Eduardo Hernández: «S.O.S España S.O.S»

Duras críticas está recibiendo el Gobierno de España por la gestión de esta crisis sanitaria y la incertidumbre de sus políticas económicas. Algunos medios internacionales, como el “Institute of Certified Management Accountants”, sitúan nuestra nación en última posición en la gestión de esta crisis. Sí, de los 194 países reconocidos que engloban el globo terráqueo, ser los colistas no parece nada halagüeño. La marca España está por los suelos ¿Algo habremos hecho mal?

El confinamiento ha provocado que el Estado haya tenido que endeudarse sin precedentes y de forma irremediable, para cubrir necesidades que antes no existían. La economía española se aproxima inexorablemente al precipicio. Las cifras macroeconómicas vaticinan un rescate inminente.

¿Pero, le interesa el rescate a España? Pasemos a analizar en profundidad las principales variables macroeconómicas y así, de esta forma podemos hacer una valoración más precisa. Deuda pública, desempleo, y Producto Interior Bruto (PIB). Actualmente los datos oficiales sitúan la deuda pública en torno al 115 % del PIB, con previsión de hasta 125 % a finales de 2020. En otras palabras, la deuda en forma de bonos y otros productos financieros a entes privadas es, actualmente, más del doble del total de la producción de bienes y servicios que genera el país. La tasa de desempleo se situó en Marzo de 2020 en torno al 15 %, y la previsión interanual para el siguiente trimestre, según “Bloomberg”, se prevé alcista en varios puntos porcentuales. Como una de las variables más determinantes, su estricto control es básico para una estabilidad económica. Además de este mayor coste para el erario público, también hay otros costes para el conjunto de la economía, como es el menor crecimiento económico, y los costes sociales. Los desempleados no están contribuyendo al crecimiento económico, son un recurso ocioso dentro del país. Lo que supone una pérdida de producción, deteriorando los niveles de bienestar. En cuanto a la caída del PIB, es del 5,2 % en el primer trimestre de Marzo, y según el Banco de España se prevé que caiga hasta el 13,6 %. Efectos directos y colaterales de la caída del principal sector agregador al PIB español, el turismo.

¿Pero con qué instrumentos cuenta España para corregir estos desequilibrios? Debido que la política monetaria es dependencia única del Banco Central Europeo (BCE), como garante del control de la inflación y el nivel de precios. El Gobierno de España, únicamente puede utilizar los instrumentos del gasto público, y la política fiscal. Aumentar la presión fiscal recaudatoria, en época de recesión económica no es la mejor herramienta, porque provocaría medidas opuestas de evasión de los grandes capitales y empresas, y resurgiría la ya latente economía sumergida. Con respecto al gasto público, el endeudamiento ya está rozando máximos históricos. No es la mejor idea.

Pero Bruselas insiste en que hay cumplir los objetivos básicos como país miembro de la Unión Económica y Monetaria (UEM) para evitar el rescate: control del endeudamiento y del déficit público, así como estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo.

Por tanto, analicemos de una forma distendida los efectos del posible rescate de la Unión Europea (UE) en España, en los próximos tres años. Esto ineludiblemente conllevará: 1) Medidas de consolidación fiscal, con un exigente calendario, que pretenda reducir el déficit; 2) Reformas estructurales para recuperar la competitividad, tal como la flexibilidad de la reforma laboral, reducción de salarios y pensiones, programas de privatizaciones y un adelgazamiento de la administración pública; 3) Corregir desequilibrios macroeconómicos a través de créditos del FMI (fondo monetario internacional). Organismo creado en 1944 para corregir desequilibrios de déficit, y evitar efecto dominó entre los países; y 4) Quita financiera de la deuda con el BCE y con algunos países de la Unión. 5) Pérdida de la soberanía fiscal.

A tenor de lo comentado, Portugal en tan solo ocho años (2011-2019), ha pasado del rescate al superávit. Por tanto, este ejemplo, nos da indicios positivos y esperanzadores que el paciente con la correcta medicación puede salir de la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Y demuestra que cuando el paciente se encuentra en paliativos, la única solución óptima es el rescate.

Los países del norte de Europa ya se han cansado de apoyar a los del sur, y su paciencia parece terminarse. Pero ¿por qué siempre en épocas de crisis los países del sur de Europa tienen mayores dificultades? Falta de acceso a la financiación, mercados laborales rígidos, déficit de innovación, tasas altas de desempleo, bajo poder adquisitivo, diferencias culturales y de educación, entre otras causas parece ser el detonante de este estructural problema en los países del sur de Europa. Por el contrario, modelos productivos y de gestión triunfan en el norte. ¿Por qué Suecia ha sido nombrada por la OMS, el mejor país del mundo en afrontar esta crisis sanitaria? Básicamente porque Suecia decidió no aplicar el estado de alarma, ni obligar a los ciudadanos a confinarse. No se cerraron colegios, empresas, ni cafeterías, entre otras. El Gobierno, bajo sucesivas recomendaciones, apeló al civismo y la responsabilidad de sus ciudadanos. Nos han vuelto dar una lección. A las cifras de los trágicos fallecidos me remito.

Es obvio que España se ve afectada con las crisis por encima de sus socios. Por tanto, diversificar el modelo productivo a largo plazo es una solución. A título de propuesta, Canarias que ya cuenta con ventajas fiscales dentro del territorio, y con la menor tributación para el Impuesto de Sociedades (IS) dentro de la Unión Europea por su condición de región ultraperiférica, dotarla de mayor soberanía fiscal, y convertirla en atractivo inversionista de depósitos de ahorro, más allá de nuestras fronteras. El famoso paraíso fiscal, y que tanta rentabilidad per cápita aporta a los países que la practican. Como ejemplo, cito las cinco naciones con mayor rentabilidad per cápita del mundo (PIB/nº hab). Comprobamos que todas ellos son paraísos fiscales.

Existe mucha controversia a nivel internacional, por el hecho de proyectarse estos países como destino de capitales de grandes fortunas, evasión fiscal, o blanqueo de capitales. Pero la solución pasa por buscar el equilibrio entre los capitales recibidos, y las medidas restrictivas adoptadas. Y de esta forma, diversificar el modelo productivo en Canarias, y no ser dependientes del turismo.

Por destacar algún efecto positivo de estas altas tasas de desempleo, algunos economistas señalamos que un mayor nivel de paro supone una mayor moderación salarial y, por lo tanto, una reducción de costes para las empresas, lo que implica una mejora de competitividad y la contención del nivel de precios (control de la inflación) y, por ende, del poder adquisitivo. Por tanto, insisto en la importancia de la reforma laboral, bajar el salario mínimo interprofesional, así como fomentar el trabajo a tiempo parcial. Crucial para recuperar el empleo en tiempos de recesión. Al igual que el fomento del espíritu empresarial. Desburocratizar el sistema, y bonificar a las empresas que tengan por objeto social la investigación y desarrollo. Elaborando un plan de competitividad industrial, para crear empleo de calidad y aumentar nuestra fortaleza en el exterior.

Aunque es cierto que nuestra tasa de paro suele ser muy volátil antes crisis económica, se trata de un problema muy serio que requiere de profundas reformas estructurales, e incluso institucionales para ser más competitivos. De seguir por este camino, España tendrá graves problemas con la Unión Europea, ya que no cumple con los criterios de Estabilidad y Convergencia, sobre todo del déficit público. Muchos Organismos Internacionales ya han anunciado en sus informes, que España será uno de los últimos países de la zona del euro en salir de la crisis.