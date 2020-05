Pandemia del coronavirus: excelente informe de Carlos Alsina en su programa de radio, Mas de uno, parte 1ª

Nota: este escrito es el primero de una serie de tres, a saber, además, del citado, “Selección, promoción y control de los mejores deontológicos en los medios de comunicación y demás instancias de socialización, parte 2ª”; y “Defensa de un Gobierno Constitucional de Salvación Nacional en linea con Alemania, otras naciones europeas, la Unión Europea, parte 3ª”

Desde hace mucho tiempo sigo, diariamente, la radio (soy de la generación de la radio, de cuando no había televisión), medios de comunicación públicos y privados, locales, regionales, nacionales, de otras naciones, internacionales, etc. Y sobre lo que he hecho libros, ponencias, artículos, trabajos científicos de sociología y economía de la información, comunicación, como economista y sociólogo, profesor de “Sociología”, “Sociología de la empresa”, “Socioeconómica del desarrollo y los movimientos sociales” (asignatura que creé) y “Sociología económica” de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela (Galicia-España) y la Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo (Galicia), ambos centros de las Universidad de Santiago de Compostela.

Vengo estudiando, investigando y trabajando sobre diversas instancias de socialización: familia; religión; otras creencias; iglesia; formación formal e informal; educación, universidad, ciencia, técnica y otros saberes; cultura, arte; juego; deporte; ocio; moda; estética (“nulla aesthetica sine ethica”, es decir, que ninguna estética sirva para el mal); política, ideología; etnia, raza; mundo rural, mundo urbano, etc.; justicia, orden, seguridad; trabajo, economía, empresa, competición, cooperación, etc.; grupo de amigos; pandillas; grupo de edades; sexualidad; amistad, amor; partidos, sindicatos, patronales, etc.; salud, enfermedad, sistema sanitario y asistencial; humanitarismo-solidaridad, altruismo, etc.; socialización emocional, racional, etc.; socialización simbólica, iconográfica, de imaginarios, representaciones, relatos, etc. varios; grupos, fuerzas sociales, asociaciones varias, movimientos sociales, redes sociales, identidades, encarnaciones, socializaciones varias; socialización moral, ética, deontológica, de, por y para la honradez, la responsabilidad, el respeto, la humildad, el juego limpio, el saber ser, estar, decir, no decir, hacer, no hacer, saber, comportarse, esforzarse, sacrificarse, comprometerse, etc.; socialización narcisista, egocentrista, grupocentrista, fundamentalista, racista supremacista, superiorista, divinista, endiosada, etc.; socialización delincuencial, gansteril, mafiosa, de corrupción, juego sucio, todo vale para ganar-no perder, imponerse…; etc.

Dentro de las diferentes instancias de socialización, vengo estudiando, investigando y trabajando, especialmente, sobre la radio, los medios de comunicación viejos y nuevos (prensa, radio, televisión, agencias, Internet, viejas y nuevas redes sociales de información, comunicación, viejos y nuevos medios de información y comunicación, etc.), que son la instancia de socialización mas influyente socialmente.

Y vengo estudiando, investigando y trabajando sobre los medios de comunicación, y demás instancias de socialización, con el fin de que funcionen, sean deontológios, honrados, muy humildes (saber aprender de los errores, fallos, fracasos propios y ajenos, etc.), rigurosos, competentes, eficientes, rentables, enriquecedores y creativos, para que puedan contribuir, de la mejor manera, al mejor desarrollo deontológico democrático, de, por y para el juego limpio, constitucional, legal, responsable, respetuoso, integrador, competente, riguroso, competitivo, cooperativo, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social-sanitaria-asistencial-etc., humana, humanitaria-solidaria, cultural (para cultivarnos mejor individual, familiar, grupal y socialmente, y no para, en plan racista culturetero, ideológico, nacionalista, internacionalista, religioso, ateo, etc., debido a diversos extremismos identitarios, demagógicos, radicales, fundamentalistas, etc., considerarnos individual, familiar, grupal y social, colectivamente, supremos, superiores, divinos, completamente endiosados…: “todo lo bueno, supremo, superior, divino… se debe a nosotros; todo lo malo, lo peor, se debe a nuestros adversarios, competidores y críticos, a los que no se someten/sometan a nuestras injustas imposiciones, contaminaciones, lavado de cerebros, manipulaciones, mentiras, engaños, falsedades, etc. Y a los que, por medio de los medios de comunicación y demás instancias de socialización, etc., debemos controlar, embaucar, someter, sujetar, etc., debemos descalificar, deslegitimar, ningunear, linchar material, inmaterialmente…”), medioambiental, ética, espiritualmente, etc.

Se trata de luchar por el mejor desarrollo deontológico democrático, honrado, de, por y para el juego limpio…, bien medido, aplicado, chequeado y controlado, con seguridad, garantías, etc. En este sentido, creo que debemos saber que cuando y cuanto mas estudiamos, investigamos y trabajamos, menos sabemos y, siempre, debemos seguir estudiando, investigando y trabajando, con deontología, honradez, juego limpio, mucha humildad, rigor, competencia y compromiso, para resolver, de la mejor manera, unas preguntas, hipótesis, problemas y proyectos sociales y dar paso a otros en una búsqueda sin fin por la libertad, trabajo, cultura, critica, justicia, etc. justos, por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, por el bien, por la verdad responsable… Todo ello, muy bien medido, aplicado y controlado, y sabiendo, siempre, con deontología, mucha humildad y rigor, como hemos dicho pero nunca hay que cansarse de repetirlo y aplicarlo; sabiendo, siempre, saber aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos…

Por ello, quiero felicitar, debo felicitar al periodista Carlos Alsina, conductor del programa de radio “Mas de uno” de la cadena española de radio Onda Cero y a su equipo, por el deontológico, excelente, ejemplar, muy riguroso, amplio, muy completo informe titulado “Cuando fuimos ciegos 1×01: el comienzo de la pandemia”; excelente, ejemplar informe sobre el surgimiento y desarrollo en el mundo del pandemia del coronavirus y que fue emitido en su programa de radio “Mas de uno”, el miércoles 6 de abril 2020, entre las 9 y 10 de la mañana, y que se puede volver a escuchar por Internet.

Informe de Carlos Alsina y su equipo de «Más de uno”, “Cuando fuimos ciegos 1×01: el comienzo de la pandemia”, en el cual se pone de manifiesto, con datos fundados, la muy grave, gravísima responsabilidad de China comunista en la expansión mundial de la pandemia de coronavirus y, lo que es mucho peor, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas, muy gravemente sometida, en esta pandemia del coronavirus, a los intereses de China comunista. China comunista que, además, tras esta pandemia del coronavirus, antes, había dado lugar a las epidemias de la “Gripe Asiática”, “Gripe de Hong Kong”, “Gripe Aviar”, a la muy grave contaminación con el VIH-SIDA de la sangre de cientos de miles de chinos, etc.

Enhorabuena, felicito muy efusivamente a Carlos Alsina y su equipo de «Más de uno», por este muy bueno, excelente, ejemplar informe sobre el surgimiento y desarrollo de la pandemia del coronavirus. Y como se desarrolló en España con muy graves responsabilidades, errores, fallos politiqueros, partidistas, sectarios, clientelares, etc., de Simón “El Experto”, otros “expertos” (de los que se debe facilitar el nombre, pues, no estamos ante un secreto oficial, no estamos en un régimen totalitario, fundamentalista, dictatorial, corruptor-corrupto, de juego sucio, etc.) y, sobre todo, muy graves responsabilidades del gobierno de España del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, todo vale por el poder, muy injustos privilegios, incluido, lo peor y para descalificar, deslegitimar, ningunear y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos, a los que no se someten-sometan a sus muy injustas imposiciones, contaminaciones, lavado de cerebros, manipulaciones, mentiras, engaños, falsedades, etc.

Recordemos que con la epidemia del ébola 2014-2016, que en España dio lugar a la muerte-sacrificio del perro Excálibur de una auxiliar de enfermería contagiada por el ébola (y que fue curada), PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude y sus actuales socios extremistas izquierdistas, Unidos-Podemos, los viejos y nuevos socialistas, comunistas, etc., pidieron la dimisión del presidente del Gobierno de España, de Mariano Rajoy del Partido Popular, organizaron numerosas manifestaciones (del orden de 25), actos de protesta, etc.

Sin embargo, cuando España ocupa la primera posición del mundo en muertos por coronavirus por cien mil habitantes, oficialmente mas de 26.000 muertos (en la realidad, y si se aplican los criterios de Bélgica, al menos hay otros 10.000 muertos más por coronavirus), a fecha domingo, 10 mayo 2020, y en personal sanitario contagiado, mas de 48.000, nadie del Gobierno PSOE, Unidos Podemos Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, Propaganda embaucadora, intoxicadora, linchadora, NADIE HA DIMITIDO después de negarse a poner en marcha muy necesarias medidas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, recomendadas internacionalmente, por los organismos competentes de Naciones Unidas, Unión Europea, etc., en enero y febrero 2020. Lo que, entre otras cosas, dio lugar a la anulación del Congreso Mundial de Móviles en Barcelona (Cataluña-España) en febrero 2020 y que el Gobierno PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, protestaron, con el Presidente Sánchez Cum Fraude a la cabeza, pues, querían celebrarlo, al igual que, entre otras cosas, los numerosos actos, manifestaciones del 8M (8 Marzo 2020), Día Internacional de la Mujer etc., pues, como decía la Vicepresidenta Carmen Calvo, del Gobierno PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, “Nos va la vida en ello…”. Recordemos que en los medios de comunicación, redes, instancias, aparatos, etc., favorables al Gobierno PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, con motivo de los numerosos actos, manifestaciones del 8M, se decía, repetía que “El virus del machismo es mucho peor que el coronavirus”, etc., etc.

En el Gobierno PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, Propaganda Embaucadora, Intoxicadora, Linchadora, a pesar de los mas de 26.000 muertos oficiales por la pandemia del coronavirus, de los mas de 48.000 contagiados por el coronavirus en el personal sanitario, a fecha del domingo 10 mayo 2020, no dimite nadie, no cesa nadie, pues, en virtud de su soberbia, de su racismo supremacista, superiorista, divinista, endiosado, ellos no son responsables de nada, son “insuperables”, “intocables”, “inmortales”…, y “la culpa de todo lo malo, de lo peor, de esta pandemia del coronavirus, etc., la tienen sus principales adversarios, competidores y críticos, la extrema-derecha, la derecha, el centro-derecha, etc.”; la tienen los que no se pliegan, claudican, someten a sus muy injustas imposiciones, contaminaciones, lavado de cerebros, manipulaciones, mentiras, engaños, falsedades, etc.

Mi más profunda enhorabuena a Carlos Alsina y su equipo de «Más de uno” de Onda Cero, por el muy excelente informe que ha hecho sobre la pandemia del coronavirus en el mundo y España.

Creo que la radio española, el periodismo español, España, la gran nación española y su democracia constitucional que esta para cumplirse y no para ser burlada…, se prestigian con informes radiofónicos como el de Carlos Alsina y su equipo, del programa “Mas de uno” de Onda Cero y que consta de las siguientes partes: “Cuando fuimos ciegos 1×01, 02, 03: El comienzo de la pandemia; Primeros muertos por coronavirus en España; La imparable extension del coronavirus por España” y a lo que se añade “Cronología desde el primer paciente de Covid 19 en China diciembre 2019) al primer caso detectado en España (La Gomera)” y que se puede consultar, volver a escuchar por Internet.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; Santiago de Compostela (Galicia-España): “Ciudad Universal, Camino Universal, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-O Bo Camiño”, lunes 11-05-20