, facilitamos su población año 2020:

1. Bélgica (11,5 millones habs.), 5.998 muertos, 52,15 por cien mil habs. Con la particularidad de que esta nación facilita la lista de muertos en las que incluye a personas que no se les han hecho la autopsia, etc.

2. España (47,1 millones habs.), 21.717 muertos, 46,10 por cien mil habs. Con la particularidad de que, al contrario que Bélgica, no están contabilizados todos los muertos en España por coronavirus. Se estima que, al menos, hay uno 10.000 muertos más por coronavirus. Si añadimos estos 10.000 muertos no contabilizados, España tendría el 67,33 por coronavirus por cien mil habs., es decir, la primera del mundo y bastante destacada de Bélgica, Italia, etc. España ocupa, también, la primera posición del mundo en personal sanitario contagiado, uno de mayo 2020, en concreto, 39.897 contagiados, 7 de mayo 2020, más de 46.000, y de los que no se facilita, de forma precisa y clara, el numero de muertos, para homenajearlos, al igual que a los miembros de las fuerzas de orden, seguridad y otros profesionales, empleados, trabajadores de diferentes trabajos, servicios, que están en primera línea de exposición, riesgo ante el coronavirus. Conviene facilitar el número de contagiados y muertos por coronavirus en los diferentes sectores sociales. Con relación a la pandemia del coronavirus el gobierno español de PSOE, Unidos Podemos, Sanchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, hipernarcista, egocentrismo, grupocentrista, todo propaganda embaucadora, contaminadora, manipuladora, linchadora, etc., y por horas y horas y horas tipo “Aló Presidente”, tipo los sistemas antidemocráticos mas contaminadores, lavadores de cerebros, manipuladores, etc., con el Presidente PSOE Sánchez Cum Fraude y Ministros y Ministros hablando y hablando sin parar en plan propaganda embaucadora, adormiladora/adormidera…, con gran numero de “expertos” largando y largando, con “expertos” como Simón “El Experto” ¡Menudo Escándalo!, Redondo “El Mercenario”, Tezanos “El Tenazas Prepotente, Gran Manipulador Politiquero, Partidista, UltraSectario, Gran Embaucador de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas/CIS, de todo lo que se ponga por delante, para gozar de muy injustos privilegios, sacar tajada, linchar a los adversarios, competidores, críticos…”, con Oliver “El Censor”, con su presidente, vicepresidentes, etc., Sanchez (sin hacer la cuarentena al tener a su esposa y otros familiares enfermos de coronavirus), Iglesias (sin hacer la cuarentena al tener a su esposa y también Ministra, enferma de coronavirus), Calvo (antes de enfermar de coronavirus), Calviño, etc., además de no declarar el Luto Nacional durante semanas y semanas, y acudir, como el presidente del gobierno español, PSOE Sánchez Cum Fraude, con corbata roja al parlamento español, no se cansaron de decir que no había motivos para suprimir, en Barcelona, del 24 al 27 de febrero 2020, el Congreso Mundial de Móviles, que no había motivo para suprimir las manifestaciones y otros muchos actos del 8M (8 de marzo 2020, Día Internacional de la Mujer), otras fiestas, actos masivos dentro y fuera de España (partidos de fútbol; congresos de partidos políticos; etc.) y cuando desde enero se venía advirtiendo por organismos internacionales y nacionales especializados de la gravedad del coronavirus; Nadia Calviño, la Vicepresidenta del Gobierno, en un Gobierno, Consejo de Ministros (los anteriores Gobiernos del PP de Rajoy tenían, con el presidente Rajoy, 13 y 14 miembros en sus dos gobiernos), entre los mas numerosos del mundo en ministros y otros altos cargos y que acaba de ser aumentados en plena y muy grave crisis de la pandemia del coronavirus, un “Gobierno a la Soviética, a lo Cuba comunista” (finales de 2019, Cuba comunista, población 2020, 11,3 millones habs., con 1 Presidente-Jefe del Consejo de Estado, 1 Vicepresidente del Consejo de Ministros, 3 Secretarios del Consejo de Ministros, 1 Primer Ministro, 6 Viceprimeros Ministros, 22 Ministros, 4 presidentes de Institutos Nacionales y el Presidente del Banco Central de Cuba. ¡¡En total integran el Consejo de Ministros de Cuba, a finales del año 2019, 37 miembros!!! y Cuba comunista, mayo 2020, tiene un salario mensual medio de 30 euros y una pensión mensual media por debajo de 15 euros, de los mas bajos del mundo. La actual Rusia putinista, con una población de 146,7 millones, siguiendo el modelo sovético socialista-comunista marxista-leninista-estalinista, tiene un Consejo de Ministros de 32 miembros, presidente del gobierno federal-primer ministro, vicepresidente, viceprimeros ministros y ministros. Por encima de todos ellos y a los que nombra, esta el Jefe del Estado, Presidente de la Federación rusa, en la actualidad Vladimir Putin); como estábamos diciendo, Nadia Calviño, “Ministra de asuntos económicos y transformación digital de España” (y dicen que esta ministra es de las mas competentes, rigurosas…), declaró que el coronavirus, tendría, en la economía española “impactos poco significativos”… Por su parte, Simón “El Experto”, a las ordenes del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, él, otros como él, miembros del Gobierno de España, sus medios, emisores, «expertos», etc., no se cansaron de señalar que el coronavirus tendría poca incidencia en España, habría pocos casos, que las mascarillas no eran necesarias, que teníamos suficientes medios sanitarios, que no había ningún problema para acudir a las manifestaciones del 8M (Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2020)… Y que decir, del general de la Guardia Civil, Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, a las ordenes del Gobierno de España y que, en una de las muchas y muy largas ruedas de prensa del Gobierno PSOE Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, todo Propaganda Embaucadora, Manipuladora, Linchadora…; este Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en nombre del Gobierno de España, leyó un papel donde dijo literalmente, de forma muy gravemente antidemocrática, que “Estamos trabajando con nuestros especialistas en minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno…”. Poco tiempo después, la muy nefasta, arrogante, etc., Ministra de Educación, Isabel Celaá, declaró “No podemos admitir que haya mensajes negativos”. Es la misma Ministra que, en plan extremista socialista-comunista, etc., y entre otras muchas pasadas con la soberbia, engreimiento, narcisismo, egocentrismo, grupocentrismo, racismo supremacista, superiorista, que la caracteriza, que caracteriza a este tipo de políticos y los que están a su servicio, ayer y hoy, había dicho en su día en plan extremista socialista-comunista: “No podemos pensar de ninguna manera que los niños pertenecen a los padres”… En el mes de marzo 2020, en España cerraron 122.000 empleadores pertenecientes a empresas y autónomos con empleadores y que representan el 8,2% de las empresas españolas. Algo nunca visto en España en épocas de paz. En el año 2019, el turismo español aportó a la economía española el 12% del PIB y el 15% del empleo y el comercio español aportó el 13% del PIB y el 17% del empleo. Actividades económicas que, en España, se ven muy golpeadas, atacadas por la pandemia del coronavirus, por no haber tomado, como otras naciones occidentales, europeas, asiáticas, etc. democráticas, las medidas necesarias mucho antes, con los medios adecuados y cuando había y hay, como en otras grandes naciones democráticas avanzadas, instancias en el Gobierno español encargadas de hacer frente a este tipo de muy graves emergencias, problemas sanitarios como el “Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias” del Ministerio de Sanidad, etc. Por su parte, el sector de la automoción en España, en 2019, ha representado el 10% del PIB y el 9% del empleo de la población activa, y se ve tambien muy golpeado por la muy grave crisis de la pandemia del coronavirus. Conviene señalar que organismos internacionales y nacionales advirtieron a España, en los meses ese enero y febrero 2020, de los peligros que engendraba el coronavirus, donde ya se dieron personas contagiadas por este peligroso virus y que había partido de China comunista en el mes de diciembre 2019 y cuyo primer caso controlado se dio en el mes de noviembre 2019.

3. Italia (60,3 millones habs.), 24.648 muertos, 40,87 por cien mil habs.

4. Francia (64,9 millones habs.), 20.796 muertos, 32,04 por cien mil habs.

5. Reino Unido/Inglaterra (67,2 millones habs.), 17.378 muertos, 25,86 por cien mil habs.

6. Países Bajos/Holanda (17,4 millones habs.), 3.929 muertos, 22,58 por cien mil habs.

7. Suiza (8,6 millones habs.), 1.478 muertos, 17,18 muertos por cien mil habs.

8. Suecia (10,3 millones habs.), 1.765 muertos, 17,13 muertos por cien mil habs.

9. Irlanda (4,9 millones habs.), 730 muertos, 14,62 muertos por cien mil habs.

10. Estados Unidos (331,6 millones habs.), 45.070 muertos, 13,59 muertos por cien mil habs.

11. Portugal (10,2 millones habs.), 762 muertos, 7,47 muertos por cien mil habs. Fijémonos en Portugal, que tiene una frontera muy amplia, de muchos kilómetros, con España y, sin embargo, tiene muchos menos muertos por coronavirus que España y que supo actuar a tiempo, mucho mejor que España, con las medidas y medios sanitarios, hacer, desde el principio, muchos mas test para saber donde estaban los contagiados, aislarlos y poder seguir con la vida socioeconómica, empresarial, etc.; con las medidas y medios necesarios para hacer frente, de la mejor manera, a la pandemia del coronavirus. Portugal, también, ha tenido muchos menos contagiados en el personal sanitario, del orden de 1.000-1.200 contagiados en el personal sanitario. España, a fecha dos de mayo 2020, supera los 40.000 contagiados en el personal sanitario y eso que se viene diciendo, repitiendo, que “España tiene la mejor sanidad del mundo”. Sin embargo, en esta caso, en esta pandemia del coronavirus, este personal sanitario español no ha sido bien protegido ante la misma, ha sido mucho peor protegido que otras muchas naciones europeas y no europeas, y de las que se dice que tienen un sistema sanitario mucho peor que el español…

12. Dinamarca (5,8 millones habs.), 370 muertos, 6,37 muertos por cien mil habs.

13. Irán (83,9 millones habs.), 5.297 muertos, 6,31 muertos por cien mil habs.

14. Alemania (83,4 millones habs.), 5.086 muertos, 6,09 por cien mil habs.

15. Austria (8,9 millones habs.), 491 muertos, 5,55 por cien mil habs.

16. Canadá (38,1 millones habs.), 1.915 muertos, 5,17 por cien mil habs.

17. Eslovenia (2 millones habs.), 77 muertos, 3,85 por cien mil habs.

18. Noruega (5,3 millones habs.), 182 muertos, 3,43 por cien mil habs.

19. Panamá (4,2 millones habs.), 141 muertos, 3,38 por cien mil habs.

20. Estonia (1,3 millones habs.), 43 muertos, 3,25 por cien mil habs.

21. Ecuador (17,5 millones habs.), 520 muertos, 3,04 por cien mil habs.

22. Turquía (83,7 millones habs.), 2.259 muertos, 2,74 por cien mil habs.

23. Moldavia (2,5 millones habs.), 72 muertos, 2,66 por cien mil habs.

24. Macedonia del Norte (2 millones habs.), 55 muertos, 2,64 por cien mil habs.

25. Rumanía (19,2 millones habs.), 498 muertos, 2,56 por cien mil habs.

26. Finlandia (5,5 millones habs.), 141 muertos, 2,56 por cien mil habs.

27. República Dominicana (10,4 millones habs.), 245 muertos, 2,31 por cien mil habs.

28. Hungría (9,7 millones habs.), 225 muertos, 2,3 por cien mil habs.

Estas 28 naciones, el miércoles 22 de abril 2020, representan en el mundo 1007,1 millones de habs., el 13,07% de la población mundial (7.700 millones habs. Al finalizar el año 2019 según Naciones Unidas) y aportan 161.888 muertos por coronavirus del total de muertos en el mundo por coronavirus el miércoles 22 de abril 2020, 178.078. Es decir, estas 28 naciones, de las 193 naciones reconocidas por Naciones Unidas, aportan el 90,9% de los muertos por coronavirus en el mundo a dicha fecha.

De estas 28 naciones, salvo Estados Unidos, Irán, Canadá, Panamá, Ecuador, República Dominicana y parte de Turquía, son del continente europeo. Europa, de las 20 primeras naciones del mundo en muertos por coronavirus por cien mil habs., el miércoles 22 de abril 2020, aporta 16 naciones y las nueve primeras, siendo la décima Estados Unidos, la 13 Irán, las 16 Canadá y la 19 Panamá.

Recordemos, cuando determinados poderes totalitarios, fundamentalistas, dictatoriales, supercontroladores, hipercorruptores, terroristas, corruptores-corruptos, de juego sucio, muy gravemente contaminadores, lavadores de cerebros, manipuladores, dispuestos a lo peor de los peor como se viene verificando en su historia, venían-vienen diciendo que habría-hay que descalificar, deslegitimar, ningunear, liquidar al peor mundo, al capitalista, democrático, occidental, europeo, al mas y mejor desarrollado, avanzado, democrática, económica, cultural, critica, socialmente…, a todos aquellos que no se plieguen, sometan a sus muy injustas imposiciones, contaminaciones, manipulaciones, mentiras, engaños, falsedades, etc.

NACIONES, TERRITORIOS E ISLAS DE MENOS DE UN MILLÓN DE HABS. QUE SUPERAN LA MEDIA MUNDIAL DE 2,3 MUERTOS POR CIEN MIL HABS. POR EL CORONAVIRUS Y ENTRE LOS QUE ESTÁ EL ESTADO-MICROESTADO CON EL MAYOR PORCENTAJE DEL MUNDO EN MUERTOS POR CIEN MIL POR CORONAVIRUS Y QUE ES SAN MARINO, LOCALIZADO EN ITALIA, EN LA FRONTERA CON REGIONES ITALIANAS MUY CASTIGADAS POR EL CORONAVIRUS, EMILIA ROMAGNA Y LAS MARCAS

1. San Marino (35.000 habs.), 40 muertos, 114,28 muertos por cien mil habs.

2. Andorra (78.000 habs.), 37 muertos, 47,43 muertos por cien mil habs.

3. Sint Maarten (41.357 habs.), 10 muertos, 24,17 muertos por cien mil habs.

4. Guernsey (66.000 habs.), 9 muertos, 13,63 muertos por cien mil habs.

5. Luxemburgo (632.000 millones habs.), 78 muertos, 12,34 muertos por cien mil habs.

6. Bermudas (64.000 habs.), 5 muertos, 7,81 muertos por cien mil habs.

7. Monaco (39.000 habs.), 3 muertos, 7,69 muertos por cien mil habs.

8. Isla de Man (82.000), 4 muertos, 4,87 muertos por cien mil habs.

9. Islas Marianas (55.000 habs.), 2 muertos, 3,63 muertos por cien mil habs.

10. Antigua y Barbuda (98.000 habs.), 3 muertos, 3,06 muertos por cien mil habs.

11. Islas Vírgenes Británicas (30.000 habs.), 1 muerto, 3,03 muertos por cien mil habs.

12. Islas Vírgenes de Estados Unidos (104.000 habs.), 3 muertos, 2,88 muertos por cien mil habs.

13. Guam (174.000 habs.), 5 muertos, 2,87 muertos por cien mil habs.

14. Islandia (364.160 habs.), 10 muertos, 2,74 muertos por cien mil habs.

15. Islas Turcas y Caicos (45.000 habs.), 1 muerto, 2,22 muertos por cien mil habs. (en otros indicadores figura con 2,66 muertos por cien mil habs. al calcularse este dato con una población de 37.500 habs.).

16. Liechtenstein (39.000 habs.), 1 muerto, 2,56 muertos por cien mil habs.

17. Bahamas (389.000 habs.), 9 muertos, 2,31 muertos por cien mil habs.

NACIONES DEMOCRÁTICAS (LAS QUE NO LO SON, LAS NACIONES ANTIDEMOCRÁTICAS, SUS CIFRAS, INDICADORES, ETC. NO SON FIABLES, AL ESTAR TOTALMENTE CONTROLADOS POR ESTADOS, REGÍMENES, FUERZAS, PARTIDOS, INSTANCIAS, REDES, MEDIOS, INTERIORES Y EXTERIORES, GRAVEMENTE CONTAMINADORES, MANIPULADORES, QUE NO HAN CUMPLIDO, NI CUMPLEN CON LA VERDAD, QUE PERSIGUEN, CONTROLAN, REPRIMEN Y LLEGAN A ASESINAR, DENTRO Y FUERA DE SUS NACIONES, A AGENTES, GRUPOS, MEDIOS, ETC. CRITICOS, DISIDENTES, QUE DEFIENDEN LA LIBERTAD, TRABAJO, CRITICA, JUSTICIA, ETC. JUSTOS, EL MEJOR DESARROLLO DEONTOLÓGICO DEMOCRÁTICO, LA VERDAD, ETC.); NACIONES DEMOCRÁTICAS QUE HAN SABIDO COMBATIR MUCHO MEJOR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS Y QUE ESTÁN POR DEBAJO DE LA MEDIA MUNDIAL DEL 2,3 MUERTOS POR CIEN MIL HABITANTES

Cuando se hace este trabajo, el jueves 7 mayo 2020, citemos, entre otras, a las siguientes naciones, que están por debajo de la media mundial de muertos por coronavirus, de 2,3 personas muertas por cien mil habitantes, y de las que, entre paréntesis, damos su población y que se caracterizan por fuertes intercambios, relaciones internacionales, turísticas, etc., y, algunas de ellas, como Japón que tiene el mayor porcentaje de población de 65 años y mas, cerca del 28%: Japón (126,5 millones habs. Es ejemplar como Japón, con una población tan alta y de tanta edad, ha sabido combatir el coronavirus. Entre otras cosas, se debe a que ha sufrido a lo largo de sus historia graves epidemias, catástrofes, emergencias y ha sabido prepararse); Corea del Sur (51,6 millones habs.); Australia (25,1 millones habs.); Taiwan (23,5 millones haba.); Israel (8,8 millones habs.); Hong Kong (7,4 millones habs.); Singapur (5,6 millones habs.); Nueva Zelanda (4,8 millones habs.); etc.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS NACIONES, ISLAS, TERRITORIOS DEL MUNDO QUE TIENEN MAS MUERTOS POR CORONAVIRUS POR CIEN MIL HABS. POR ENCIMA DE LA MEDIA MUNDIAL A FECHA DEL MIÉRCOLES 22 ABRIL 2020

– Tener un mayor porcentaje de la población de mayor edad, de 65 años y más, sobre todo, en el caso de las naciones europeas, occidentales, mas desarrolladas.

– Ocupar las primeras posiciones del mundo en turismo y donde las personas de 65 años y más ocupan un porcentaje importante en este turismo, por tierra, mar (debemos citar las miles de personas contagiadas en cruceros, viajes de la tercera edad, etc.), etc., tanto nacional como internacional.

– Tener una población de mayor renta per capita y con muy amplias relaciones internacionales, nacionales, especialmente con las naciones con los mayores porcentajes de contagiados y muertos por coronavirus.

– Tener una población emigrante con vinculación, relación con las naciones que tienen mas muertos, contagiados por coronavirus.

– Tener muchos vínculos con China comunista y que, al menos, durante tres semanas no dio cuenta de la pandemia del coronavirus, de donde partió dicha pandemia y con la particularidad de que, de China comunista, ya había partido, en China comunista se habían originado otras epidemias de neumonías atípicas, las llamadas “gripe asiática”, “gripe de Hong Kong” y “gripe aviar”. Se da, también, el hecho que China comunista es la nación del mundo mas beneficiada por la venta de material médico para luchar contra la pandemia del coronavirus y, dado su gran potencial de ser la “gran fabrica del mundo”, de numerosos productos, etc., con el muy grave impacto socioeconómico y empresarial que, a causa del coronavirus, sufren una parte importante de las naciones mas desarrolladas de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, y de Europa; en estas condiciones y si no se toman medidas, China comunista se vería claramente muy beneficiada mundialmente, en su posición económica, geoestratégica, etc.. mundial, con esta pandemia del coronavirus

– No haber tomado, a su debido tiempo, como sucedió muy irresponsablemente en España, etc., las medidas preventivas oportunas y a todos los niveles, y de forma muy especial en el caso de las personas mayores de 65 años y más, de las personas con una o varias patologías, de las personas mas amenazadas por la pandemia del coronavirus, a pesar de múltiples advertencias y que no fueron tenidas en cuenta por el Gobierno de España y sus “expertos”, “informadores”, emisores, que, para colmo, como Simón “El Experto” y otros, como el Presidente del Gobierno, Vicepresidentes, Ministros, etc., dijeron que España tendría muy pocos casos de enfermos por el coronavirus, que esta enfermedad era mucho menos grave que la gripe, que España tenia medios sanitarios suficientes, que las mascarillas no eran necesarias, que no había motivos para suprimir el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona del 24 al 27 de febrero 2020 (y que se suprimió debido a que grandes empresas internacionales de móviles, a mediados de febrero 2020, anunciaron que no acudirían al “Mobile World Congress/MWC Barcelona 2020”), que no había ningún peligro en acudir a las numerosas manifestaciones, reuniones, acciones sociales, grandes actos festivos, deportivos, políticos, etc., convocados en toda España, en todos sus ayuntamientos, con motivo de la celebración el 8 de Marzo 2020, Día Internacional de la Mujer y otras actos festivos, deportivos, políticos, etc. convocados en España y otras naciones (partidos de fútbol en Italia y en las zonas mas afectadas por el coronavirus, etc.). El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Cum Fraude, el Vicepresidente del Gobierno de España Pablo iglesias Cum Fraude, la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo Cum Fraude, que a la pregunta de una periodista, “¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir a la manifestación?” declaró “Le diría que le va la vida, que le va su vida. Que le va seguir tomando decisiones para proteger su seguridad». Y «como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tiene que formar parte de esto, que estamos viviendo en el siglo XXI, y que por más que se empeñen quienes se empeñen, esto ya no tiene retorno”; estos miembros destacados del Gobierno español y otros, altos cargos, “expertos”, los medios que controlan, que les son afines, etc., minimizaron la pandemia del coronaviruss y animaron a celebrar el Congreso Mundial de Móviles, las manifestaciones, reuniones y acciones del 8M y otros acciones, reuniones, fiestas, partidos de fútbol, etc., dentro y fuera de España, con equipos italianos, de zonas como Bergamo, donde había mas contagiados por el coronavirus. En cualquier caso, el Gobierno democrático de España, la máxima autoridad española, era y es el principal responsable de lo que sucede en España y, de acuerdo con lo establecido en la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, tiene todos los medios, constitucionales, legales, legales, justos, suficientes y necesarios para hacer frente a situaciones de máxima emergencia, desastre, catástrofe nacional, internacional, como la pandemia del coronavirus, etc. Ante esta muy grave situación, gravísima situación, creada en España, socioeconómica, empresarialmente, etc., por la pandemia del coronavirus, creo que es urgente, en España, poner en marcha un Gobierno Constitucional de Salvación Nacional en línea con Alemania y otras naciones europeas que lo han venido haciendo, con gran éxito, gobiernos de grandes coaliciones de fuerzas responsables de centro-derecha, centro-izquierda, etc., es decir, en línea con la Unión Europa, con el Occidente, las naciones democráticas mas desarrolladas, responsables, avanzadas y eficientes. Un Gobierno Constitucional de Salvación Nacional en línea con la UE, etc., apoyado por las fuerzas democráticas constitucionales realmente españolas, firmes defensoras de España, de la nación española; apoyado por las fuerzas políticas, empresariales, sociales, etc., democráticas constitucionales realmente españolas, formado por los mejores profesionales deontológicos, presidido por una personalidad española del máximo nivel y para aplicar un Programa y Hoja de Ruta que pueda hacer frente, de la mejor manera, a la gravísima situación a la que tiene que hacer frente España, la nación española; un Programa que suponga reducir todos aquellos gastos (de personal, instancias, liberados, cargos políticos innecesarios – tenemos uno de los gobiernos mas numerosos, no solo de Europa, sino a escala internacional y que recuerdan aquellos muy numerosos gobiernos de la Union Soviética, Cuba comunista y similares -) a escala central, autonómica, provincial, comarcal y local, dentro y fuera de España, para reducir todos aquellos numerosos gastos públicos, privados, etc. innecesarios y para dotarse de un Estado español, a todos los niveles, en todos los sectores y campos sociales, dentro y OJO, MUCHO OJO, fuera de España, de mucha mas eficiencia, rentabilidad económica, social-sanitaria-asistencial-etc., humana, integradora, cultural (para ser mejores individual, socialmente, de forma deontológica, honrada, humilde, de por y para el juego limpio, mas competentes, rigurosos, creativos, comprometidos en la lucha, honrada, rigurosa, competente, etc., por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, por el bien, la verdad, etc. Y no dominados, alienados, sujetados, enajenados por el culturalismo, ideologicismo, nacionalismo, izquierdismo, extremismo, populismo, demagogia, fundamentalismo, narcisimo, egocentrismo, grupocentrismo racista supremacista, superiorista, divinista, endiosado, etc.), medioambiental, ética, espiritualmente, etc.

POR UNA NUEVA GLOBALIZACION DEONTOLÓGICA, HUMILDE…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Santiago de Compostela (Galicia-España), 07-05-20