Jose Mateos Mariscal: «Emigrantes invisibles »

Un Emigrante va con una mochila llena de cosas, no sólo de ropa, llena de costumbres y sueños , no es fácil alejarse de todo”, La experiencia de ser extranjero ha determinado toda mi vida. En el tren de la memoria vemos como los emigrantes españoles se vieron inmersos en condiciones durísimas de trabajo, como su alojamiento consistía en unos barracones al lado de las fábricas, porque lo que interesaba era “ que rindiesen”. Sus dificultades con una lengua que desconocían por completo, con jornadas maratonianas de trabajo, con la necesidad de ahorrar todo lo posible para enviar dinero a España. También la solidaridad entre los propios emigrantes, y el tener que hacer frente a un racismo y a un desprecio latente hacia los inmigrantes latinos por parte de los alemanes Un momento muy triste, como tambien la esperanza a una vida mejor, la historia se repite una y otra vez. Son tres puntos importante que me hicieron tomar esta decisión de Emigrar , una es por falta de empleo, otra es por la inseguridad económica que hay en el país y miedo a perder la custodia de mis hijos , y la tercera es que no se puede vivir allá en España por Tantos desahucios. aconsejado por mi padre, éste me dijo: «tu haz lo que te dé la gana, pero aquí en Zamora la vida está muy mal, no hay trabajo hay mucha miseria» …decidí ir Alemania ,unos hermanos de mi madre vivieron en Solingen con ocho hijos les fue muy bien. La única que sabía que él embarcabamos para Alemania era Nati una vecina muy amable del barrio de San Lázaro ( Zamora).

El paro la precariedad nos hizo quedar a mal con la poca familia que tenemos, perdimos todo vendimos nuestro coche juntando un pequeño capital de 1.200 €. Leandro y Yhasmin hicieron su maleta preparanso su equipaje, Yhasmin metió su bufanda y un saco (jersey), unos pantalones de paño, Leandro emocionado, junto a sus prendas limpias con perfume del hogar. ..

Embarcamos (en Madrid en un avión Alemán repleto de Españoles y Extranjeros A nadie le resulta fácil hacer la maleta , y dejar atrás todo lo que le resulta familiar, para enfrentar un entorno nuevo. Pero es especialmente difícil cuando esto ocurre en una época de tu vida donde hay tantos cambios físicos y emocionales. La impresión es que cuando nos tenemos que bajar del Avión , y nos vemos completamente desamparados ,es muy feo y muy triste. por muy linda que sea la ciudad feísimo es todo, porque no ves ninguna cara conocida, nada, no ves nada. y sabiendo que no te espera nadie Hoy recordamos la mudanza a Alemania. Al igual que muchas familias se mudan , no nos mudamos muchas veces, por lo tanto no estabamos acostumbrados ,Coral estaba preocupada. En realidad, Yhasmin estaba tan entusiasmada de pensar que iba a vivir en el extranjero, que no pensó en los desafíos que enfrentaría en un lugar donde no se hablaba su idioma.

También le sorprendieron las diferencias culturales — cosas que no había anticipado ya que había supuesto que vivir en Alemania sería como vivir en España. Mudarnos a Alemania significó adentrarnos en lo desconocido. Pasar de sentirnos cómodos y en control a movernos en la incertidumbre.

Los pilares sobre los que había edificado mi vida se habían desplomado de un día para otro, y todo a mi alrededor se tambaleaba.

De pronto hasta lo más trivial resultaba complicado. No conocía la ciudad. No sabía dónde ir a comprar el pan, ni cuáles eran los restaurantes, ni comercios , ni a dónde narices iba la línea 9 de autobús.Cuando yo llegaba a mi casa de mi trabajo no sabía qué hacer. Poco a poco esta situación empezó a pasarme factura. Gané 10 kilos y cada día que pasaba me sentía peor, tanto física como anímicamente. Estaba triste, desanimado y sin ganas de hacer nada. Además, como era pleno invierno el cielo siempre estaba nublado y anochecía a las 4 de la tarde.Iba cuesta abajo y sin frenos,hasta que el universo me dio un toque de atención en forma de ataque de asma Ese fue el día que empecé a reconstruir mi vida y a aprender de verdad, a vivir en otro país y en otra ciudad